Какие страны и сколько должны России
Какие страны и сколько должны России
Какие страны и сколько должны России - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Какие страны и сколько должны России
Общая задолженность иностранных государств перед Россией превысила 33 миллиарда долларов, на первое место по размеру долга перед РФ вышла Бангладеш – 7,8 млрд... РИА Новости Крым, 05.12.2025
2025-12-05T07:40
2025-12-05T07:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Общая задолженность иностранных государств перед Россией превысила 33 миллиарда долларов, на первое место по размеру долга перед РФ вышла Бангладеш – 7,8 млрд долларов. Соответствующие расчеты провели эксперты РИА Новости, опираясь на данные всемирного банка.Всего речь идет о 38 государствах. Крупнейшим должником является Бангладеш – 7,8 млрд долларов. За прошлый год долг этой страны перед Москвой вырос почти на 19%. За год ее задолженность увеличилась на 1,2 миллиарда долларов.На втором месте – Белоруссия (7,6 млрд долларов), на третьем – Индия (4,9 млрд долларов). Далее следуют Египет (4,1 млрд долларов), который увеличил долг на 815 миллионов долларов, а также Индия – на 799 миллионов. и Вьетнам (1,4 млрд долларов). Ранее Банк России сообщил, что по состоянию на 1 октября 2025 года внешний долг России составляет 305 млрд долларов. С начала текущего года он увеличился на 15,2 млрд долларов, или на 5,3%. Динамика показателя определялась в основном положительной переоценкой обязательств в результате укрепления рубля, отметил регулятор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Какие страны и сколько должны России

Долги других стран перед Россией выросли до $33 млрд и вышли на максимум с 1998 года

07:40 05.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Общая задолженность иностранных государств перед Россией превысила 33 миллиарда долларов, на первое место по размеру долга перед РФ вышла Бангладеш – 7,8 млрд долларов. Соответствующие расчеты провели эксперты РИА Новости, опираясь на данные всемирного банка.
По их данным, за 2024 год долг других стран перед Россией вырос на 2,6 млрд долларов и достиг 33,1 млрд. Последний раз задолженность перед нашей страной выше этой отметки была в 1998 году (38 млрд долларов).
Всего речь идет о 38 государствах. Крупнейшим должником является Бангладеш – 7,8 млрд долларов. За прошлый год долг этой страны перед Москвой вырос почти на 19%. За год ее задолженность увеличилась на 1,2 миллиарда долларов.
На втором месте – Белоруссия (7,6 млрд долларов), на третьем – Индия (4,9 млрд долларов). Далее следуют Египет (4,1 млрд долларов), который увеличил долг на 815 миллионов долларов, а также Индия – на 799 миллионов. и Вьетнам (1,4 млрд долларов).
Ранее Банк России сообщил, что по состоянию на 1 октября 2025 года внешний долг России составляет 305 млрд долларов. С начала текущего года он увеличился на 15,2 млрд долларов, или на 5,3%. Динамика показателя определялась в основном положительной переоценкой обязательств в результате укрепления рубля, отметил регулятор.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
