https://crimea.ria.ru/20231112/situatsiya-na-krymskom-mostu-v-voskresene-utrom-1132737419.html

Ситуация на Крымском мосту в воскресенье утром

Ситуация на Крымском мосту в воскресенье утром - РИА Новости Крым, 12.11.2023

Ситуация на Крымском мосту в воскресенье утром

В воскресенье утром проезд по Крымскому мосту со стороны Крыма и Краснодарского края свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 12.11.2023

2023-11-12T09:05

2023-11-12T09:05

2023-11-12T09:13

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

крым

кубань

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье утром проезд по Крымскому мосту со стороны Крыма и Краснодарского края свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен только легковому транспорту общей массой до 3,5 тонн. Необходимо обязательно проходить досмотр.После теракта в июле 2023 года мостовой переход был восстановлен досрочно.Остальной транспорт следует либо через паромную переправу, работа которой на вечер приостанавливается, либо по альтернативному сухопутному коридору.Читайте также ни РИА Новости Крым:Под Джанкоем открыли движение по мосту через Северо-Крымский каналВ Крым без пробок: на строительство трассы в Керчь выделили 611 млнНа Кубани увеличено число временных стоянок для следующих в Крым машин

крымский мост

крым

кубань

тамань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, кубань, тамань