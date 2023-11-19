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Перекрыт проезд на Арабатскую Стрелку – подтоплена автодорога - РИА Новости Крым, 19.11.2023
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Перекрыт проезд на Арабатскую Стрелку – подтоплена автодорога
Перекрыт проезд на Арабатскую Стрелку – подтоплена автодорога - РИА Новости Крым, 19.11.2023
Перекрыт проезд на Арабатскую Стрелку – подтоплена автодорога
Проезд на Арабатскую Стрелку перекрыт из-за подтопления участка автодороги. Об этом сообщили в Администрации Генического муниципального округа. РИА Новости Крым, 19.11.2023
2023-11-19T09:34
2023-11-19T09:42
арабатская стрелка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Проезд на Арабатскую Стрелку перекрыт из-за подтопления участка автодороги. Об этом сообщили в Администрации Генического муниципального округа.При мониторинге выявлено подтопление низменного участка автодороги – высота перелива достигает 30 см.ГУ МЧС России по Херсонской области совместно с ГИБДД ГУ МВД России по Херсонской области организовано дежурство двух постов.В воскресенье штормовое предупреждение объявлено в Крыму. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России. Полуостров находится во власти циклона, который вызовет сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные, рассказали в республиканском гидрометцентре.О сильном дожде со штормовым ветром в Севастополе в ночь на воскресенье предупредили в МЧС по региону.Ранее по Крыму было объявлено штормовое предупреждение о подъеме уровня воды в реках. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Штормовой ветер в Крыму на прошлых выходных стал причиной ряда происшествий.
https://crimea.ria.ru/20231113/chetyre-desyatka-derevev-i-opory-osvescheniya-povalilo-vetrom-v-krymu-1132755012.html
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арабатская стрелка, новости, новости крыма, херсонская область, геническ, погода, штормовое предупреждение
Перекрыт проезд на Арабатскую Стрелку – подтоплена автодорога

Проезд на Арабатскую Стрелку перекрыт из-за подтопления участка автодороги – власти

09:34 19.11.2023 (обновлено: 09:42 19.11.2023)
 
© Пресс-служба правительства СевастополяДорожный знак "Въезд запрещен"
Дорожный знак Въезд запрещен
© Пресс-служба правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Проезд на Арабатскую Стрелку перекрыт из-за подтопления участка автодороги. Об этом сообщили в Администрации Генического муниципального округа.

"19 ноября 2023 г. в 06:00 в связи с опасным метеорологическим явлением (усиление ветра до 25-30 м/с и высотой волн 2,5-3,5 м) осуществлен мониторинг колебания уровня воды в Азовском море в районе автодороги г. Геническ – с. Геническая Горка", – говорится в сообщении администрации округа в официальном Telegram-канале.

При мониторинге выявлено подтопление низменного участка автодороги – высота перелива достигает 30 см.
ГУ МЧС России по Херсонской области совместно с ГИБДД ГУ МВД России по Херсонской области организовано дежурство двух постов.
В воскресенье штормовое предупреждение объявлено в Крыму. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России. Полуостров находится во власти циклона, который вызовет сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные, рассказали в республиканском гидрометцентре.
О сильном дожде со штормовым ветром в Севастополе в ночь на воскресенье предупредили в МЧС по региону.
Ранее по Крыму было объявлено штормовое предупреждение о подъеме уровня воды в реках. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
Штормовой ветер в Крыму на прошлых выходных стал причиной ряда происшествий.
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