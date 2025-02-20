https://crimea.ria.ru/20250220/chast-dzhankoyskogo-rayona-obestochena-1144330168.html

Часть Джанкойского района обесточена

Часть Джанкойского района обесточена - РИА Новости Крым, 20.02.2025

Часть Джанкойского района обесточена

Восемь сел Джанкойского района в четверг остались без электричества из-за внеплановых работ на сетях. Об этом проинформировала глава районной администрации Инна РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T09:17

2025-02-20T09:17

2025-02-20T09:17

крым

новости крыма

жкх крыма и севастополя

отключение электроэнергии в крыму

электросети

джанкойский район

сакский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143291294_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_70ee9c68772de98e507db87d3318dee4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости Крым. Восемь сел Джанкойского района в четверг остались без электричества из-за внеплановых работ на сетях. Об этом проинформировала глава районной администрации Инна Федоренко.По ее данным, света в указанных населенных пунктах не будет с 10.00 до 17 часов.Часть жителей Сакского района Крыма в четверг также осталась без электроснабжения из-за аварии на сетях, предупреждали ранее в "Крымэнерго". В частности, света нет в селах Карьерное, Ветровка, Виноградово, Наумовка, Громовка, Сизовка, Луговое, Глинка, Рунное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийЭнергоснабжение в Крыму после урагана восстановлено

крым

джанкойский район

сакский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, жкх крыма и севастополя, отключение электроэнергии в крыму, электросети, джанкойский район, сакский район