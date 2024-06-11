Рейтинг@Mail.ru
Паразиты атакуют: в России расширяется ареал обитания клещей - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240611/parazity-atakuyut-v-rossii-rasshiryaetsya-areal-obitaniya-kleschey-1138012550.html
Паразиты атакуют: в России расширяется ареал обитания клещей
Паразиты атакуют: в России расширяется ареал обитания клещей - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Паразиты атакуют: в России расширяется ареал обитания клещей
В России расширяется ареал обитания клещей, что может быть связано с климатически изменениями, а также более плотным контролем за ситуацией. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T08:25
2024-06-11T09:07
роспотребнадзор
анна попова
россия
клещи
новости
энцефалит
безопасность
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110005/39/1100053934_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_0fe63fc24480833ce29fc5c812c68d48.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В России расширяется ареал обитания клещей, что может быть связано с климатически изменениями, а также более плотным контролем за ситуацией. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.При этом она отметила, что вакцинацию от клещевого энцефалита на всей территории России пока вводить не планируется. Вакцинация от клещевого энцефалита в РФ проводится согласно календарю по эпидемическим показаниям.По информации Поповой, в этом году от укусов клещей пострадали около 180 тысяч человек. При этом заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом снизилась за 20 лет более чем в 2,5 раза, такие показатели связаны с объемом проводимых профилактических мер, считает она.К середине апреля, по данным Роспотребнадзора, от клещевого энцефалита в России были вакцинированы почти 1,5 миллиона человек. С начала гогда в Крыму было выявлено девять случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом. По словам главного специалиста – эксперта отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Сакине Гафаровой, клещи-переносчики конго-крымской геморрагической лихорадки, которые обнаружены в некоторых европейских странах, привычны для Крыма, но риски заражения опасным заболеванием на полуострове минимальны.Опасный вид клещей, переносящих конго-крымскую геморрагическую лихорадку, обнаружен в нескольких странах Европы. СМИ сообщают об их распространении в Испании, Италии, Германии и Швеции, также появились сообщения о рисках распространении опасных клещей в Подмосковье.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем крымская лихорадка отличается от других вирусов "Конго" – эпидемиологЭто на сладкое: ученые определили любимую группу крови клещейВ Феодосии просят не ходить в парки и на набережную – причина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110005/39/1100053934_355:0:3086:2048_1920x0_80_0_0_f8e7c38dc1172bd09f7fcc8cfe6037dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роспотребнадзор, анна попова, россия, клещи, новости, энцефалит, безопасность, общество
Паразиты атакуют: в России расширяется ареал обитания клещей

Ареал обитания клещей в России расширяется - Роспотребнадзор

08:25 11.06.2024 (обновлено: 09:07 11.06.2024)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПлакат "Осторожно! Клещи"
Плакат Осторожно! Клещи - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В России расширяется ареал обитания клещей, что может быть связано с климатически изменениями, а также более плотным контролем за ситуацией. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В последние годы наблюдается повсеместное увеличение, расширение ареала обитания клещей. Причинами могут быть как изменение климата, так и более плотный контроль за ситуацией, чем раньше", - цитирует Попову РИА Новости.

При этом она отметила, что вакцинацию от клещевого энцефалита на всей территории России пока вводить не планируется. Вакцинация от клещевого энцефалита в РФ проводится согласно календарю по эпидемическим показаниям.
По информации Поповой, в этом году от укусов клещей пострадали около 180 тысяч человек. При этом заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом снизилась за 20 лет более чем в 2,5 раза, такие показатели связаны с объемом проводимых профилактических мер, считает она.
К середине апреля, по данным Роспотребнадзора, от клещевого энцефалита в России были вакцинированы почти 1,5 миллиона человек. С начала гогда в Крыму было выявлено девять случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом. По словам главного специалиста – эксперта отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Сакине Гафаровой, клещи-переносчики конго-крымской геморрагической лихорадки, которые обнаружены в некоторых европейских странах, привычны для Крыма, но риски заражения опасным заболеванием на полуострове минимальны.
Опасный вид клещей, переносящих конго-крымскую геморрагическую лихорадку, обнаружен в нескольких странах Европы. СМИ сообщают об их распространении в Испании, Италии, Германии и Швеции, также появились сообщения о рисках распространении опасных клещей в Подмосковье.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Чем крымская лихорадка отличается от других вирусов "Конго" – эпидемиолог
Это на сладкое: ученые определили любимую группу крови клещей
В Феодосии просят не ходить в парки и на набережную – причина
 
РоспотребнадзорАнна ПоповаРоссияклещиНовостиЭнцефалитБезопасностьОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:53В горах Крыма спасли мотоциклиста с травмой ноги
10:25Похитили 60 миллионов: в Карачаево-Черкесии задержали банду чиновников
09:55Как Россия проводит учения с нестратегическим ядерным оружием
09:33В двух областях Украины повреждены инфраструктурные объекты
09:23Новые штаммы коронавируса умеют обходить иммунитет
09:05Россия начала второй этап учения нестратегических ядерных сил
08:51Жертв и разрушений на земле в результате крушения Су-34 нет
08:41Россия планирует поставить на глобальные рынки до 70 млн тонн зерна
08:25Паразиты атакуют: в России расширяется ареал обитания клещей
08:15Святитель Лука: "Совершенствование духа – вечное бессмертие"
07:43В Новороссийске военные учатся уничтожать безэкипажные катера
07:11Бразилия до рекордных показателей нарастила экспорт кофе в Россию
07:10Самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение в Северной Осетии
06:37В Крыму появится ассоциация винных гидов
06:13США сняли запрет на передачу оружия "Азову"*
00:01Чего ждать от погоды в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 11 июня
23:17СБ ООН принял резолюцию США о прекращении огня в Газе
22:57Главные новости Крыма: 10 июня
22:39Главное за день: 10 июня
Лента новостейМолния