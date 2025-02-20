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Часть Джанкойского района обесточена - РИА Новости Крым, 20.02.2025
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Часть Джанкойского района обесточена
Часть Джанкойского района обесточена - РИА Новости Крым, 20.02.2025
Часть Джанкойского района обесточена
Восемь сел Джанкойского района в четверг остались без электричества из-за внеплановых работ на сетях. Об этом проинформировала глава районной администрации Инна РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T09:17
2025-02-20T09:17
крым
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отключение электроэнергии в крыму
электросети
джанкойский район
сакский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости Крым. Восемь сел Джанкойского района в четверг остались без электричества из-за внеплановых работ на сетях. Об этом проинформировала глава районной администрации Инна Федоренко.По ее данным, света в указанных населенных пунктах не будет с 10.00 до 17 часов.Часть жителей Сакского района Крыма в четверг также осталась без электроснабжения из-за аварии на сетях, предупреждали ранее в "Крымэнерго". В частности, света нет в селах Карьерное, Ветровка, Виноградово, Наумовка, Громовка, Сизовка, Луговое, Глинка, Рунное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийЭнергоснабжение в Крыму после урагана восстановлено
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Часть Джанкойского района обесточена

В Джанкойском районе Крыма восемь населенных пунктов на день остались без света

09:17 20.02.2025
 
© КрымэнергоинформРемонт электросетей
Ремонт электросетей
© Крымэнергоинформ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости Крым. Восемь сел Джанкойского района в четверг остались без электричества из-за внеплановых работ на сетях. Об этом проинформировала глава районной администрации Инна Федоренко.

"Вниманию жителей сел Новокрымское, Источное, Новопавловка, Пахаревка, Выпасное, Луганское, Ковыльное, Тутовое! Проведение внеплановых ремонтных работ с временных отключением электроснабжения", -сообщила Федоренко в своем Telegram-канале.

По ее данным, света в указанных населенных пунктах не будет с 10.00 до 17 часов.
Часть жителей Сакского района Крыма в четверг также осталась без электроснабжения из-за аварии на сетях, предупреждали ранее в "Крымэнерго". В частности, света нет в селах Карьерное, Ветровка, Виноградово, Наумовка, Громовка, Сизовка, Луговое, Глинка, Рунное.
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