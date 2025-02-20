Рейтинг@Mail.ru
Три человека ранены при атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Пологах - РИА Новости Крым, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250220/tri-cheloveka-raneny-pri-atake-vsu-na-grazhdanskiy-avtomobil-v-pologakh-1144333944.html
Три человека ранены при атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Пологах
Три человека ранены при атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Пологах - РИА Новости Крым, 20.02.2025
Три человека ранены при атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Пологах
Двое взрослых и ребенок ранены в результате беспилотной атаки ВСУ на гражданский автомобиль в городе Пологи Запорожской области. Об этом сообщил в четверг глава РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T11:12
2025-02-20T11:12
евгений балицкий
запорожская область
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/14/1144333712_124:0:1157:581_1920x0_80_0_0_587ec532ab620c0aecf448c62d507a1e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости Крым. Двое взрослых и ребенок ранены в результате беспилотной атаки ВСУ на гражданский автомобиль в городе Пологи Запорожской области. Об этом сообщил в четверг глава региона Евгений Балицкий.По его данным, в машине передвигалась семья. У мужчины повреждена бедренная артерия, его госпитализировали и прооперировали, состояние пострадавшего медики оценивают как тяжелое. Женщина и ребенок также находятся под наблюдением медиков.Украинские неонацисты регулярно атакуют мирное население регионов России. 16 февраля в Белгородской области украинский беспилотник также ударил по гражданскому автомобилю. Из-за этой атаки погибли трое мирных жителей, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медик получила контузию при атаке беспилотника ВСУ в Запорожской областиВ Запорожской области ВСУ ударили по личному авто – ранена женщинаВСУ атаковали рейсовый автобус в Новой Каховке и дома в Алешках
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/14/1144333712_253:0:1028:581_1920x0_80_0_0_5c67b68ec7a1021ee5b81ca3e6a879c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений балицкий, запорожская область, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости
Три человека ранены при атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Пологах

ВСУ атаковали гражданский автомобиль с ребенком в Запорожской области

11:12 20.02.2025
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоВСУ атаковали гражданский автомобиль в Пологах Запорожской области
ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Пологах Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости Крым. Двое взрослых и ребенок ранены в результате беспилотной атаки ВСУ на гражданский автомобиль в городе Пологи Запорожской области. Об этом сообщил в четверг глава региона Евгений Балицкий.
"ВСУ атаковали беспилотником гражданский автомобиль ВАЗ-2101 в городе Пологи. По предварительной информации, пострадали три человека", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его данным, в машине передвигалась семья. У мужчины повреждена бедренная артерия, его госпитализировали и прооперировали, состояние пострадавшего медики оценивают как тяжелое. Женщина и ребенок также находятся под наблюдением медиков.
Украинские неонацисты регулярно атакуют мирное население регионов России. 16 февраля в Белгородской области украинский беспилотник также ударил по гражданскому автомобилю. Из-за этой атаки погибли трое мирных жителей, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Медик получила контузию при атаке беспилотника ВСУ в Запорожской области
В Запорожской области ВСУ ударили по личному авто – ранена женщина
ВСУ атаковали рейсовый автобус в Новой Каховке и дома в Алешках
 
Евгений БалицкийЗапорожская областьОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:29Программа для участников СВО "Герои Крыма" стартует в республике
13:26Экс-адвокат и его сообщница получили 11 лет на двоих за аферу на 1,8 млн
13:15Снежная буря накроет Крым на три дня
13:08Силы ПВО сбили украинский МиГ-29
12:54Житель Ленинского района Крыма получил срок за госизмену
12:46Групповой удар нанесен по объектам энергетики Украины
12:30Герой России оценил уровень защищенности Крыма от дронов
11:49Два человека погибли при крушении самолета в Нижегородской области
11:38В Симферополе погасят Вечный огонь
11:28"Герои Крыма": сенатор Нимченко рассказал о программе
11:12Три человека ранены при атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Пологах
11:07В районе Запорожской АЭС возрастает военная активность – Гросси
10:57Введет ли Европа войска на Украину – мнение
10:28Севастополец истязал 3-летнего малыша с молчаливого согласия матери
10:05В Крыму грузовик насмерть сбил пешехода
10:00В Крыму направят 95 млн рублей на новый нацпроект
09:55Завербованный в Киеве диверсант планировал теракт в Саратовской области
09:45В Крыму задержали преступную группу за аферы с недвижимостью на 30 млн
09:33Под Евпаторией стреляют - что происходит
09:17Часть Джанкойского района обесточена
Лента новостейМолния