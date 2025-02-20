https://crimea.ria.ru/20250220/dva-cheloveka-pogibli-pri-krushenii-samoleta-v-nizhegorodskoy-oblasti-1144334980.html

Два человека погибли при крушении самолета в Нижегородской области

Два человека погибли при крушении самолета в Нижегородской области - РИА Новости Крым, 20.02.2025

Два человека погибли при крушении самолета в Нижегородской области

Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T11:49

2025-02-20T11:49

2025-02-20T11:57

авиакатастрофа

происшествия

нижегородская область

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.К тушению пожара привлекли шесть специалистов чрезвычайного ведомства и две единицы техники. На месте происшествия уже работают сотрудники Следственного комитета России. Обстоятельства произошедшего выясняются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

нижегородская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авиакатастрофа, происшествия, нижегородская область, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)