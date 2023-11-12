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В Крыму штормовой ветер оборвал линии электропередачи - РИА Новости Крым, 12.11.2023
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В Крыму штормовой ветер оборвал линии электропередачи
В Крыму штормовой ветер оборвал линии электропередачи - РИА Новости Крым, 12.11.2023
В Крыму штормовой ветер оборвал линии электропередачи
В Черноморском районе Крыма штормовой ветер повредил линии электропередачи. Об этом сообщила глава районной администрации Наталья Писарева. РИА Новости Крым, 12.11.2023
2023-11-12T14:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма штормовой ветер повредил линии электропередачи. Об этом сообщила глава районной администрации Наталья Писарева.Ранее сообщалось, что Керченская паромная переправа приостановила работу из-за сильного ветра и двухметровых волн. А в Севастополе остановился морской пассажирский транспорт. Также в городе от сильного ветра упали несколько деревьев.По информации и.о. заместителя губернатора города Евгения Горлова, одно из деревьев повредило линию электроснабжения. Читайте также на РИА Новости Крым:Последствия стихии в Крыму и Севастополе: что известноВ Севастополе паром приостановил работу из-за непогодыШторм в Крыму: ветер усилится до 27 метров в секунду
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В Крыму штормовой ветер оборвал линии электропередачи

В Черноморском районе Крыма штормовой ветер оставил людей без электричества

14:20 12.11.2023 (обновлено: 14:32 12.11.2023)
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкПрирода в окрестностях горы Чатыр-Даг в Крыму
Природа в окрестностях горы Чатыр-Даг в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости . Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма штормовой ветер повредил линии электропередачи. Об этом сообщила глава районной администрации Наталья Писарева.

"В результате сильнейших порывов ветра повреждены линии электропередачи в Черноморском районе. Три бригады сотрудников Черноморского РЭС работают над устранением. Прошу отнестись с пониманием", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Керченская паромная переправа приостановила работу из-за сильного ветра и двухметровых волн. А в Севастополе остановился морской пассажирский транспорт. Также в городе от сильного ветра упали несколько деревьев.
По информации и.о. заместителя губернатора города Евгения Горлова, одно из деревьев повредило линию электроснабжения.
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