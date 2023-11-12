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В Крыму штормовой ветер оборвал линии электропередачи

В Крыму штормовой ветер оборвал линии электропередачи - РИА Новости Крым, 12.11.2023

В Крыму штормовой ветер оборвал линии электропередачи

В Черноморском районе Крыма штормовой ветер повредил линии электропередачи. Об этом сообщила глава районной администрации Наталья Писарева. РИА Новости Крым, 12.11.2023

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2023-11-12T14:20

2023-11-12T14:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма штормовой ветер повредил линии электропередачи. Об этом сообщила глава районной администрации Наталья Писарева.Ранее сообщалось, что Керченская паромная переправа приостановила работу из-за сильного ветра и двухметровых волн. А в Севастополе остановился морской пассажирский транспорт. Также в городе от сильного ветра упали несколько деревьев.По информации и.о. заместителя губернатора города Евгения Горлова, одно из деревьев повредило линию электроснабжения. Читайте также на РИА Новости Крым:Последствия стихии в Крыму и Севастополе: что известноВ Севастополе паром приостановил работу из-за непогодыШторм в Крыму: ветер усилится до 27 метров в секунду

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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