https://crimea.ria.ru/20231112/krym-v-epitsentre-shtorma-posledstviya-razgula-stikhii-1132746343.html
Крым в эпицентре шторма: последствия разгула стихии
Крым в эпицентре шторма: последствия разгула стихии - РИА Новости Крым, 12.11.2023
Крым в эпицентре шторма: последствия разгула стихии
Последствия стихии весь день устраняют в городах полуострова. РИА Новости Крым, 12.11.2023
2023-11-12T19:02
2023-11-12T19:02
2023-11-12T19:02
штормовое предупреждение
крымская погода
погода в крыму
новости крыма
симферополь
севастополь
евпатория
керчь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0c/1132746523_0:187:1280:907_1920x0_80_0_0_ab7f0584ee08dc06eddb2ac55d67ce22.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Штормовой ветер в Крыму стал причиной ряда происшествий. Последствия стихии весь день устраняют в городах полуострова.Остановка морского транспортаУтром из-за непогоды приостановил движение паром "Адмирал Истомин" в Севастополе. Также в связи с ухудшением погодных условий в городе временно перестали ходить пассажирские катера. На площади Нахимова и площади Захарова организовали дополнительные автобусы для работы на компенсационном маршруте.Кроме того, из-за сильного ветра приостановлена работа Керченской паромной переправы.Работа для коммунальщиковВ Севастополе утром в воскресенье были зафиксированы упавшие деревья, одно из которых повредило ЛЭП. Благодаря оперативной работе службы Севэнерго электроснабжение было быстро восстановлено.Сильнейшие порывы ветра привели к повреждению линии электропередачи и в Черноморском районе Крыма. Над устранением аварии работали три бригады сотрудников Черноморского РЭС.В столице Крыма, в микрорайоне Маршала Жукова порывами ветра согнуло бетонный столб. В МБУ "Город" сообщили, что дежурные службы работают над устранением последствий стихии в Симферополе с утра: убирают падающие ветки, деревья, в первую очередь те, которые перекрыли проезжую часть.Много проблем повлекло за собой ухудшение погодных условий и в Евпатории. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.В работах задействованы сотрудники МБУ "Порядок", МУП "Комбинат благоустройства", управляющих компаний. В Керчи из-за непогоды перенесли запланированное на 13 ноября уничтожение взрывоопасного предмета.По прогнозу Крымского гидрометцентра, в начале рабочей недели по-прежнему ожидается неустойчивый характер погоды, однако ветер стихнет до 8-13 м/с..Читайте также на РИА Новости Крым:Вихрь из Турции принесет в Крым дожди: прогноз погоды на неделюШторм идет на Крым: что ожидается на выходныхЗима в Крыму будет нестандартной – ФОБОС
симферополь
севастополь
евпатория
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0c/1132746523_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5ec3d8544b2bc6c3980bfe13d6c2fd31.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
штормовое предупреждение, крымская погода, погода в крыму, новости крыма, симферополь, севастополь, евпатория, керчь
Крым в эпицентре шторма: последствия разгула стихии
В Крыму и Севастополе устраняют последствия штормового ветра
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Штормовой ветер в Крыму стал причиной ряда происшествий. Последствия стихии весь день устраняют в городах полуострова.
"12 ноября усиление ветра зарегистрировано на территории городского округа Евпатория - 23 м/с, Ленинского, Черноморского районов – 21 м/с, в Симферополе – 18 м/с. Максимальное количество осадков выпало на территории горы Ай-Петри – 15 мм и Алушты – 14 мм", - рассказали
РИА Новости Крым в ГУ МЧС России по РК.
Остановка морского транспорта
Утром из-за непогоды приостановил
движение паром "Адмирал Истомин" в Севастополе. Также в связи с ухудшением погодных условий в городе временно перестали ходить
пассажирские катера. На площади Нахимова и площади Захарова организовали дополнительные автобусы для работы на компенсационном маршруте.
Кроме того, из-за сильного ветра приостановлена
работа Керченской паромной переправы.
Работа для коммунальщиков
В Севастополе утром в воскресенье были зафиксированы
упавшие деревья, одно из которых повредило ЛЭП. Благодаря оперативной работе службы Севэнерго электроснабжение было быстро восстановлено.
Сильнейшие порывы ветра привели
к повреждению линии электропередачи и в Черноморском районе Крыма. Над устранением аварии работали три бригады сотрудников Черноморского РЭС.
В столице Крыма, в микрорайоне Маршала Жукова порывами ветра согнуло
бетонный столб. В МБУ "Город" сообщили, что дежурные службы работают над устранением последствий стихии в Симферополе с утра: убирают падающие ветки, деревья, в первую очередь те, которые перекрыли проезжую часть.
Много проблем повлекло за собой ухудшение погодных условий и в Евпатории. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.
"Несмотря на выходной день, идет активная работа по ликвидации последствий сильного ветра, по городу много оборванных линий электропередачи и поваленных деревьев", - написала мэр в Telegram-канале.
В работах задействованы сотрудники МБУ "Порядок", МУП "Комбинат благоустройства", управляющих компаний.
В Керчи из-за непогоды перенесли
запланированное на 13 ноября уничтожение взрывоопасного предмета.
По прогнозу Крымского гидрометцентра, в начале рабочей недели по-прежнему ожидается неустойчивый характер погоды, однако ветер стихнет до 8-13 м/с..
Читайте также на РИА Новости Крым: