https://crimea.ria.ru/20250122/riskov-razmytiya-berega-iz-za-vyvoza-mazuta-v-krymu-net---vlasti-1143562785.html

Рисков размытия берега из-за вывоза мазута в Крыму нет – власти

Рисков размытия берега из-за вывоза мазута в Крыму нет – власти - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Рисков размытия берега из-за вывоза мазута в Крыму нет – власти

Рисков размытия береговой линии и изменения ландшафта на территории Крыма из-за вывоза загрязненного мазутом грунта не наблюдается. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T12:41

2025-01-22T12:41

2025-01-22T13:03

владимир константинов

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

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крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Рисков размытия береговой линии и изменения ландшафта на территории Крыма из-за вывоза загрязненного мазутом грунта не наблюдается. Об этом сообщил глава Госсовета региона Владимир Константинов.В Крыму, Севастополе и в Краснодарском крае продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, произошедшего в результате крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе 15 декабря.Ежедневно обследуются более 955 километров береговой линии. По состоянию на утро среды очищено более 300 километров берега, собрано более 171 000 тонн загрязненного грунта, из них более 131 000 тонн вывезено на площадки временного хранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как разлив мазута повлиял на работу рыбных хозяйств в КрымуБоремся за жизнь каждой: в Керчи продолжают спасать птиц от мазутаКак повлиял на рыбу разлив мазута в Керченском проливе: результаты проб

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, экология, крым, новости крыма