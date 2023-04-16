https://crimea.ria.ru/20230416/stepnaya-gadyuka-i-chernaya-vdova-biolog-nazval-vesennie-opasnosti-kryma-1128197428.html

Степная гадюка и черная вдова: биолог назвал весенние опасности Крыма

Степная гадюка и черная вдова: биолог назвал весенние опасности Крыма - РИА Новости Крым, 16.04.2023

Степная гадюка и черная вдова: биолог назвал весенние опасности Крыма

Весенний период - время пробуждения опасных насекомых и змей. Какие из них встречаются на полуострове и как избежать встречи с ними, в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 16.04.2023

2023-04-16T18:45

2023-04-16T18:45

2023-04-16T18:45

радио "спутник в крыму"

крым

общество

безопасность

здоровье

клещи

кфу (крымский федеральный университет)

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Весенний период - время пробуждения опасных насекомых и змей. Какие из них встречаются на полуострове и как избежать встречи с ними, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета им. Вернадского Сергей Иванов.Где живет и как выглядит крымская гадюка"В нашей фауне есть опасные животные, но смертельных практически нет", - успокаивает ученый.По его словам, единственной ядовитой змеей в Крыму является степная гадюка, которая живет не только в степях, но и в предгорьях, а весной часто греется на солнце прямо на туристических тропах. Гадюка похожа на ужа, единственная отличительна особенность - яркая извилистая линия вдоль тела - часто бывает не видна, но узнать эту змею можно по треугольной форме головы и раздутым щекам, за которыми прячутся ядовитые железы.Если гадюка все же укусила, ученый советует немедленно отправляться к доктору. Отсасывать яд бесполезно, а вот медики предложат противоядие, которые снимет болевые ощущения и неприятные последствия. При этом ученый напоминает, что все крымские змеи занесены в Красную книгу и просит относиться к ним осторожно и уважительно.Каракурт или черная вдова"В последние годы в Крыму увеличивается численность пауков каракуртов. Другое его имя - черная вдова. Это связывают с глобальным потеплением. Этот паук опасен настолько же, как и гадюка. Его яд действует моментально, он не смертелен, но в течение нескольких часов человек будет себя чувствовать очень плохо", - продолжает специалист.Если к месту укуса каракурта сразу приложить головку спички и поджечь, температурное воздействие нейтрализует яд полностью, говорит ученый. Но лучше всего не допустить укуса: отправляясь на природу, наденьте закрытую высокую обувь - это минимизирует вероятность укуса каракурта, который обычно живет в норах на земле и может попасть под ноги.Клещи и другие опасностиПо мнению ученого, самой большой весенне-летней опасностью являются клещи, которые обитают во всех частях Крыма, но больше всего в районах, где развито животноводство и в границах природным массивов.Тем, кто часто бывает на природе, Иванов советует сделать прививку от клещевого энцефалита - это практически гарантированная защита от опасного заболевания. Что касается других природных опасностей весеннего Крыма, все они не существенны, хотя некоторые могут быть ощутимо болезненными. При этом укусы некоторых насекомых могут быть опасны для тех, кто имеет склонность к аллергическим реакциям. В частности лучше обходить стороной пчел и шершней.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму наступает очередной пик активности клещейНазваны самые опасные представители крымской фауныВ Севастополе начали делать прививки от клещевого энцефалита

https://crimea.ria.ru/20230411/podkast-zmei-kleschi---kogo-opasatsya-v-krymu-1128110517.html

https://crimea.ria.ru/20230414/chem-opasen-klesch-i-kak-ne-zabolet-posle-ego-ukusa-1128182264.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, безопасность, здоровье, клещи, кфу (крымский федеральный университет), совет эксперта