https://crimea.ria.ru/20241125/zabolevaemost-vich-v-rossii-nakhoditsya-na-istoricheskom-minimume-1142107879.html

Заболеваемость ВИЧ в России находится на историческом минимуме

Заболеваемость ВИЧ в России находится на историческом минимуме - РИА Новости Крым, 25.11.2024

Заболеваемость ВИЧ в России находится на историческом минимуме

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России находится на историческом минимуме, с 2016 года этот показатель опустился почти на 40% благодаря реализации... РИА Новости Крым, 25.11.2024

2024-11-25T12:34

2024-11-25T12:34

2024-11-25T12:34

михаил мурашко

вич

россия

здравоохранение в россии

новости

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111741/65/1117416508_0:178:3012:1872_1920x0_80_0_0_2fe77f2fb47d76d1e06290d2f0eee729.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России находится на историческом минимуме, с 2016 года этот показатель опустился почти на 40% благодаря реализации государственной стратегии, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Глава российского минздрава отметил, что удается сохранять ежегодный тренд снижения числа новых случаев ВИЧ-инфекции и держать лидирующие позиции в мире по охвату тестированием на ВИЧ. Так, по его словам, в 2023 году его прошли 35% всего населения страны, при этом число новых случаев заболевания составило около 55 тысяч, что на полтора процента меньше аналогичного показателя в прошлом году.Мурашко добавил, что охват антиретровирусной терапией расширяется. По его данным, на конец 2023 года он составил практически 90%, это более чем на шесть процентных пунктов выше, чем целевой показатель, подчеркнул министр.Ранее глава российского минздрава сообщал, что показатели младенческой смертности в России одни из самых низких за всю историю наблюдений. По его словам, детская смертность детей до 18 лет снизилась практически на 25% за последние четыре года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:45 случаев заражения новым вариантом ковида XEC выявлены в РоссииВ Крыму и Севастополе отмечен рост ОРВИ - в школах закрывают классыУ каждого десятого россиянина выявляют ожирение при медосмотрах

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, вич, россия, здравоохранение в россии, новости, здоровье