https://crimea.ria.ru/20240613/komary-rasprostranyayut-v-evrope-likhoradku-denge-est-li-ugroza-v-krymu-1138089557.html

Комары распространяют в Европе лихорадку денге: есть ли угроза в Крыму

Комары распространяют в Европе лихорадку денге: есть ли угроза в Крыму - РИА Новости Крым, 13.06.2024

Комары распространяют в Европе лихорадку денге: есть ли угроза в Крыму

В Крыму не зарегистрированы случаи заболевания лихорадкой денге. Но комары, которые могут переносить ее и другие виды заболеваний, на полуострове есть. Об этом... РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T20:11

2024-06-13T20:11

2024-06-13T20:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В Крыму не зарегистрированы случаи заболевания лихорадкой денге. Но комары, которые могут переносить ее и другие виды заболеваний, на полуострове есть. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.Ранее Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека опубликовала на своем сайте информацию, что в Европе растет число случаев заболевания лихорадкой денге. По сообщениям местных СМИ, подъем заболеваемости отмечается в странах Панамериканского региона и Юго-Восточной Азии.В управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю уточнили, что переносчиками заболевания являются комары Aedes Albopictus, которые не обитают на территории России. Исключение составляют отдельные южные территории.Наталья Пеньковская обратила внимание, что мониторинг природно-очаговых заболеваний в том числе различного вида лихорадок проводится в Крыму и Севастополе круглогодично, потому что есть переносчики различных комариных инфекций."Проводится энтомологический мониторинг, выявляются водоемы, в которых могут развиваться личинки не только этих комаров, но и других, которые передают, например, малярию (тоже лихорадочное заболевание), конго-крымскую геморрагическую лихорадку. Самое главное – выявить такие водоемы. Они должны проходить соответствующую обработку", – сказала Пеньковская.Лихорадка денге, по словам специалиста, проявляется прежде всего повышением температуры. Есть разные формы клинических проявлений лихорадки, разные высыпания. Обезопасить себя можно использованием репилентов.Читайте также на РИА Новости Крым:Паразиты атакуют: в России расширяется ареал обитания клещейКоронавирус отступает: уровень заболеваемости в Крыму снизилсяКлещи-переносчики конго-крымской лихорадки в Европе – эксперт о рисках

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