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Два человека погибли при крушении самолета в Нижегородской области
Два человека погибли при крушении самолета в Нижегородской области - РИА Новости Крым, 20.02.2025
Два человека погибли при крушении самолета в Нижегородской области
Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T11:49
2025-02-20T11:49
2025-02-20T11:57
авиакатастрофа
происшествия
нижегородская область
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.К тушению пожара привлекли шесть специалистов чрезвычайного ведомства и две единицы техники. На месте происшествия уже работают сотрудники Следственного комитета России. Обстоятельства произошедшего выясняются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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авиакатастрофа, происшествия, нижегородская область, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Два человека погибли при крушении самолета в Нижегородской области
В Нижегородской области при крушении легкомоторного самолета погибли два человека - МЧС
11:49 20.02.2025 (обновлено: 11:57 20.02.2025)