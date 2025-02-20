https://crimea.ria.ru/20250220/chast-dzhankoyskogo-rayona-obestochena-1144330168.html
Часть Джанкойского района обесточена
Часть Джанкойского района обесточена - РИА Новости Крым, 20.02.2025
Часть Джанкойского района обесточена
Восемь сел Джанкойского района в четверг остались без электричества из-за внеплановых работ на сетях. Об этом проинформировала глава районной администрации Инна РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T09:17
2025-02-20T09:17
2025-02-20T09:17
крым
новости крыма
жкх крыма и севастополя
отключение электроэнергии в крыму
электросети
джанкойский район
сакский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143291294_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_70ee9c68772de98e507db87d3318dee4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости Крым. Восемь сел Джанкойского района в четверг остались без электричества из-за внеплановых работ на сетях. Об этом проинформировала глава районной администрации Инна Федоренко.По ее данным, света в указанных населенных пунктах не будет с 10.00 до 17 часов.Часть жителей Сакского района Крыма в четверг также осталась без электроснабжения из-за аварии на сетях, предупреждали ранее в "Крымэнерго". В частности, света нет в селах Карьерное, Ветровка, Виноградово, Наумовка, Громовка, Сизовка, Луговое, Глинка, Рунное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийЭнергоснабжение в Крыму после урагана восстановлено
крым
джанкойский район
сакский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143291294_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f92e33fe744cdbcbde45c759169e0f53.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, жкх крыма и севастополя, отключение электроэнергии в крыму, электросети, джанкойский район, сакский район
Часть Джанкойского района обесточена
В Джанкойском районе Крыма восемь населенных пунктов на день остались без света