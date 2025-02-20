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Два человека погибли при крушении самолета в Нижегородской области - РИА Новости Крым, 20.02.2025
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Два человека погибли при крушении самолета в Нижегородской области
Два человека погибли при крушении самолета в Нижегородской области - РИА Новости Крым, 20.02.2025
Два человека погибли при крушении самолета в Нижегородской области
Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T11:49
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авиакатастрофа
происшествия
нижегородская область
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.К тушению пожара привлекли шесть специалистов чрезвычайного ведомства и две единицы техники. На месте происшествия уже работают сотрудники Следственного комитета России. Обстоятельства произошедшего выясняются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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авиакатастрофа, происшествия, нижегородская область, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Два человека погибли при крушении самолета в Нижегородской области

В Нижегородской области при крушении легкомоторного самолета погибли два человека - МЧС

11:49 20.02.2025 (обновлено: 11:57 20.02.2025)
 
© МЧС РоссииЛегкомоторный самолет разбился в Нижегородской области
Легкомоторный самолет разбился в Нижегородской области
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
"В Кстовском районе, вблизи населенного пункта Новоликеево, легкомоторный самолет совершил жесткую посадку и загорелся. К сожалению, погибли два человека", – говорится в сообщении.
К тушению пожара привлекли шесть специалистов чрезвычайного ведомства и две единицы техники. На месте происшествия уже работают сотрудники Следственного комитета России. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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АвиакатастрофаПроисшествияНижегородская областьНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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