https://crimea.ria.ru/20230503/kleschevoy-entsefalit-v-krymu-kak-ne-zarazitsya-1128492759.html

Клещевой энцефалит в Крыму: как не заразиться

Клещевой энцефалит в Крыму: как не заразиться - РИА Новости Крым, 03.05.2023

Клещевой энцефалит в Крыму: как не заразиться

В Крыму на сегодняшний день не зарегистрировано вспышек клещевого энцефалита, однако риски заразиться от укуса клещей существуют, особенно небезопасна в этом... РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T21:38

2023-05-03T21:38

2023-05-03T21:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Крыму на сегодняшний день не зарегистрировано вспышек клещевого энцефалита, однако риски заразиться от укуса клещей существуют, особенно небезопасна в этом плане горно-лесная местность. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.По ее словам, чтобы предотвратить и снизить риски заболевания клещевым энцефалитом, проводится ряд мероприятий: это иммунизация против клещевого энцефалита групп профессионального риска – лесников, работников зеленхозов, которые занимаются благоустройством парков и скверов, а также лиц, которые работают в горно-предгорной зоне.Кроме этого, проводятся акарицидные обработки (комплекс мероприятий по уничтожению иксодовых клещей – ред.) туристических троп, в парках, скверах, на территории детских оздоровительных учреждений.В России выявили первые случаи клещевого энцефалитаПервые случаи заражения клещевым энцефалитом в этом году выявлены в России, при этом в стране привились от болезни больше 1,7 миллиона человек, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора РФ."В медицинские организации в связи с уксусами клещей обратились более 21,7 тысячи человек. Выявлены первые случаи заражения клещевым вирусным энцефалитом", - сказано в сообщении.По последним данным, от клещевого вирусного энцефалита сделали прививки почти 1,73 млн человек, тогда как в прошлом году за аналогичный период это число составило около 1,4 млн, уточнили в ведомстве.Ранее сообщалось, что клещи могут быть переносчиками до 10 разных вирусов.Как рассказал доктор биологических наук, профессор Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ Сергей Иванов, среди всех представителей крымской фауны наиболее опасными для здоровья человека являются энцефалитные клещи.Сезон клещей в Крыму начинается в конце марта и может продолжаться до начала октября.Читайте также на РИА Новости Крым:Степная гадюка и черная вдова: биолог назвал весенние опасности КрымаВ Крыму наступает очередной пик активности клещейУкусил клещ: что делать - инфографика

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2023

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

крым, общество, клещи, роспотребнадзор, наталья пеньковская, здоровье, природа, новости крыма, энцефалит