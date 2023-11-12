https://crimea.ria.ru/20231112/rabota-kerchenskoy-paromnoy-perepravy-priostanovlena-iz-za-silnogo-vetra-1132739793.html

Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за сильного ветра

Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за сильного ветра - РИА Новости Крым, 12.11.2023

Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за сильного ветра

Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за сильного ветра. Об этом сообщил в министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко в своем... РИА Новости Крым, 12.11.2023

2023-11-12T12:45

2023-11-12T12:45

2023-11-12T12:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за сильного ветра. Об этом сообщил в министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко в своем Telegram-канале. На Керченской паромной переправе в воскресенье утром объявлено штормовое предупреждение. По данным пресс-службы Росморречфлота, ветер 13-18 м/с, местами порывы до 23 м/с. Высота волн 1,3 м – 2,00 м. При скорости ветра 17 м/с крупные паромы не выходят в море, для небольших пассажирских судов ограничением для работы является скорость ветра 12 м/с.С 17 июля по Керченской переправе паромами перевезено 188 599 пассажиров и 61 002 автомобилей. За последние сутки выполнено 15 рейсов.По данным Росморречфлота, с начала работы Керченской переправы, 9 октября 2022 года по 12 ноября 2023 года через пролив из порта Крым в порт Кавказ и обратно перевезено 389 656 пассажиров и 223 005 грузовиков. Всего паромами выполнено 6 526 рейсов.В организации напоминают, что через Керченскую переправу перевозят в первую очередь грузовики со скоропортящимися грузами, а также товарами первой необходимости. Кроме того, по морскому пути на паромах доставляют рейсовые автобусы с пассажирами.По Крымскому мосту движение разрешено только легковым автомобилям массой до 3,5 тонн с прохождением обязательной процедуры досмотра. Также можно воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через вновь присоединенные регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на Крымском мосту в воскресенье утромВ Севастополе паром приостановил работу из-за непогодыШторм в Крыму: ветер усилится до 27 метров в секунду

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, крым, новости крыма, керченский пролив, порт крым, порт кавказ