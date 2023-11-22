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Энергоснабжение в Крыму после урагана восстановлено
Энергоснабжение в Крыму после урагана восстановлено - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Энергоснабжение в Крыму после урагана восстановлено
Специалисты "Крымэнерго" восстановили энергоснабжение в Крыму после ураганного ветра и дождя. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T17:01
2023-11-22T17:01
2023-11-22T17:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. Специалисты "Крымэнерго" восстановили энергоснабжение в Крыму после ураганного ветра и дождя. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.Наибольшее число отключений пришлось на Черноморский, Первомайский, Симферопольский, Красногвардейский и Сакский районы. 19 ноября непогода единовременно обесточила 38 линий электропередачи 6-10 кВ, 683 трансформаторные подстанции.Кроме того, ураганный ветер в ночь с 19 на 20 ноября ломал бетонные опоры, обрывал провода ЛЭП.Для устранения последствий стихии в "Крымэнерго" был создан штаб, который взял на контроль энергоснабжение социально значимых объектов и координацию работу аварийно-восстановительных бригад.В ведомстве также отметили, что приоритетной задачей было устранение технологических нарушений в сетях 6-10 кВ, которые являются ключевыми в энергоснабжении населенных пунктов.Аварийно-восстановительные работы осложнялись тяжелыми погодными условиями, шквалистый ветер не позволял использовать в необходимом объеме подъемные устройства (автовышки). Работы велись круглосуточно, для резервного снабжения социальных объектов применялись дизель-генераторы. В результате согласованных действий энергетиков массовые отключения, вызванные непогодой, были устранены в короткие сроки.В ночь на воскресенье в Крыму прошли обильные осадки, которые сопровождались сильным ветром до 30 м/с. В результате в населенных пунктах республики фиксируются перебои в подаче света и воды, подъем воды в реках и подтопления низинных участков. Без электроснабжения остались более 39 000 потребителей, большая их часть - в Черноморском и Сакском районах республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым после удара стихии: без света остаются около 39 тысяч абонентовЧасть Черноморского района Крыма осталась без света и воды – что известноБуря с мокрым снегом и штормовым ветром надвигается на Крым
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крым, новости крыма, энергосистема крыма, отключение электроэнергии в крыму, погода
Энергоснабжение в Крыму после урагана восстановлено
Энергоснабжение в Крыму после ураганного ветра и дождя восстановлено
17:01 22.11.2023 (обновлено: 17:14 22.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. Специалисты "Крымэнерго" восстановили энергоснабжение в Крыму после ураганного ветра и дождя. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
"В ночь с 21 на 22 ноября 2023 года специалисты ГУП РК "Крымэнерго" закончили устранение в сетях массовых повреждений, вызванных неблагоприятными метеорологическими явлениями", – говорится в сообщении.
Наибольшее число отключений пришлось на Черноморский, Первомайский, Симферопольский, Красногвардейский и Сакский районы. 19 ноября непогода единовременно обесточила 38 линий электропередачи 6-10 кВ, 683 трансформаторные подстанции.
Кроме того, ураганный ветер в ночь с 19 на 20 ноября ломал бетонные опоры, обрывал провода ЛЭП.
Для устранения последствий стихии в "Крымэнерго" был создан штаб, который взял на контроль энергоснабжение социально значимых объектов и координацию работу аварийно-восстановительных бригад.
В ведомстве также отметили, что приоритетной задачей было устранение технологических нарушений в сетях 6-10 кВ, которые являются ключевыми в энергоснабжении населенных пунктов.
Аварийно-восстановительные работы осложнялись тяжелыми погодными условиями, шквалистый ветер не позволял использовать в необходимом объеме подъемные устройства (автовышки).
Работы велись круглосуточно, для резервного снабжения социальных объектов применялись дизель-генераторы. В результате согласованных действий энергетиков массовые отключения, вызванные непогодой, были устранены в короткие сроки.
В ночь на воскресенье в Крыму прошли обильные осадки
, которые сопровождались сильным ветром до 30 м/с. В результате в населенных пунктах республики фиксируются перебои в подаче света и воды, подъем воды в реках и подтопления низинных участков. Без электроснабжения остались более 39 000 потребителей, большая их часть - в Черноморском и Сакском районах республики.
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