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Три человека ранены при атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Пологах
Три человека ранены при атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Пологах - РИА Новости Крым, 20.02.2025
Три человека ранены при атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Пологах
Двое взрослых и ребенок ранены в результате беспилотной атаки ВСУ на гражданский автомобиль в городе Пологи Запорожской области. Об этом сообщил в четверг глава РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T11:12
2025-02-20T11:12
2025-02-20T11:12
евгений балицкий
запорожская область
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости Крым. Двое взрослых и ребенок ранены в результате беспилотной атаки ВСУ на гражданский автомобиль в городе Пологи Запорожской области. Об этом сообщил в четверг глава региона Евгений Балицкий.По его данным, в машине передвигалась семья. У мужчины повреждена бедренная артерия, его госпитализировали и прооперировали, состояние пострадавшего медики оценивают как тяжелое. Женщина и ребенок также находятся под наблюдением медиков.Украинские неонацисты регулярно атакуют мирное население регионов России. 16 февраля в Белгородской области украинский беспилотник также ударил по гражданскому автомобилю. Из-за этой атаки погибли трое мирных жителей, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медик получила контузию при атаке беспилотника ВСУ в Запорожской областиВ Запорожской области ВСУ ударили по личному авто – ранена женщинаВСУ атаковали рейсовый автобус в Новой Каховке и дома в Алешках
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РИА Новости Крым
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евгений балицкий, запорожская область, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости
Три человека ранены при атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Пологах
ВСУ атаковали гражданский автомобиль с ребенком в Запорожской области