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Точка отсчета: в Крыму назвали переломный момент в отношениях с Киевом

Точка отсчета: в Крыму назвали переломный момент в отношениях с Киевом - РИА Новости Крым, 20.02.2025

Точка отсчета: в Крыму назвали переломный момент в отношениях с Киевом

Возвращению Крыма в состав России предшествовал целый ряд событий, а точкой невозврата стало нападение украинских неонацистов на крымчан, которые возвращались... РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T08:42

2025-02-20T08:42

2025-02-20T08:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости Крым. Возвращению Крыма в состав России предшествовал целый ряд событий, а точкой невозврата стало нападение украинских неонацистов на крымчан, которые возвращались домой с "антимайдана". Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в годовщину этих событий.20 февраля 2014 года колонна автобусов с крымчанами, которые возвращались из Киева после акции в поддержку конституционного строя, подверглась нападению со стороны вооруженных боевиков майдана. Это произошло в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области.Именно после этого события, по словам главы республиканского Госсовета, стало точно понятно, что власти на Украине больше нет, и только сами крымчане могут защитить себя, свои дома и семьи, свой полуостров.Кабинет министров Украины 21 ноября 2013 года объявил о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ оппозиция в Верховной раде заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в центре Киева начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "евромайдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий на западе страны, а в центре Киева возвели палаточный городок и создали вооруженные отряды, вступившие в открытое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов.Кульминационной точкой конфликта стали дни 18-20 февраля 2014 года, когда столкновения митингующих с милицией, сопровождавшиеся действиями неизвестных снайперов, привели к гибели десятков участников протестов и сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Украины, с 18 по 20 февраля 2014 года в Киеве погибли 77 человек. Всего жертвами противостояния в столице Украины стали более 100 человек.21 февраля власти и оппозиция Украины при посредничестве глав МИД Польши и Германии и представителя МИД Франции подписали соглашение об урегулировании. Однако уже на следующий день Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД, отстранила от власти главу государства и назначила президентские выборы на 25 мая. По сути, состоялся государственный переворот. Президент Виктор Янукович впоследствии был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. По личному указанию президента России Владимира Путина была проведена операция по эвакуации украинского президента, сначала в Крым, затем на материковую часть России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трагедия "евромайдана" – куда забрела Украина и есть ли обратный путьУкраина как государство окончательно умерла – АксеновУкраины для меня больше нет: как украинка стала помогать российской армии

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2025

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