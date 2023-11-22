https://crimea.ria.ru/20231122/energosnabzhenie-v-krymu-posle-voskresnogo-uragana-vosstanovleno-1132981960.html

Энергоснабжение в Крыму после урагана восстановлено

Энергоснабжение в Крыму после урагана восстановлено - РИА Новости Крым, 22.11.2023

Энергоснабжение в Крыму после урагана восстановлено

Специалисты "Крымэнерго" восстановили энергоснабжение в Крыму после ураганного ветра и дождя. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T17:01

2023-11-22T17:01

2023-11-22T17:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. Специалисты "Крымэнерго" восстановили энергоснабжение в Крыму после ураганного ветра и дождя. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.Наибольшее число отключений пришлось на Черноморский, Первомайский, Симферопольский, Красногвардейский и Сакский районы. 19 ноября непогода единовременно обесточила 38 линий электропередачи 6-10 кВ, 683 трансформаторные подстанции.Кроме того, ураганный ветер в ночь с 19 на 20 ноября ломал бетонные опоры, обрывал провода ЛЭП.Для устранения последствий стихии в "Крымэнерго" был создан штаб, который взял на контроль энергоснабжение социально значимых объектов и координацию работу аварийно-восстановительных бригад.В ведомстве также отметили, что приоритетной задачей было устранение технологических нарушений в сетях 6-10 кВ, которые являются ключевыми в энергоснабжении населенных пунктов.Аварийно-восстановительные работы осложнялись тяжелыми погодными условиями, шквалистый ветер не позволял использовать в необходимом объеме подъемные устройства (автовышки). Работы велись круглосуточно, для резервного снабжения социальных объектов применялись дизель-генераторы. В результате согласованных действий энергетиков массовые отключения, вызванные непогодой, были устранены в короткие сроки.В ночь на воскресенье в Крыму прошли обильные осадки, которые сопровождались сильным ветром до 30 м/с. В результате в населенных пунктах республики фиксируются перебои в подаче света и воды, подъем воды в реках и подтопления низинных участков. Без электроснабжения остались более 39 000 потребителей, большая их часть - в Черноморском и Сакском районах республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым после удара стихии: без света остаются около 39 тысяч абонентовЧасть Черноморского района Крыма осталась без света и воды – что известноБуря с мокрым снегом и штормовым ветром надвигается на Крым

https://crimea.ria.ru/20231119/posle-snega---snova-20-prognoz-pogody-v-krymu-na-nedelyu-1132861377.html

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