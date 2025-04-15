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Крым принимает на лечение и обследование детей из Херсонской области
Крым принимает на лечение и обследование детей из Херсонской области - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Крым принимает на лечение и обследование детей из Херсонской области
Больницы Крыма и Запорожской области принимают на лечение, обследования и консультации детей со всей Херсонской области, не отказывая в соответствующих... РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T19:31
2025-04-15T19:31
2025-04-15T19:31
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ГЕНИЧЕСК, 15 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Больницы Крыма и Запорожской области принимают на лечение, обследования и консультации детей со всей Херсонской области, не отказывая в соответствующих просьбах. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала и.о. главврача Генической центральной районной больницы Ангелина Русакова.И подчеркнула, что регион очень тесно сотрудничает с Крымом в этом вопросе, детей принимают детская Республиканская детская клиническая больница, Симферопольская городская детская клиническая больница.По словам Русаковой, детские больницы Крыма принимают детей не только из Генического района, но и практически со всей Херсонской области.Она добавила, что на сегодняшний день для Генической ЦРБ кадровый вопрос является одним из первостепенных, хотя за последние полтора месяца в больницу удалось вернуть пять докторов, которые ранее по разным причинам покинули место работы: офтальмолога, отоларинголога, хирурга, онколога и реаниматолога.Также на территории области работает программа "Земский доктор", благодаря которой штат больницы Геническа пополнит врач-инфекционист.В то же время детских специалистов, как педиатров, так и соответствующих узкопрофильных специалистов, по-прежнему не хватает.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Крым принимает на лечение и обследование детей из Херсонской области
Больницы Крыма принимают детей из Херсонской области на лечение и проведение обследований
ГЕНИЧЕСК, 15 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Больницы Крыма и Запорожской области принимают на лечение, обследования и консультации детей со всей Херсонской области, не отказывая в соответствующих просьбах. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым
рассказала и.о. главврача Генической центральной районной больницы Ангелина Русакова.
"Если мы говорим о полноценном проведении профилактического медицинского осмотра несовершеннолетних или оказания какой-то специализированной помощи детям, для нас это пока трудновыполнимая задача. Мы сталкиваемся с этим ежедневно и вынуждены направлять деток на консультацию и госпитализацию в Крым или в Запорожскую область", – сказала руководитель учреждения.
И подчеркнула, что регион очень тесно сотрудничает с Крымом в этом вопросе, детей принимают детская Республиканская детская клиническая больница, Симферопольская городская детская клиническая больница.
По словам Русаковой, детские больницы Крыма принимают детей не только из Генического района, но и практически со всей Херсонской области.
Она добавила, что на сегодняшний день для Генической ЦРБ кадровый вопрос является одним из первостепенных, хотя за последние полтора месяца в больницу удалось вернуть пять докторов, которые ранее по разным причинам покинули место работы: офтальмолога, отоларинголога, хирурга, онколога и реаниматолога.
Также на территории области работает программа "Земский доктор", благодаря которой штат больницы Геническа пополнит врач-инфекционист.
В то же время детских специалистов, как педиатров, так и соответствующих узкопрофильных специалистов, по-прежнему не хватает.
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