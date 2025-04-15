https://crimea.ria.ru/20250415/blagodatnyy-ogon-dostavyat-v-goroda-rossii-1145704419.html
Благодатный огонь доставят в города России
Благодатный огонь доставят в города России - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Благодатный огонь доставят в города России
Благодатный огонь из иерусалимского Храма Воскресения Христова доставят в десятки городов России, в том числе в приграничных областях. Об этом сообщили в Фонде... РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T17:58
2025-04-15T17:58
2025-04-15T17:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Благодатный огонь из иерусалимского Храма Воскресения Христова доставят в десятки городов России, в том числе в приграничных областях. Об этом сообщили в Фонде Андрея Первозванного."Огонь доставят в Архангельск, Барнаул, Белгород, Брянск, Владивосток, Волгоград, Вологду, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калугу, Киров, Красноярск, Краснодар, Кемерово, Курган, Курск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Орел, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Рязань, Саранск, Саратов, Салехард, Смоленск, Ставрополь, Сыктывкар, Тамбов, Тверь, Тулу, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфу, Хабаровск, Читу, Челябинск, Чебоксары, Якутск, Ярославль и другие города", – перечислили в фонде.В Москве огонь доставят в Храм Христа Спасителя в ходе Патриаршего Пасхального богослужения. Еще в 15 храмов столицы передадут лампады. По информации Фонда Андрея Первозванного, все желающие могут посетить святыни в родных городах, возжечь свечи и принести священный символ в свои дома.Огонь из Гроба Господнего Фонд Андрея Первозванного доставляет в Россию с 2003 года. Для многих верующих это стало народной традицией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму освятили куличи в преддверии праздника ПасхиВербное воскресенье в Симферополе – на кадрах РИА Новости КрымСвященник рассказал о службах для 810-й бригады морпехов на передовой
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пасха, новости, благодатный огонь, религия, православие
Благодатный огонь доставят в города России
Благодатный огонь из Иерусалима доставят в города России – Фонд Андрея Первозванного
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Благодатный огонь из иерусалимского Храма Воскресения Христова доставят в десятки городов России, в том числе в приграничных областях. Об этом сообщили в Фонде Андрея Первозванного.
"Огонь доставят в Архангельск, Барнаул, Белгород, Брянск, Владивосток, Волгоград, Вологду, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калугу, Киров, Красноярск, Краснодар, Кемерово, Курган, Курск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Орел, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Рязань, Саранск, Саратов, Салехард, Смоленск, Ставрополь, Сыктывкар, Тамбов, Тверь, Тулу, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфу, Хабаровск, Читу, Челябинск, Чебоксары, Якутск, Ярославль и другие города", – перечислили в фонде.
В Москве огонь доставят в Храм Христа Спасителя в ходе Патриаршего Пасхального богослужения. Еще в 15 храмов столицы передадут лампады. По информации Фонда Андрея Первозванного, все желающие могут посетить святыни в родных городах, возжечь свечи и принести священный символ в свои дома.
Огонь из Гроба Господнего Фонд Андрея Первозванного доставляет в Россию с 2003 года. Для многих верующих это стало народной традицией.
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