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Три человека ранены при атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Пологах

Три человека ранены при атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Пологах - РИА Новости Крым, 20.02.2025

Три человека ранены при атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Пологах

Двое взрослых и ребенок ранены в результате беспилотной атаки ВСУ на гражданский автомобиль в городе Пологи Запорожской области. Об этом сообщил в четверг глава РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T11:12

2025-02-20T11:12

2025-02-20T11:12

евгений балицкий

запорожская область

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости Крым. Двое взрослых и ребенок ранены в результате беспилотной атаки ВСУ на гражданский автомобиль в городе Пологи Запорожской области. Об этом сообщил в четверг глава региона Евгений Балицкий.По его данным, в машине передвигалась семья. У мужчины повреждена бедренная артерия, его госпитализировали и прооперировали, состояние пострадавшего медики оценивают как тяжелое. Женщина и ребенок также находятся под наблюдением медиков.Украинские неонацисты регулярно атакуют мирное население регионов России. 16 февраля в Белгородской области украинский беспилотник также ударил по гражданскому автомобилю. Из-за этой атаки погибли трое мирных жителей, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медик получила контузию при атаке беспилотника ВСУ в Запорожской областиВ Запорожской области ВСУ ударили по личному авто – ранена женщинаВСУ атаковали рейсовый автобус в Новой Каховке и дома в Алешках

запорожская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, запорожская область, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости