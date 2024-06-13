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Комары распространяют в Европе лихорадку денге: есть ли угроза в Крыму
Комары распространяют в Европе лихорадку денге: есть ли угроза в Крыму - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Комары распространяют в Европе лихорадку денге: есть ли угроза в Крыму
В Крыму не зарегистрированы случаи заболевания лихорадкой денге. Но комары, которые могут переносить ее и другие виды заболеваний, на полуострове есть. Об этом... РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T20:11
2024-06-13T20:11
2024-06-13T20:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В Крыму не зарегистрированы случаи заболевания лихорадкой денге. Но комары, которые могут переносить ее и другие виды заболеваний, на полуострове есть. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.Ранее Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека опубликовала на своем сайте информацию, что в Европе растет число случаев заболевания лихорадкой денге. По сообщениям местных СМИ, подъем заболеваемости отмечается в странах Панамериканского региона и Юго-Восточной Азии.В управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю уточнили, что переносчиками заболевания являются комары Aedes Albopictus, которые не обитают на территории России. Исключение составляют отдельные южные территории.Наталья Пеньковская обратила внимание, что мониторинг природно-очаговых заболеваний в том числе различного вида лихорадок проводится в Крыму и Севастополе круглогодично, потому что есть переносчики различных комариных инфекций."Проводится энтомологический мониторинг, выявляются водоемы, в которых могут развиваться личинки не только этих комаров, но и других, которые передают, например, малярию (тоже лихорадочное заболевание), конго-крымскую геморрагическую лихорадку. Самое главное – выявить такие водоемы. Они должны проходить соответствующую обработку", – сказала Пеньковская.Лихорадка денге, по словам специалиста, проявляется прежде всего повышением температуры. Есть разные формы клинических проявлений лихорадки, разные высыпания. Обезопасить себя можно использованием репилентов.Читайте также на РИА Новости Крым:Паразиты атакуют: в России расширяется ареал обитания клещейКоронавирус отступает: уровень заболеваемости в Крыму снизилсяКлещи-переносчики конго-крымской лихорадки в Европе – эксперт о рисках
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новости крыма, роспотребнадзор, наталья пеньковская, здоровье, крым, здравоохранение в крыму и севастополе
Комары распространяют в Европе лихорадку денге: есть ли угроза в Крыму
Случаев лихорадки денге в Крыму нет – Роспотребнадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым, Анна Карпенко.
В Крыму не зарегистрированы случаи заболевания лихорадкой денге. Но комары, которые могут переносить ее и другие виды заболеваний, на полуострове есть. Об этом РИА Новости Крым
сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.
"По состоянию на сегодняшний день случаев заболевания лихорадкой денге на территории республики не зарегистрировано", – сказал Пеньковская.
Ранее Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека опубликовала на своем сайте информацию, что в Европе растет число случаев заболевания лихорадкой денге. По сообщениям местных СМИ, подъем заболеваемости отмечается в странах Панамериканского региона и Юго-Восточной Азии.
В управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю уточнили, что переносчиками заболевания являются комары Aedes Albopictus, которые не обитают на территории России. Исключение составляют отдельные южные территории.
"Лихорадка денге может быть завозная, в частности, из стран Азии. Но на сегодня такого заболевания в Крыму нет, при том что комары Aedes Albopictus на территории полуострова есть", – рассказала руководитель Роспотребнадзора РК.
Наталья Пеньковская обратила внимание, что мониторинг природно-очаговых заболеваний в том числе различного вида лихорадок проводится в Крыму и Севастополе круглогодично, потому что есть переносчики различных комариных инфекций.
"Проводится энтомологический мониторинг, выявляются водоемы, в которых могут развиваться личинки не только этих комаров, но и других, которые передают, например, малярию (тоже лихорадочное заболевание), конго-крымскую геморрагическую лихорадку. Самое главное – выявить такие водоемы. Они должны проходить соответствующую обработку", – сказала Пеньковская.
Лихорадка денге, по словам специалиста, проявляется прежде всего повышением температуры. Есть разные формы клинических проявлений лихорадки, разные высыпания. Обезопасить себя можно использованием репилентов.
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