45 случаев заражения новым вариантом ковида XEC выявлены в России
В России выявили 45 случаев заражения новым вариантом коронавируса XEC - Роспотребнадзор
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинский работник изучает результат компьютерной томографии органов грудной клетки
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Более 40 случаев заражения новым вариантом коронавируса XEC выявлены в России. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
"Сотрудники ведомства продолжают мониторить ситуацию с новым вариантом COVID-19 - XEC, всего за весь период обнаружено 45 случаев", - говорится в Telegram-канале Роспотребнадзора.
В целом по стране за последние семь дней число заболевших COVID-19 выросло на 21,6%. Доминирующим вариантом на территории РФ остается линия JN.1 и его подварианты. Кроме того, увеличилось и количество зараженных ОРВИ.
"За прошедшую неделю в России число заболевших ОРВИ на 11,7% выше по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано 701 тысяча случаев. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 45 регионах страны", - приводит цифры Роспотребнадзор.
Как сообщалось, симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк. Впервые этот вариант коронавирусной инфекции был выявлен в Германии в июне 2024 года, и с тех пор обнаруживался в нескольких странах.
Накануне пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сообщила, что на полуострове из-за роста случаев ОРВИ закрывают классы в школах и группы в детских садах.
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