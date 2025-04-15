Рейтинг@Mail.ru
Благодатный огонь доставят в города России - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250415/blagodatnyy-ogon-dostavyat-v-goroda-rossii-1145704419.html
Благодатный огонь доставят в города России
Благодатный огонь доставят в города России - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Благодатный огонь доставят в города России
Благодатный огонь из иерусалимского Храма Воскресения Христова доставят в десятки городов России, в том числе в приграничных областях. Об этом сообщили в Фонде... РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T17:58
2025-04-15T17:58
пасха
новости
благодатный огонь
религия
православие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/11/1128222546_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1e91bcabacc6006e7c39e50a7db03849.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Благодатный огонь из иерусалимского Храма Воскресения Христова доставят в десятки городов России, в том числе в приграничных областях. Об этом сообщили в Фонде Андрея Первозванного."Огонь доставят в Архангельск, Барнаул, Белгород, Брянск, Владивосток, Волгоград, Вологду, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калугу, Киров, Красноярск, Краснодар, Кемерово, Курган, Курск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Орел, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Рязань, Саранск, Саратов, Салехард, Смоленск, Ставрополь, Сыктывкар, Тамбов, Тверь, Тулу, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфу, Хабаровск, Читу, Челябинск, Чебоксары, Якутск, Ярославль и другие города", – перечислили в фонде.В Москве огонь доставят в Храм Христа Спасителя в ходе Патриаршего Пасхального богослужения. Еще в 15 храмов столицы передадут лампады. По информации Фонда Андрея Первозванного, все желающие могут посетить святыни в родных городах, возжечь свечи и принести священный символ в свои дома.Огонь из Гроба Господнего Фонд Андрея Первозванного доставляет в Россию с 2003 года. Для многих верующих это стало народной традицией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму освятили куличи в преддверии праздника ПасхиВербное воскресенье в Симферополе – на кадрах РИА Новости КрымСвященник рассказал о службах для 810-й бригады морпехов на передовой
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/11/1128222546_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_49528ba1bad0c51145d16d15207c4a89.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пасха, новости, благодатный огонь, религия, православие
Благодатный огонь доставят в города России

Благодатный огонь из Иерусалима доставят в города России – Фонд Андрея Первозванного

17:58 15.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБлагодатный огонь в Симферополе
Благодатный огонь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Благодатный огонь из иерусалимского Храма Воскресения Христова доставят в десятки городов России, в том числе в приграничных областях. Об этом сообщили в Фонде Андрея Первозванного.
"Огонь доставят в Архангельск, Барнаул, Белгород, Брянск, Владивосток, Волгоград, Вологду, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калугу, Киров, Красноярск, Краснодар, Кемерово, Курган, Курск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Орел, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Рязань, Саранск, Саратов, Салехард, Смоленск, Ставрополь, Сыктывкар, Тамбов, Тверь, Тулу, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфу, Хабаровск, Читу, Челябинск, Чебоксары, Якутск, Ярославль и другие города", – перечислили в фонде.
В Москве огонь доставят в Храм Христа Спасителя в ходе Патриаршего Пасхального богослужения. Еще в 15 храмов столицы передадут лампады. По информации Фонда Андрея Первозванного, все желающие могут посетить святыни в родных городах, возжечь свечи и принести священный символ в свои дома.
Огонь из Гроба Господнего Фонд Андрея Первозванного доставляет в Россию с 2003 года. Для многих верующих это стало народной традицией.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму освятили куличи в преддверии праздника Пасхи
Вербное воскресенье в Симферополе – на кадрах РИА Новости Крым
Священник рассказал о службах для 810-й бригады морпехов на передовой
 
ПасхаНовостиБлагодатный огоньРелигияПравославие
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:07Леса Крыма находятся под круглосуточным видеонаблюдением
18:44Путин поручил навести порядок в сфере содержания и капремонта МКД
18:31Финансирование ликвидации ЧС с мазутом на Кубани увеличено до 2,2 млрд
18:16Зеленский ответил спецпосланнику Трампа о признании "пяти территорий"
17:58Благодатный огонь доставят в города России
17:30Золотая мечта Мерца: зачем он обещал Украине дальнобойные ракеты Taurus
17:16Смертельное ДТП в Симферополе – иномарка влетела в мотоцикл
17:00Ушел героем: Керчь простилась с бойцом СВО
16:38Башня с лицами героев и звездные арки: как украсят Севастополь к 9 мая
16:25В Крыму отметили 81-ю годовщину освобождения Алушты
16:10Священник рассказал о службах для 810-й бригады морпехов на передовой
15:40США отказались подписать заявление G7 с осуждением удара по Сумам
15:26За сдачей ЕГЭ будут следить родители выпускников – Роспотребнадзор
15:22Переговоры в Анкаре: стартовала встреча по безопасности в Черном море
15:17В Крыму освятили куличи в преддверии праздника Пасхи
15:1015 лет за интимные переписки: в Крыму осудили педофила
15:03Две установки HIMARS уничтожены в Курской области
14:54Начальник и мастер участка "Крымгазсети" подозреваются в получении взятки
14:43В Геническе прошла акция "Сад Памяти"
14:33Ситуация в Курске сейчас: повреждены многоэтажка и 37 частных домов
Лента новостейМолния