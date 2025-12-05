https://crimea.ria.ru/20251205/kakie-strany-i-skolko-dolzhny-rossii-1151422582.html

Какие страны и сколько должны России

Какие страны и сколько должны России - РИА Новости Крым, 05.12.2025

Какие страны и сколько должны России

Общая задолженность иностранных государств перед Россией превысила 33 миллиарда долларов, на первое место по размеру долга перед РФ вышла Бангладеш – 7,8 млрд... РИА Новости Крым, 05.12.2025

2025-12-05T07:40

2025-12-05T07:40

2025-12-05T07:40

россия

финансы

новости

в мире

бангладеш

египет

белоруссия

индия

вьетнам

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282649_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b5ad85751f268cb48caaf27522be954c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Общая задолженность иностранных государств перед Россией превысила 33 миллиарда долларов, на первое место по размеру долга перед РФ вышла Бангладеш – 7,8 млрд долларов. Соответствующие расчеты провели эксперты РИА Новости, опираясь на данные всемирного банка.Всего речь идет о 38 государствах. Крупнейшим должником является Бангладеш – 7,8 млрд долларов. За прошлый год долг этой страны перед Москвой вырос почти на 19%. За год ее задолженность увеличилась на 1,2 миллиарда долларов.На втором месте – Белоруссия (7,6 млрд долларов), на третьем – Индия (4,9 млрд долларов). Далее следуют Египет (4,1 млрд долларов), который увеличил долг на 815 миллионов долларов, а также Индия – на 799 миллионов. и Вьетнам (1,4 млрд долларов). Ранее Банк России сообщил, что по состоянию на 1 октября 2025 года внешний долг России составляет 305 млрд долларов. С начала текущего года он увеличился на 15,2 млрд долларов, или на 5,3%. Динамика показателя определялась в основном положительной переоценкой обязательств в результате укрепления рубля, отметил регулятор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

бангладеш

египет

белоруссия

индия

вьетнам

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, финансы, новости, в мире, бангладеш, египет, белоруссия, индия, вьетнам