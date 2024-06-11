https://crimea.ria.ru/20240611/parazity-atakuyut-v-rossii-rasshiryaetsya-areal-obitaniya-kleschey-1138012550.html

Паразиты атакуют: в России расширяется ареал обитания клещей

Паразиты атакуют: в России расширяется ареал обитания клещей - РИА Новости Крым, 11.06.2024

Паразиты атакуют: в России расширяется ареал обитания клещей

В России расширяется ареал обитания клещей, что может быть связано с климатически изменениями, а также более плотным контролем за ситуацией. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 11.06.2024

2024-06-11T08:25

2024-06-11T08:25

2024-06-11T09:07

роспотребнадзор

анна попова

россия

клещи

новости

энцефалит

безопасность

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110005/39/1100053934_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_0fe63fc24480833ce29fc5c812c68d48.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В России расширяется ареал обитания клещей, что может быть связано с климатически изменениями, а также более плотным контролем за ситуацией. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.При этом она отметила, что вакцинацию от клещевого энцефалита на всей территории России пока вводить не планируется. Вакцинация от клещевого энцефалита в РФ проводится согласно календарю по эпидемическим показаниям.По информации Поповой, в этом году от укусов клещей пострадали около 180 тысяч человек. При этом заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом снизилась за 20 лет более чем в 2,5 раза, такие показатели связаны с объемом проводимых профилактических мер, считает она.К середине апреля, по данным Роспотребнадзора, от клещевого энцефалита в России были вакцинированы почти 1,5 миллиона человек. С начала гогда в Крыму было выявлено девять случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом. По словам главного специалиста – эксперта отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Сакине Гафаровой, клещи-переносчики конго-крымской геморрагической лихорадки, которые обнаружены в некоторых европейских странах, привычны для Крыма, но риски заражения опасным заболеванием на полуострове минимальны.Опасный вид клещей, переносящих конго-крымскую геморрагическую лихорадку, обнаружен в нескольких странах Европы. СМИ сообщают об их распространении в Испании, Италии, Германии и Швеции, также появились сообщения о рисках распространении опасных клещей в Подмосковье.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем крымская лихорадка отличается от других вирусов "Конго" – эпидемиологЭто на сладкое: ученые определили любимую группу крови клещейВ Феодосии просят не ходить в парки и на набережную – причина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, анна попова, россия, клещи, новости, энцефалит, безопасность, общество