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Крым после удара стихии: без света остаются около 39 тысяч абонентов
Крым после удара стихии: без света остаются около 39 тысяч абонентов - РИА Новости Крым, 19.11.2023
Крым после удара стихии: без света остаются около 39 тысяч абонентов
В Крыму без электроснабжения остаются около 39 000 потребителей. Большая их часть - в Черноморском и Сакском районах республики. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 19.11.2023
2023-11-19T17:34
2023-11-19T17:34
2023-11-19T17:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму без электроснабжения остаются около 39 000 потребителей. Большая их часть - в Черноморском и Сакском районах республики. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".К устранению последствий непогоды привлечены 120 бригад, это 360 человек и 127 единиц техники.В городе Саки начато поэтапное подключение к электропитанию многоквартирных и индивидуальных домов."Организована откачка воды и мониторинг подтапливаемых территорий. Расчищены завалы на проезжей части и тротуарах", – сообщил глава администрации Овдиенко.С 17 часов проводится "перекличка" по электричеству и воде, составляется план дальнейших работ. Ликвидация последствий стихии продолжается и на дорогах полуострова."В некоторых районах Крыма ураганный ветер повалил деревья. Дорожники филиалов "Крымавтодора" устраняют последствия непогоды: проводят работы по уборке и вывозу поваленных деревьев, веток с проезжей части для обеспечения безопасного дорожного движения", – пояснили в "Крымавтодоре" и попросили водителей быть предельно внимательными.В МЧС по РК предупредили о сохранении сложных погодных явлений. В частности, речь идет о выпадении осадков в виде дождя, местами очень сильных – до 30-40 мм. Также возможно усиление юго-восточного с переходом на северо-восточный ветра 25-30 м/с, местами до 35 м/с. Кроме того, на реках ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок.Ранее республиканский главк МЧС России предупредил, что в Крыму ожидается снег, мокрый снег, либо сильный дождь. Температура воздуха ночью и днем +1...+6 градусов, в горах -2...-4 градуса.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Черноморского района Крыма осталась без света и воды – что известноШтормовой ветер и двухметровые волны: как работает Керченская переправаПерекрыт проезд на Арабатскую Стрелку – подтоплена автодорог
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погода, крымская погода, погода в крыму, александр овдиенко, саки, евпатория, крымавтодор, гуп рк "крымэнерго", черноморское
Крым после удара стихии: без света остаются около 39 тысяч абонентов
В Крыму без света остаются около 39 тысяч абонентов - Крымэнерго
17:34 19.11.2023 (обновлено: 17:36 19.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму без электроснабжения остаются около 39 000 потребителей. Большая их часть - в Черноморском и Сакском районах республики. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".
К устранению последствий непогоды привлечены 120 бригад, это 360 человек и 127 единиц техники.
"Остаются отключенными 36 линий 6-10 кВ, в том числе две частично. Без электроснабжения - около 39 тысяч потребителей. Наибольшее количество технологических нарушений зафиксировано в Черноморском и Сакском районах", – сказано в сообщении Telegram-канала предприятия.
В городе Саки начато поэтапное подключение к электропитанию многоквартирных и индивидуальных домов.
"Организована откачка воды и мониторинг подтапливаемых территорий. Расчищены завалы на проезжей части и тротуарах", – сообщил глава администрации Овдиенко.
С 17 часов проводится "перекличка" по электричеству и воде, составляется план дальнейших работ.
"Напоминаю, возможно что свет будет к вечеру не везде и ночь будет холодной. Прорабатываем разные варианты", – добавил Овдиенко.
Ликвидация последствий стихии продолжается и на дорогах полуострова.
"В некоторых районах Крыма ураганный ветер повалил деревья. Дорожники филиалов "Крымавтодора" устраняют последствия непогоды: проводят работы по уборке и вывозу поваленных деревьев, веток с проезжей части для обеспечения безопасного дорожного движения", – пояснили в "Крымавтодоре" и попросили водителей быть предельно внимательными.
В МЧС по РК предупредили о сохранении сложных погодных явлений. В частности, речь идет о выпадении осадков в виде дождя, местами очень сильных – до 30-40 мм. Также возможно усиление юго-восточного с переходом на северо-восточный ветра 25-30 м/с, местами до 35 м/с. Кроме того, на реках ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок.
Ранее республиканский главк МЧС России предупредил, что в Крыму ожидается снег, мокрый снег, либо сильный дождь. Температура воздуха ночью и днем +1...+6 градусов, в горах -2...-4 градуса.
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