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Крым в эпицентре шторма: последствия разгула стихии - РИА Новости Крым, 12.11.2023
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Крым в эпицентре шторма: последствия разгула стихии
Крым в эпицентре шторма: последствия разгула стихии - РИА Новости Крым, 12.11.2023
Крым в эпицентре шторма: последствия разгула стихии
Последствия стихии весь день устраняют в городах полуострова. РИА Новости Крым, 12.11.2023
2023-11-12T19:02
2023-11-12T19:02
штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Штормовой ветер в Крыму стал причиной ряда происшествий. Последствия стихии весь день устраняют в городах полуострова.Остановка морского транспортаУтром из-за непогоды приостановил движение паром "Адмирал Истомин" в Севастополе. Также в связи с ухудшением погодных условий в городе временно перестали ходить пассажирские катера. На площади Нахимова и площади Захарова организовали дополнительные автобусы для работы на компенсационном маршруте.Кроме того, из-за сильного ветра приостановлена работа Керченской паромной переправы.Работа для коммунальщиковВ Севастополе утром в воскресенье были зафиксированы упавшие деревья, одно из которых повредило ЛЭП. Благодаря оперативной работе службы Севэнерго электроснабжение было быстро восстановлено.Сильнейшие порывы ветра привели к повреждению линии электропередачи и в Черноморском районе Крыма. Над устранением аварии работали три бригады сотрудников Черноморского РЭС.В столице Крыма, в микрорайоне Маршала Жукова порывами ветра согнуло бетонный столб. В МБУ "Город" сообщили, что дежурные службы работают над устранением последствий стихии в Симферополе с утра: убирают падающие ветки, деревья, в первую очередь те, которые перекрыли проезжую часть.Много проблем повлекло за собой ухудшение погодных условий и в Евпатории. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.В работах задействованы сотрудники МБУ "Порядок", МУП "Комбинат благоустройства", управляющих компаний. В Керчи из-за непогоды перенесли запланированное на 13 ноября уничтожение взрывоопасного предмета.По прогнозу Крымского гидрометцентра, в начале рабочей недели по-прежнему ожидается неустойчивый характер погоды, однако ветер стихнет до 8-13 м/с..Читайте также на РИА Новости Крым:Вихрь из Турции принесет в Крым дожди: прогноз погоды на неделюШторм идет на Крым: что ожидается на выходныхЗима в Крыму будет нестандартной – ФОБОС
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РИА Новости Крым
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96
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Крым в эпицентре шторма: последствия разгула стихии

В Крыму и Севастополе устраняют последствия штормового ветра

19:02 12.11.2023
 
© РИА Новости КрымСильный ветер повалил деревья в Симферополе
Сильный ветер повалил деревья в Симферополе - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Штормовой ветер в Крыму стал причиной ряда происшествий. Последствия стихии весь день устраняют в городах полуострова.
"12 ноября усиление ветра зарегистрировано на территории городского округа Евпатория - 23 м/с, Ленинского, Черноморского районов – 21 м/с, в Симферополе – 18 м/с. Максимальное количество осадков выпало на территории горы Ай-Петри – 15 мм и Алушты – 14 мм", - рассказали РИА Новости Крым в ГУ МЧС России по РК.

Остановка морского транспорта

Утром из-за непогоды приостановил движение паром "Адмирал Истомин" в Севастополе. Также в связи с ухудшением погодных условий в городе временно перестали ходить пассажирские катера. На площади Нахимова и площади Захарова организовали дополнительные автобусы для работы на компенсационном маршруте.
Кроме того, из-за сильного ветра приостановлена работа Керченской паромной переправы.

Работа для коммунальщиков

В Севастополе утром в воскресенье были зафиксированы упавшие деревья, одно из которых повредило ЛЭП. Благодаря оперативной работе службы Севэнерго электроснабжение было быстро восстановлено.
Сильнейшие порывы ветра привели к повреждению линии электропередачи и в Черноморском районе Крыма. Над устранением аварии работали три бригады сотрудников Черноморского РЭС.
В столице Крыма, в микрорайоне Маршала Жукова порывами ветра согнуло бетонный столб. В МБУ "Город" сообщили, что дежурные службы работают над устранением последствий стихии в Симферополе с утра: убирают падающие ветки, деревья, в первую очередь те, которые перекрыли проезжую часть.
Много проблем повлекло за собой ухудшение погодных условий и в Евпатории. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.
"Несмотря на выходной день, идет активная работа по ликвидации последствий сильного ветра, по городу много оборванных линий электропередачи и поваленных деревьев", - написала мэр в Telegram-канале.
© Telegram Елена ДемидоваУпавшие деревья в Евпатории
Упавшие деревья в Евпатории
© Telegram Елена Демидова
Упавшие деревья в Евпатории
В работах задействованы сотрудники МБУ "Порядок", МУП "Комбинат благоустройства", управляющих компаний.
В Керчи из-за непогоды перенесли запланированное на 13 ноября уничтожение взрывоопасного предмета.
По прогнозу Крымского гидрометцентра, в начале рабочей недели по-прежнему ожидается неустойчивый характер погоды, однако ветер стихнет до 8-13 м/с..
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