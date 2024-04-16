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Сколько человек вакцинированы от клещевого энцефалита – Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 16.04.2024
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Сколько человек вакцинированы от клещевого энцефалита – Роспотребнадзор
Сколько человек вакцинированы от клещевого энцефалита – Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Сколько человек вакцинированы от клещевого энцефалита – Роспотребнадзор
Почти 1,5 миллиона человек вакцинированы в России от клещевого энцефалита по состоянию на 16 апреля. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T18:48
2024-04-16T18:48
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здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Почти 1,5 миллиона человек вакцинированы в России от клещевого энцефалита по состоянию на 16 апреля. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.В ведомстве сообщили, что по данным оперативного еженедельного мониторинга, в 80 субъектах РФ в медицинские организации обратились около 3,9 тыс граждан в связи с укусами клещей, что почти в два раза ниже показателей прошлого года (в 2023 – свыше 6,5 тыс. человек). Также в Роспотребнадзоре уточнили, что случаев заболевания боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом не выявлено.Отмечается, что наибольшее количество обратившихся отмечено в Краснодарском, Ставропольском краях, Ростовской, Калининградской, Липецкой, Псковской областях, Республике Крым, ДНР и Санкт-Петербурге.В ведомстве также сообщили, что в регионах РФ проведены акарицидные обработки на площади свыше 10,5 тысяч гектаров. И добавили, что в текущем году площадь обработанной территории будет почти на 12% больше, чем в прошлом.Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю сообщали, что с начала года на полуострове зарегистрированы три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе открыли две лаборатории, в которые можно принести клеща для исследования на предмет наличия инфекционных заболеваний.В свою очередь завотделом эпидемиологии Противочумной станции Крыма Лилия Зинич сообщала, что в этом году отмечается ранняя и увеличенная численность иксодовых клещей, которые являются переносчиками многих природно-очаговых инфекций.В конце февраля в Объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий "Заповедный Крым" предупредили, что в Крыму раньше обычного начался сезон активности клещей.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем крымская лихорадка отличается от других вирусов "Конго" – эпидемиологЕсли укусил клещ: куда идти и что делатьКлещевой энцефалит в Крыму: как не заразиться
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роспотребнадзор, новости, россия, крым, вакцинация, здоровье, здравоохранение в россии, клещи
Сколько человек вакцинированы от клещевого энцефалита – Роспотребнадзор

Почти 1,5 миллиона человек привиты от клещевого энцефалита в России

18:48 16.04.2024
 
© Департамент здравоохранения СевастопольПрививочная кампания против клещевого энцефалита в Севастополе
Прививочная кампания против клещевого энцефалита в Севастополе
© Департамент здравоохранения Севастополь
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Почти 1,5 миллиона человек вакцинированы в России от клещевого энцефалита по состоянию на 16 апреля. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

"От клещевого вирусного энцефалита в России привиты около 1,4 млн человек, – сказано в сообщении. – Всего в текущем сезоне планируется вакцинировать более 3,8 млн человек".

В ведомстве сообщили, что по данным оперативного еженедельного мониторинга, в 80 субъектах РФ в медицинские организации обратились около 3,9 тыс граждан в связи с укусами клещей, что почти в два раза ниже показателей прошлого года (в 2023 – свыше 6,5 тыс. человек). Также в Роспотребнадзоре уточнили, что случаев заболевания боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом не выявлено.
Отмечается, что наибольшее количество обратившихся отмечено в Краснодарском, Ставропольском краях, Ростовской, Калининградской, Липецкой, Псковской областях, Республике Крым, ДНР и Санкт-Петербурге.
В ведомстве также сообщили, что в регионах РФ проведены акарицидные обработки на площади свыше 10,5 тысяч гектаров. И добавили, что в текущем году площадь обработанной территории будет почти на 12% больше, чем в прошлом.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю сообщали, что с начала года на полуострове зарегистрированы три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе открыли две лаборатории, в которые можно принести клеща для исследования на предмет наличия инфекционных заболеваний.
В свою очередь завотделом эпидемиологии Противочумной станции Крыма Лилия Зинич сообщала, что в этом году отмечается ранняя и увеличенная численность иксодовых клещей, которые являются переносчиками многих природно-очаговых инфекций.
В конце февраля в Объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий "Заповедный Крым" предупредили, что в Крыму раньше обычного начался сезон активности клещей.
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