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В Симферополе погасят Вечный огонь
В Симферополе погасят Вечный огонь - РИА Новости Крым, 20.02.2025
В Симферополе погасят Вечный огонь
В Симферополе в пятницу на сутки погасят Вечный огонь на мемориале "Могила неизвестного солдата" в парке имени Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T11:38
2025-02-20T11:38
2025-02-20T11:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости Крым. В Симферополе в пятницу на сутки погасят Вечный огонь на мемориале "Могила неизвестного солдата" в парке имени Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.Уточняется, что пламя Вечного огня погаснет в 18:00 21 февраля и снова загорится ровно через сутки.Вечный огонь – часть мемориального комплекса в Симферополе, посвященного жертвам и героям Великой Отечественной войны. Он представляет собой постоянно горящий огонь, символически знаменующий бессмертную память народа о павших героях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вахта на 50 лет: зачем школьники-часовые стоят в центре СевастополяОсквернил Вечный огонь - в Севастополе будут судить приезжего мужчинуВечный огонь вернулся к мемориалу "Солдат и Матрос" в Севастополе
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крым, симферополь, вечный огонь, общество, новости крыма, история, городская среда
В Симферополе погасят Вечный огонь
В Симферополе на сутки погасят Вечный огонь – мэрия