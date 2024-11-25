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Заболеваемость ВИЧ в России находится на историческом минимуме - РИА Новости Крым, 25.11.2024
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Заболеваемость ВИЧ в России находится на историческом минимуме
Заболеваемость ВИЧ в России находится на историческом минимуме - РИА Новости Крым, 25.11.2024
Заболеваемость ВИЧ в России находится на историческом минимуме
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России находится на историческом минимуме, с 2016 года этот показатель опустился почти на 40% благодаря реализации... РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T12:34
2024-11-25T12:34
михаил мурашко
вич
россия
здравоохранение в россии
новости
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России находится на историческом минимуме, с 2016 года этот показатель опустился почти на 40% благодаря реализации государственной стратегии, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Глава российского минздрава отметил, что удается сохранять ежегодный тренд снижения числа новых случаев ВИЧ-инфекции и держать лидирующие позиции в мире по охвату тестированием на ВИЧ. Так, по его словам, в 2023 году его прошли 35% всего населения страны, при этом число новых случаев заболевания составило около 55 тысяч, что на полтора процента меньше аналогичного показателя в прошлом году.Мурашко добавил, что охват антиретровирусной терапией расширяется. По его данным, на конец 2023 года он составил практически 90%, это более чем на шесть процентных пунктов выше, чем целевой показатель, подчеркнул министр.Ранее глава российского минздрава сообщал, что показатели младенческой смертности в России одни из самых низких за всю историю наблюдений. По его словам, детская смертность детей до 18 лет снизилась практически на 25% за последние четыре года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:45 случаев заражения новым вариантом ковида XEC выявлены в РоссииВ Крыму и Севастополе отмечен рост ОРВИ - в школах закрывают классыУ каждого десятого россиянина выявляют ожирение при медосмотрах
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михаил мурашко, вич, россия, здравоохранение в россии, новости, здоровье
Заболеваемость ВИЧ в России находится на историческом минимуме

Заболеваемость ВИЧ в России с 2016 года снизилась почти на 40% - Мурашко

12:34 25.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛаборант иммунологического отдела. Архивное фото
Лаборант иммунологического отдела. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России находится на историческом минимуме, с 2016 года этот показатель опустился почти на 40% благодаря реализации государственной стратегии, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"С 2016 года, когда была запущена предыдущая Государственная стратегия, заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снизилась почти на 40% и сегодня находится на историческом минимуме", - цитирует министра РИА Новости.
Глава российского минздрава отметил, что удается сохранять ежегодный тренд снижения числа новых случаев ВИЧ-инфекции и держать лидирующие позиции в мире по охвату тестированием на ВИЧ. Так, по его словам, в 2023 году его прошли 35% всего населения страны, при этом число новых случаев заболевания составило около 55 тысяч, что на полтора процента меньше аналогичного показателя в прошлом году.
Мурашко добавил, что охват антиретровирусной терапией расширяется. По его данным, на конец 2023 года он составил практически 90%, это более чем на шесть процентных пунктов выше, чем целевой показатель, подчеркнул министр.
Ранее глава российского минздрава сообщал, что показатели младенческой смертности в России одни из самых низких за всю историю наблюдений. По его словам, детская смертность детей до 18 лет снизилась практически на 25% за последние четыре года.
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