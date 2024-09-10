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В России резко выросло число заболевших COVID и ОРВИ

В России резко выросло число заболевших COVID и ОРВИ - РИА Новости Крым, 10.09.2024

В России резко выросло число заболевших COVID и ОРВИ

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 17%, гриппом и ОРВИ - на 20%, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 10.09.2024

2024-09-10T13:19

2024-09-10T13:19

2024-09-10T13:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 17%, гриппом и ОРВИ - на 20%, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Кроме того, по данным ведомства, заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 20,1%. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 40 регионах России, при этом преобладающими остаются вирусы негриппозной этиологии, в том числе риновирусы, парагрипп и аденовирусы."В регионах РФ продолжается Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, привито более 6,5 млн человек. В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации в этом году, как и ранее, необходимо привить до 60% совокупного населения РФ и не менее 75% от численности лиц из групп риска", - добавили в Роспотребнадзоре.Неделей ранее также отмечался 20-процентный рост заболеваемости коронавирусом и увеличение числа случаев заражения гриппом и ОРВИ.Читайте также на РИА Новости Крым:Ортонайровирус обнаружили в Китае - есть ли опасность для россиянВакцина против рака в России прошла доклинические испытанияВ 22 регионах России зарегистрировали лихорадку Западного Нила

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2024

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здоровье, здравоохранение в россии, коронавирус, орви, статистика, новости