https://crimea.ria.ru/20231112/krym-v-epitsentre-shtorma-posledstviya-razgula-stikhii-1132746343.html

Крым в эпицентре шторма: последствия разгула стихии

Крым в эпицентре шторма: последствия разгула стихии - РИА Новости Крым, 12.11.2023

Крым в эпицентре шторма: последствия разгула стихии

Последствия стихии весь день устраняют в городах полуострова. РИА Новости Крым, 12.11.2023

2023-11-12T19:02

2023-11-12T19:02

2023-11-12T19:02

штормовое предупреждение

крымская погода

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симферополь

севастополь

евпатория

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Штормовой ветер в Крыму стал причиной ряда происшествий. Последствия стихии весь день устраняют в городах полуострова.Остановка морского транспортаУтром из-за непогоды приостановил движение паром "Адмирал Истомин" в Севастополе. Также в связи с ухудшением погодных условий в городе временно перестали ходить пассажирские катера. На площади Нахимова и площади Захарова организовали дополнительные автобусы для работы на компенсационном маршруте.Кроме того, из-за сильного ветра приостановлена работа Керченской паромной переправы.Работа для коммунальщиковВ Севастополе утром в воскресенье были зафиксированы упавшие деревья, одно из которых повредило ЛЭП. Благодаря оперативной работе службы Севэнерго электроснабжение было быстро восстановлено.Сильнейшие порывы ветра привели к повреждению линии электропередачи и в Черноморском районе Крыма. Над устранением аварии работали три бригады сотрудников Черноморского РЭС.В столице Крыма, в микрорайоне Маршала Жукова порывами ветра согнуло бетонный столб. В МБУ "Город" сообщили, что дежурные службы работают над устранением последствий стихии в Симферополе с утра: убирают падающие ветки, деревья, в первую очередь те, которые перекрыли проезжую часть.Много проблем повлекло за собой ухудшение погодных условий и в Евпатории. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.В работах задействованы сотрудники МБУ "Порядок", МУП "Комбинат благоустройства", управляющих компаний. В Керчи из-за непогоды перенесли запланированное на 13 ноября уничтожение взрывоопасного предмета.По прогнозу Крымского гидрометцентра, в начале рабочей недели по-прежнему ожидается неустойчивый характер погоды, однако ветер стихнет до 8-13 м/с..Читайте также на РИА Новости Крым:Вихрь из Турции принесет в Крым дожди: прогноз погоды на неделюШторм идет на Крым: что ожидается на выходныхЗима в Крыму будет нестандартной – ФОБОС

симферополь

севастополь

евпатория

керчь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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