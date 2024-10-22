https://crimea.ria.ru/20241022/epidemiya-grippa-2024--kogda-zhdat-pika-zabolevaemosti-v-rossii-1141248280.html
Эпидемия гриппа 2024 – когда ждать пика заболеваемости в России
Эпидемия гриппа 2024 – когда ждать пика заболеваемости в России - РИА Новости Крым, 22.10.2024
Эпидемия гриппа 2024 – когда ждать пика заболеваемости в России
Всплеск заболеваемости гриппом в России ожидается ближе к зиме, но точное время начала сезонной эпидемии назвать пока сложно. Об этом в пресс-центре "Россия... РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T08:21
2024-10-22T08:21
2024-10-22T09:15
россия
грипп
нии гриппа им. а.а. смородинцева
общество
здравоохранение в россии
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Всплеск заболеваемости гриппом в России ожидается ближе к зиме, но точное время начала сезонной эпидемии назвать пока сложно. Об этом в пресс-центре "Россия сегодня" заявила заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дарья Даниленко.Она добавила, что в последние несколько лет эпидемии гриппа приходят раньше: развиваются в ноябре-декабре, а пик заболеваемости приходится на новогодние праздники.Директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов обратил внимание, что эти явления нельзя прогнозировать, и напомнил о необходимости иммунной профилактики.Дарья Даниленко уточнила, что все препараты, которые доступны сегодня в России, имеют одинаковый состав, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения."Нужна ежегодная вакцинация, потому что вирус меняется, меняется и состав прививки. Особенно важна вакцинация для групп риска: пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями, потому что любая инфекция может приводить к осложнениям", - подчеркнула специалист.В начале октября председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по здравоохранению Анна Рубель эфире радио "Спутник в Крыму" заявила, что крымские больницы готовы к наплыву пациентов в случае осложнения ситуации с COVID-19 и гриппом грядущей зимой.Заместитель министра здравоохранения Республики Антон Лясковский в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал, что на полуострове ожидается высокий уровень сезонной заболеваемости, от гриппа будет вакцинировано 60% населения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ковид в Крыму и Севастополе идет на спадГде в Севастополе можно привиться от ковида и гриппа сразуВ России заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла почти на 50%
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, грипп, нии гриппа им. а.а. смородинцева, общество, здравоохранение в россии, здоровье, вакцина, вакцинация, эпидемия, новости
Эпидемия гриппа 2024 – когда ждать пика заболеваемости в России
Сезонную эпидемию гриппа 2024 в России могут вызывать вирусы А и B – эксперты
08:21 22.10.2024 (обновлено: 09:15 22.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Всплеск заболеваемости гриппом в России ожидается ближе к зиме, но точное время начала сезонной эпидемии назвать пока сложно. Об этом в пресс-центре "Россия сегодня" заявила заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дарья Даниленко.
"В этом году мы ожидаем сезонную эпидемию гриппа. Нет никаких оснований предполагать, что ее не будет. Но сейчас пока рано об этом говорить. Наверное, она будет преимущественно связана с вирусами гриппа А, подтипа H1N1 и вирусами гриппа B", - сказала Дарья Даниленко.
Она добавила, что в последние несколько лет эпидемии гриппа приходят раньше: развиваются в ноябре-декабре, а пик заболеваемости приходится на новогодние праздники.
Директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов обратил внимание, что эти явления нельзя прогнозировать, и напомнил о необходимости иммунной профилактики.
"Сейчас самое время, когда нужно привиться. Препараты есть, для любого возраста. Вакцинация обеспечивает защиту на весь сезон", - сказал Лиознов.
Дарья Даниленко уточнила, что все препараты, которые доступны сегодня в России, имеют одинаковый состав, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения.
"Нужна ежегодная вакцинация, потому что вирус меняется, меняется и состав прививки. Особенно важна вакцинация для групп риска: пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями, потому что любая инфекция может приводить к осложнениям", - подчеркнула специалист.
В начале октября председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по здравоохранению Анна Рубель эфире радио "Спутник в Крыму" заявила, что крымские больницы готовы к наплыву пациентов
в случае осложнения ситуации с COVID-19 и гриппом грядущей зимой.
Заместитель министра здравоохранения Республики Антон Лясковский в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал, что на полуострове ожидается высокий уровень сезонной заболеваемости
, от гриппа будет вакцинировано 60% населения.
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