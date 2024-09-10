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В России резко выросло число заболевших COVID и ОРВИ - РИА Новости Крым, 10.09.2024
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В России резко выросло число заболевших COVID и ОРВИ
В России резко выросло число заболевших COVID и ОРВИ - РИА Новости Крым, 10.09.2024
В России резко выросло число заболевших COVID и ОРВИ
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 17%, гриппом и ОРВИ - на 20%, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T13:19
2024-09-10T13:21
здоровье
здравоохранение в россии
коронавирус
орви
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 17%, гриппом и ОРВИ - на 20%, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Кроме того, по данным ведомства, заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 20,1%. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 40 регионах России, при этом преобладающими остаются вирусы негриппозной этиологии, в том числе риновирусы, парагрипп и аденовирусы."В регионах РФ продолжается Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, привито более 6,5 млн человек. В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации в этом году, как и ранее, необходимо привить до 60% совокупного населения РФ и не менее 75% от численности лиц из групп риска", - добавили в Роспотребнадзоре.Неделей ранее также отмечался 20-процентный рост заболеваемости коронавирусом и увеличение числа случаев заражения гриппом и ОРВИ.Читайте также на РИА Новости Крым:Ортонайровирус обнаружили в Китае - есть ли опасность для россиянВакцина против рака в России прошла доклинические испытанияВ 22 регионах России зарегистрировали лихорадку Западного Нила
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здоровье, здравоохранение в россии, коронавирус, орви, статистика, новости
В России резко выросло число заболевших COVID и ОРВИ

В России значительно растет заболеваемость COVID-19 и ОРВИ - Роспотребнадзор

13:19 10.09.2024 (обновлено: 13:21 10.09.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 17%, гриппом и ОРВИ - на 20%, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"По итогам 36-й недели 2024 года в РФ зарегистрировано свыше 25 тысяч случаев COVID-19, что на 17,3% выше, чем на прошлой неделе. На территории Российской Федерации доминирующим вариантом остается линии JN.1. Его доминирующими сублиниями являются JN.1*, KS.1, и JN.1.16.1", - сказано в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 20,1%. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 40 регионах России, при этом преобладающими остаются вирусы негриппозной этиологии, в том числе риновирусы, парагрипп и аденовирусы.
"В регионах РФ продолжается Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, привито более 6,5 млн человек. В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации в этом году, как и ранее, необходимо привить до 60% совокупного населения РФ и не менее 75% от численности лиц из групп риска", - добавили в Роспотребнадзоре.
Неделей ранее также отмечался 20-процентный рост заболеваемости коронавирусом и увеличение числа случаев заражения гриппом и ОРВИ.
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