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Крым принимает на лечение и обследование детей из Херсонской области

Крым принимает на лечение и обследование детей из Херсонской области - РИА Новости Крым, 15.04.2025

Крым принимает на лечение и обследование детей из Херсонской области

Больницы Крыма и Запорожской области принимают на лечение, обследования и консультации детей со всей Херсонской области, не отказывая в соответствующих... РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T19:31

2025-04-15T19:31

2025-04-15T19:31

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ГЕНИЧЕСК, 15 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Больницы Крыма и Запорожской области принимают на лечение, обследования и консультации детей со всей Херсонской области, не отказывая в соответствующих просьбах. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала и.о. главврача Генической центральной районной больницы Ангелина Русакова.И подчеркнула, что регион очень тесно сотрудничает с Крымом в этом вопросе, детей принимают детская Республиканская детская клиническая больница, Симферопольская городская детская клиническая больница.По словам Русаковой, детские больницы Крыма принимают детей не только из Генического района, но и практически со всей Херсонской области.Она добавила, что на сегодняшний день для Генической ЦРБ кадровый вопрос является одним из первостепенных, хотя за последние полтора месяца в больницу удалось вернуть пять докторов, которые ранее по разным причинам покинули место работы: офтальмолога, отоларинголога, хирурга, онколога и реаниматолога.Также на территории области работает программа "Земский доктор", благодаря которой штат больницы Геническа пополнит врач-инфекционист.В то же время детских специалистов, как педиатров, так и соответствующих узкопрофильных специалистов, по-прежнему не хватает.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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