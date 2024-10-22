https://crimea.ria.ru/20241022/epidemiya-grippa-2024--kogda-zhdat-pika-zabolevaemosti-v-rossii-1141248280.html

Эпидемия гриппа 2024 – когда ждать пика заболеваемости в России

Эпидемия гриппа 2024 – когда ждать пика заболеваемости в России - РИА Новости Крым, 22.10.2024

Эпидемия гриппа 2024 – когда ждать пика заболеваемости в России

Всплеск заболеваемости гриппом в России ожидается ближе к зиме, но точное время начала сезонной эпидемии назвать пока сложно. Об этом в пресс-центре "Россия... РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T08:21

2024-10-22T08:21

2024-10-22T09:15

россия

грипп

нии гриппа им. а.а. смородинцева

общество

здравоохранение в россии

здоровье

вакцина

вакцинация

эпидемия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/08/1134796195_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_bdb2391e4ad440042892a6debcc9d091.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Всплеск заболеваемости гриппом в России ожидается ближе к зиме, но точное время начала сезонной эпидемии назвать пока сложно. Об этом в пресс-центре "Россия сегодня" заявила заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дарья Даниленко.Она добавила, что в последние несколько лет эпидемии гриппа приходят раньше: развиваются в ноябре-декабре, а пик заболеваемости приходится на новогодние праздники.Директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов обратил внимание, что эти явления нельзя прогнозировать, и напомнил о необходимости иммунной профилактики.Дарья Даниленко уточнила, что все препараты, которые доступны сегодня в России, имеют одинаковый состав, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения."Нужна ежегодная вакцинация, потому что вирус меняется, меняется и состав прививки. Особенно важна вакцинация для групп риска: пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями, потому что любая инфекция может приводить к осложнениям", - подчеркнула специалист.В начале октября председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по здравоохранению Анна Рубель эфире радио "Спутник в Крыму" заявила, что крымские больницы готовы к наплыву пациентов в случае осложнения ситуации с COVID-19 и гриппом грядущей зимой.Заместитель министра здравоохранения Республики Антон Лясковский в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал, что на полуострове ожидается высокий уровень сезонной заболеваемости, от гриппа будет вакцинировано 60% населения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ковид в Крыму и Севастополе идет на спадГде в Севастополе можно привиться от ковида и гриппа сразуВ России заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла почти на 50%

https://crimea.ria.ru/20241012/v-krymu-iz-za-orvi-zakryvayut-shkoly-i-detskie-sady-1141026569.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, грипп, нии гриппа им. а.а. смородинцева, общество, здравоохранение в россии, здоровье, вакцина, вакцинация, эпидемия, новости