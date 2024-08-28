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В 22 регионах России зарегистрировали лихорадку Западного Нила
В 22 регионах России зарегистрировали лихорадку Западного Нила - РИА Новости Крым, 28.08.2024
В 22 регионах России зарегистрировали лихорадку Западного Нила
Лихорадку Западного Нила зарегистрировали в 22 регионах РФ, заболеваемость превысила среднемноголетнее значение, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T21:52
2024-08-28T21:52
2024-08-28T21:52
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лихорадка западного нила
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Лихорадку Западного Нила зарегистрировали в 22 регионах РФ, заболеваемость превысила среднемноголетнее значение, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.В основном лихорадка Западного Нила распространена в странах с жарким климатом, также эндемичными по данной инфекции считаются южные регионы России. Сегодня комары, способные переносить лихорадку, встречаются в Центральной части России и Поволжье, отметили в ведомстве.В ведомстве уточнили, что в качестве мер профилактики заболевания рекомендуется использовать репелленты, носить закрытую одежду, находясь на природе, и размещать на окнах москитные сетки.В этом году единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила были зарегистрированы в Крыму и Севастополе. Три случая заболевания зарегистрированы в разных регионах, но примерно в один промежуток времени: в Феодосии, Бахчисарайском районе и Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Комариные укусы: в чем опасность и как лечить – советы дерматологаКомары распространяют в Европе лихорадку денге: есть ли угроза в КрымуЧем похожи лихорадка Западного Нила и коронавирус
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новости, роспотребнадзор, лихорадка западного нила, здоровье, здравоохранение в россии
В 22 регионах России зарегистрировали лихорадку Западного Нила
Лихорадку Западного Нила зарегистрировали в 22 регионах России – Роспотребнадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Лихорадку Западного Нила зарегистрировали в 22 регионах РФ, заболеваемость превысила среднемноголетнее значение, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"На сегодняшний день лихорадка Западного Нила (ЛЗН) зарегистрирована в 22 регионах, при этом в большинстве субъектов регистрируются единичные случаи. Показатель заболеваемости на сегодняшний день составил 0,08 на 100 тысяч населения, что выше среднемноголетнего показателя на 13%", – сказано в сообщении.
В основном лихорадка Западного Нила распространена в странах с жарким климатом, также эндемичными по данной инфекции считаются южные регионы России. Сегодня комары, способные переносить лихорадку, встречаются в Центральной части России и Поволжье, отметили в ведомстве.
В ведомстве уточнили, что в качестве мер профилактики заболевания рекомендуется использовать репелленты, носить закрытую одежду, находясь на природе, и размещать на окнах москитные сетки.
В этом году единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила были зарегистрированы в Крыму и Севастополе
. Три случая заболевания зарегистрированы в разных регионах, но примерно в один промежуток времени: в Феодосии, Бахчисарайском районе и Севастополе.
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