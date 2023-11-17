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Ураган и сильные ливни ожидаются в Крыму на выходных
Ураган и сильные ливни ожидаются в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 17.11.2023
Ураган и сильные ливни ожидаются в Крыму на выходных
На Крым в субботу и воскресенье обрушится ураганный ветер и очень сильные осадки. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T10:52
2023-11-17T10:52
2023-11-17T10:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. На Крым в субботу и воскресенье обрушится ураганный ветер и очень сильные осадки. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили в республиканском главке МЧС России.Также в воскресенье на реках Крыма прогнозируются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок."В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Возможны подтопления территорий", - предупреждают в ГУ МЧС России по РК.Кроме того, не исключено увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.Падение рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и обрывы линий электропередач - все это может угрожать жизни и здоровью населения."Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - информирует ГУ МЧС России по РК.В эпицентре разгула стихии Крым оказался и на минувших выходных. Последствия непогоды: десятки поваленных деревьев, согнутые столбы, обрывы линий электропередачи, приостановка движения морского транспорта.Читайте также на РИА Новости Крым:Смерчи, подтопления и сели: Кубань готовится к удару стихииЧетыре десятка деревьев и опоры освещения повалило ветром в КрымуЗима в Крыму будет нестандартной – ФОБОС
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Ураган и сильные ливни ожидаются в Крыму на выходных
Штормовое предупреждение из-за ураганного ветра и ливней объявлено в Крыму 18 и 19 ноября
10:52 17.11.2023 (обновлено: 10:54 17.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. На Крым в субботу и воскресенье обрушится ураганный ветер и очень сильные осадки. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили в республиканском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с выходом южного циклона днем 18 ноября, в течение суток 19 ноября в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные (30-40 мм). Усиление юго-восточного с переходом на северо-восточный ветра 25-30 м/с, местами до 35 м/с", - говорится на сайте ведомства.
Также в воскресенье на реках Крыма прогнозируются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок.
"В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Возможны подтопления территорий", - предупреждают в ГУ МЧС России по РК.
Кроме того, не исключено увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.
Падение рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и обрывы линий электропередач - все это может угрожать жизни и здоровью населения.
"Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - информирует ГУ МЧС России по РК.
В эпицентре разгула стихии Крым оказался
и на минувших выходных. Последствия непогоды: десятки поваленных деревьев, согнутые столбы, обрывы линий электропередачи, приостановка движения морского транспорта.
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