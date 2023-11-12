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Ситуация на Крымском мосту в воскресенье утром - РИА Новости Крым, 12.11.2023
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Ситуация на Крымском мосту в воскресенье утром
Ситуация на Крымском мосту в воскресенье утром - РИА Новости Крым, 12.11.2023
Ситуация на Крымском мосту в воскресенье утром
В воскресенье утром проезд по Крымскому мосту со стороны Крыма и Краснодарского края свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 12.11.2023
2023-11-12T09:05
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крымский мост
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логистика
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крым
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье утром проезд по Крымскому мосту со стороны Крыма и Краснодарского края свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен только легковому транспорту общей массой до 3,5 тонн. Необходимо обязательно проходить досмотр.После теракта в июле 2023 года мостовой переход был восстановлен досрочно.Остальной транспорт следует либо через паромную переправу, работа которой на вечер приостанавливается, либо по альтернативному сухопутному коридору.Читайте также ни РИА Новости Крым:Под Джанкоем открыли движение по мосту через Северо-Крымский каналВ Крым без пробок: на строительство трассы в Керчь выделили 611 млнНа Кубани увеличено число временных стоянок для следующих в Крым машин
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, кубань, тамань
Ситуация на Крымском мосту в воскресенье утром

Проезд по Крымскому мосту в воскресенье утром свободен

09:05 12.11.2023 (обновлено: 09:13 12.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мостм
Крымский мостм - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье утром проезд по Крымскому мосту со стороны Крыма и Краснодарского края свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен только легковому транспорту общей массой до 3,5 тонн. Необходимо обязательно проходить досмотр.
После теракта в июле 2023 года мостовой переход был восстановлен досрочно.
Остальной транспорт следует либо через паромную переправу, работа которой на вечер приостанавливается, либо по альтернативному сухопутному коридору.
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