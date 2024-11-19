https://crimea.ria.ru/20241119/45-sluchaev-zarazheniya-novym-variantom-kovida-xec-vyyavleny-v-rossii-1141963001.html

45 случаев заражения новым вариантом ковида XEC выявлены в России

45 случаев заражения новым вариантом ковида XEC выявлены в России - РИА Новости Крым, 19.11.2024

45 случаев заражения новым вариантом ковида XEC выявлены в России

Более 40 случаев заражения новым вариантом коронавируса XEC выявлены в России. Об этом сообщает Роспотребнадзор. РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T12:07

2024-11-19T12:07

2024-11-19T12:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Более 40 случаев заражения новым вариантом коронавируса XEC выявлены в России. Об этом сообщает Роспотребнадзор.В целом по стране за последние семь дней число заболевших COVID-19 выросло на 21,6%. Доминирующим вариантом на территории РФ остается линия JN.1 и его подварианты. Кроме того, увеличилось и количество зараженных ОРВИ.Как сообщалось, симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк. Впервые этот вариант коронавирусной инфекции был выявлен в Германии в июне 2024 года, и с тех пор обнаруживался в нескольких странах. Накануне пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сообщила, что на полуострове из-за роста случаев ОРВИ закрывают классы в школах и группы в детских садах. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эпидемия гриппа 2024 – когда ждать пика заболеваемости в РоссииГде в Севастополе можно привиться от ковида и гриппа сразуВ России растет число госпитализаций пациентов с коронавирусом

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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