https://crimea.ria.ru/20231119/krym-posle-udara-stikhii-bez-sveta-ostayutsya-okolo-39-tysyach-abonentov-1132898690.html

Крым после удара стихии: без света остаются около 39 тысяч абонентов

Крым после удара стихии: без света остаются около 39 тысяч абонентов - РИА Новости Крым, 19.11.2023

Крым после удара стихии: без света остаются около 39 тысяч абонентов

В Крыму без электроснабжения остаются около 39 000 потребителей. Большая их часть - в Черноморском и Сакском районах республики. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 19.11.2023

2023-11-19T17:34

2023-11-19T17:34

2023-11-19T17:36

погода

крымская погода

погода в крыму

александр овдиенко

саки

евпатория

крымавтодор

гуп рк "крымэнерго"

черноморское

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму без электроснабжения остаются около 39 000 потребителей. Большая их часть - в Черноморском и Сакском районах республики. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".К устранению последствий непогоды привлечены 120 бригад, это 360 человек и 127 единиц техники.В городе Саки начато поэтапное подключение к электропитанию многоквартирных и индивидуальных домов."Организована откачка воды и мониторинг подтапливаемых территорий. Расчищены завалы на проезжей части и тротуарах", – сообщил глава администрации Овдиенко.С 17 часов проводится "перекличка" по электричеству и воде, составляется план дальнейших работ. Ликвидация последствий стихии продолжается и на дорогах полуострова."В некоторых районах Крыма ураганный ветер повалил деревья. Дорожники филиалов "Крымавтодора" устраняют последствия непогоды: проводят работы по уборке и вывозу поваленных деревьев, веток с проезжей части для обеспечения безопасного дорожного движения", – пояснили в "Крымавтодоре" и попросили водителей быть предельно внимательными.В МЧС по РК предупредили о сохранении сложных погодных явлений. В частности, речь идет о выпадении осадков в виде дождя, местами очень сильных – до 30-40 мм. Также возможно усиление юго-восточного с переходом на северо-восточный ветра 25-30 м/с, местами до 35 м/с. Кроме того, на реках ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок.Ранее республиканский главк МЧС России предупредил, что в Крыму ожидается снег, мокрый снег, либо сильный дождь. Температура воздуха ночью и днем +1...+6 градусов, в горах -2...-4 градуса.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Черноморского района Крыма осталась без света и воды – что известноШтормовой ветер и двухметровые волны: как работает Керченская переправаПерекрыт проезд на Арабатскую Стрелку – подтоплена автодорог

https://crimea.ria.ru/20231119/sneg-v-krymu-vypadet-v-noch-na-ponedelnik-1132897895.html

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евпатория

черноморское

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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