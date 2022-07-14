https://crimea.ria.ru/20220714/turisticheskie-marshruty-kryma-obrabotali-ot-kleschey--minprirody-1123835212.html
Туристические маршруты Крыма обработали от клещей – минприроды
Туристические маршруты Крыма обработали от клещей – минприроды - РИА Новости Крым, 14.07.2022
Туристические маршруты Крыма обработали от клещей – минприроды
Экологические тропы, расположенные на экскурсионных маршрутах в зонах особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Крыма, обработали против клещей. Об этом... РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T07:54
2022-07-14T07:54
2022-07-14T07:54
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Экологические тропы, расположенные на экскурсионных маршрутах в зонах особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Крыма, обработали против клещей. Об этом сообщает пресс-служба минприроды Крыма.Специалисты обработали участки с высоким риском заражения людей клещевым энцефалитом, выявленные в ходе энтомологических обследований.Ведомство рекомендует туристам и гражданам полуострова быть внимательнее и тщательно подбирать одежду и обувь для посещения зеленых зон, чтобы избежать укусов клещей.Ранее профессор Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ рассказал, почему энцефалитный клещ – самый опасный из представителей фауны полуострова.
https://crimea.ria.ru/20220604/v-krymu-vyroslo-kolichestvo-postradavshikh-ot-ukusov-kleschey-1123438895.html
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общество, крым
Туристические маршруты Крыма обработали от клещей – минприроды
Минприроды РК: экологические маршруты в зонах ООПТ Крыма обработали от клещей
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Экологические тропы, расположенные на экскурсионных маршрутах в зонах особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Крыма, обработали против клещей. Об этом сообщает пресс-служба минприроды Крыма.
Специалисты обработали участки с высоким риском заражения людей клещевым энцефалитом, выявленные в ходе энтомологических обследований.
"Проведены акарицидные обработки экскурсионных экологических маршрутов и мест отдыха, расположенных на особо охраняемых природных территориях регионального значения Республики Крым. Мероприятия осуществляются для сохранения уникальных природных комплексов и объектов и для обеспечения безопасности пребывания на их территории граждан", – говорится в сообщении.
Ведомство рекомендует туристам и гражданам полуострова быть внимательнее и тщательно подбирать одежду и обувь для посещения зеленых зон, чтобы избежать укусов клещей.
Ранее
профессор Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ рассказал, почему энцефалитный клещ – самый опасный из представителей фауны полуострова.