https://crimea.ria.ru/20240917/v-rossii-zabolevaemost-grippom-i-orvi-vyrosla-pochti-na-50-1140398354.html

В России заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла почти на 50%

В России заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла почти на 50% - РИА Новости Крым, 17.09.2024

В России заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла почти на 50%

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю увеличилось на 49,7%, COVID-19 – на 29,8%, сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T12:22

2024-09-17T12:22

2024-09-17T12:22

коронавирус

распространение коронавируса в рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю увеличилось на 49,7%, COVID-19 – на 29,8%, сообщили в Роспотребнадзоре.Около 17% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на три субъекта – Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, добавили в ведомстве. Заболеваемость обусловлена вирусами негриппозной этиологии, при этом при лабораторном мониторинге за циркуляцией респираторных вирусов обнаружены единичные находки вирусов гриппа.В рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито около 12 миллионов человек, добавили в Роспотребнадзоре.Кроме того, по данным ведомства, за неделю зарегистрировано свыше 32 тысяч случаев COVID-19, что на 29,8% выше, чем на прошлой неделе."На территории страны доминирующим вариантом остается линии JN.1, в том числе сублинии JN.1*, KS.1, и JN.1.16.1", - уточнили в ведомстве.В регионах РФ продолжается Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, привито более 6,5 млн человек. В этом году, как и ранее, необходимо привить до 60% совокупного населения РФ и не менее 75% от численности лиц из групп риска, добавили в Роспотребнадзоре.Неделей ранее также отмечался почти 20-процентный рост заболеваемости коронавирусом и увеличение числа случаев заражения гриппом и ОРВИ.Читайте также на РИА Новости Крым:Ортонайровирус обнаружили в Китае - есть ли опасность для россиянВакцина против рака в России прошла доклинические испытанияВ 22 регионах России зарегистрировали лихорадку Западного Нила

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус, распространение коронавируса в рф, грипп, роспотребнадзор, россия, общество, здравоохранение в россии, новости