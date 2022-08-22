https://crimea.ria.ru/20220822/v-krymu-nastupaet-ocherednoy-pik-aktivnosti-kleschey-1124224177.html

В Крыму наступает очередной пик активности клещей

В Крыму наступает очередной пик активности клещей - РИА Новости Крым, 22.08.2022

В Крыму наступает очередной пик активности клещей

В отличие от других регионов России, где пик активности клещей наступает один раз в году, в Крыму они активизируются дважды в год - весной и осенью, а значит,... РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T08:25

2022-08-22T08:25

2022-08-22T08:25

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

общество

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В отличие от других регионов России, где пик активности клещей наступает один раз в году, в Крыму они активизируются дважды в год - весной и осенью, а значит, пора снова проявить особенную осторожность во время прогулок на природе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад."В Крыму в связи с особенными климатическими условиями бывают такие случаи, что обращаются для снятия клеща даже в январе и феврале. Это связано с теплыми окнами, особенно на юге полуострова. Это единично, но бывает. Пик активности, в отличие от большинства других субъектов РФ, в Крыму случается дважды в год - весна с пиком в мае, и конец августа- конец октября", - говорит Листопад.В этой связи она призывает быть осторожными, правильно одеваться, выходя на природу или работая на дачном участке, а также внимательно осматривать одежду после прогулки.По ее словам, любимое место обитания клещей - высокая трава, особенно в тени деревьев, где прохладно и влажно. На пляжах клещи не обитают, но единично все же могут встречаться. Если вы обнаружили паразита на себе, когда он уже присосался, лучше обратиться в приемный покой любой больницы."Там его аккуратно снимут, дадут рекомендации, что делать с местом укуса, положат этого клеща в пробирку и отдадут вам. Дальше можно либо просто наблюдать за своим состоянием - есть ли местная реакция в месте укуса, повышение температуры, либо сразу отнести в лабораторию, чтобы определить, является ли эта особь опасной", - продолжила она.При этом эксперт уверяет: несмотря на то, что Крым эндемичен по клещевому энцефалиту, встречается заболевание крайне редко. "Но если в течение 5-7 дней начинает проявляется температура, лучше обратиться к врачу и сообщить о том, что было присасывание клеща", - советует она.Ранее минприроды РК сообщало о том, что экологические тропы, расположенные на экскурсионных маршрутах в зонах особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Крыма, обработаны против клещей.

https://crimea.ria.ru/20220820/chem-opasny-ukusy-pchel-os-shershney-i-shmeley--allergolog-1124220231.html

https://crimea.ria.ru/20220409/uchenyy-nazval-tri-effektivnykh-sposoba-zaschity-ot-kleschey-1122896573.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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