Перекрыт проезд на Арабатскую Стрелку – подтоплена автодорога
Проезд на Арабатскую Стрелку перекрыт из-за подтопления участка автодороги – власти
09:34 19.11.2023 (обновлено: 09:42 19.11.2023)
© Пресс-служба правительства СевастополяДорожный знак "Въезд запрещен"
© Пресс-служба правительства Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Проезд на Арабатскую Стрелку перекрыт из-за подтопления участка автодороги. Об этом сообщили в Администрации Генического муниципального округа.
"19 ноября 2023 г. в 06:00 в связи с опасным метеорологическим явлением (усиление ветра до 25-30 м/с и высотой волн 2,5-3,5 м) осуществлен мониторинг колебания уровня воды в Азовском море в районе автодороги г. Геническ – с. Геническая Горка", – говорится в сообщении администрации округа в официальном Telegram-канале.
При мониторинге выявлено подтопление низменного участка автодороги – высота перелива достигает 30 см.
ГУ МЧС России по Херсонской области совместно с ГИБДД ГУ МВД России по Херсонской области организовано дежурство двух постов.
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