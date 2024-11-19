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45 случаев заражения новым вариантом ковида XEC выявлены в России - РИА Новости Крым, 19.11.2024
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45 случаев заражения новым вариантом ковида XEC выявлены в России
45 случаев заражения новым вариантом ковида XEC выявлены в России - РИА Новости Крым, 19.11.2024
45 случаев заражения новым вариантом ковида XEC выявлены в России
Более 40 случаев заражения новым вариантом коронавируса XEC выявлены в России. Об этом сообщает Роспотребнадзор. РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T12:07
2024-11-19T12:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Более 40 случаев заражения новым вариантом коронавируса XEC выявлены в России. Об этом сообщает Роспотребнадзор.В целом по стране за последние семь дней число заболевших COVID-19 выросло на 21,6%. Доминирующим вариантом на территории РФ остается линия JN.1 и его подварианты. Кроме того, увеличилось и количество зараженных ОРВИ.Как сообщалось, симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк. Впервые этот вариант коронавирусной инфекции был выявлен в Германии в июне 2024 года, и с тех пор обнаруживался в нескольких странах. Накануне пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сообщила, что на полуострове из-за роста случаев ОРВИ закрывают классы в школах и группы в детских садах. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эпидемия гриппа 2024 – когда ждать пика заболеваемости в РоссииГде в Севастополе можно привиться от ковида и гриппа сразуВ России растет число госпитализаций пациентов с коронавирусом
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крым, новости крыма, здоровье, роспотребнадзор, коронавирус, распространение коронавируса в рф, коронавирус в крыму
45 случаев заражения новым вариантом ковида XEC выявлены в России

В России выявили 45 случаев заражения новым вариантом коронавируса XEC - Роспотребнадзор

12:07 19.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинский работник изучает результат компьютерной томографии органов грудной клетки
Медицинский работник изучает результат компьютерной томографии органов грудной клетки - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Более 40 случаев заражения новым вариантом коронавируса XEC выявлены в России. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

"Сотрудники ведомства продолжают мониторить ситуацию с новым вариантом COVID-19 - XEC, всего за весь период обнаружено 45 случаев", - говорится в Telegram-канале Роспотребнадзора.

В целом по стране за последние семь дней число заболевших COVID-19 выросло на 21,6%. Доминирующим вариантом на территории РФ остается линия JN.1 и его подварианты. Кроме того, увеличилось и количество зараженных ОРВИ.

"За прошедшую неделю в России число заболевших ОРВИ на 11,7% выше по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано 701 тысяча случаев. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 45 регионах страны", - приводит цифры Роспотребнадзор.

Как сообщалось, симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк. Впервые этот вариант коронавирусной инфекции был выявлен в Германии в июне 2024 года, и с тех пор обнаруживался в нескольких странах.
Накануне пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сообщила, что на полуострове из-за роста случаев ОРВИ закрывают классы в школах и группы в детских садах.
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