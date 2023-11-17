https://crimea.ria.ru/20231117/uragan-i-silnye-livni-ozhidayutsya-v-krymu-na-vykhodnykh-1132850423.html

Ураган и сильные ливни ожидаются в Крыму на выходных

Ураган и сильные ливни ожидаются в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 17.11.2023

Ураган и сильные ливни ожидаются в Крыму на выходных

На Крым в субботу и воскресенье обрушится ураганный ветер и очень сильные осадки. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 17.11.2023

2023-11-17T10:52

2023-11-17T10:52

2023-11-17T10:54

крым

штормовое предупреждение

гу мчс рф по республике крым

общество

погода в крыму

крымская погода

погода

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111731/01/1117310192_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_6064a4c39e56fe48586bf48e66bcad2c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. На Крым в субботу и воскресенье обрушится ураганный ветер и очень сильные осадки. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили в республиканском главке МЧС России.Также в воскресенье на реках Крыма прогнозируются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок."В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Возможны подтопления территорий", - предупреждают в ГУ МЧС России по РК.Кроме того, не исключено увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.Падение рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и обрывы линий электропередач - все это может угрожать жизни и здоровью населения."Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - информирует ГУ МЧС России по РК.В эпицентре разгула стихии Крым оказался и на минувших выходных. Последствия непогоды: десятки поваленных деревьев, согнутые столбы, обрывы линий электропередачи, приостановка движения морского транспорта.Читайте также на РИА Новости Крым:Смерчи, подтопления и сели: Кубань готовится к удару стихииЧетыре десятка деревьев и опоры освещения повалило ветром в КрымуЗима в Крыму будет нестандартной – ФОБОС

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, штормовое предупреждение, гу мчс рф по республике крым, общество, погода в крыму, крымская погода, погода, новости крыма