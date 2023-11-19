https://crimea.ria.ru/20231119/perekryt-proezd-na-arabatskuyu-strelku--podtoplena-avtodoroga-1132889682.html

Перекрыт проезд на Арабатскую Стрелку – подтоплена автодорога

Перекрыт проезд на Арабатскую Стрелку – подтоплена автодорога - РИА Новости Крым, 19.11.2023

Перекрыт проезд на Арабатскую Стрелку – подтоплена автодорога

Проезд на Арабатскую Стрелку перекрыт из-за подтопления участка автодороги. Об этом сообщили в Администрации Генического муниципального округа. РИА Новости Крым, 19.11.2023

2023-11-19T09:34

2023-11-19T09:34

2023-11-19T09:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Проезд на Арабатскую Стрелку перекрыт из-за подтопления участка автодороги. Об этом сообщили в Администрации Генического муниципального округа.При мониторинге выявлено подтопление низменного участка автодороги – высота перелива достигает 30 см.ГУ МЧС России по Херсонской области совместно с ГИБДД ГУ МВД России по Херсонской области организовано дежурство двух постов.В воскресенье штормовое предупреждение объявлено в Крыму. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России. Полуостров находится во власти циклона, который вызовет сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные, рассказали в республиканском гидрометцентре.О сильном дожде со штормовым ветром в Севастополе в ночь на воскресенье предупредили в МЧС по региону.Ранее по Крыму было объявлено штормовое предупреждение о подъеме уровня воды в реках. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Штормовой ветер в Крыму на прошлых выходных стал причиной ряда происшествий.

https://crimea.ria.ru/20231113/chetyre-desyatka-derevev-i-opory-osvescheniya-povalilo-vetrom-v-krymu-1132755012.html

арабатская стрелка

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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