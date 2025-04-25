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Жителя Евпатории приговорили к 14 годам за насилие над падчерицей - РИА Новости Крым, 25.04.2025
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Жителя Евпатории приговорили к 14 годам за насилие над падчерицей
Жителя Евпатории приговорили к 14 годам за насилие над падчерицей - РИА Новости Крым, 25.04.2025
Жителя Евпатории приговорили к 14 годам за насилие над падчерицей
К 14 годам колонии приговорен житель Евпатории за насилие над несовершеннолетней падчерицей. Об этом сообщают пресс-службы республиканской прокуратуры и... РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T15:39
2025-04-25T15:39
педофил
евпатория
закон и право
приговор
правосудие
срочные новости крыма
прокуратура республики крым
гсу ск россии по крыму и севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. К 14 годам колонии приговорен житель Евпатории за насилие над несовершеннолетней падчерицей. Об этом сообщают пресс-службы республиканской прокуратуры и Следкома России по Крыму и Севастополю.Насильником оказался 31-летний отчим потерпевшей девочки. Случай был не единичный. В один из таких моментов в ноябре 2024 года в комнату зашла мать, звонок в полицию от нее поступил незамедлительно.Все факты совершения противоправных действий в отношении потерпевшей, которые она скрывала от близких, были установлены. Собрана достаточная доказательная база, проведены необходимые судебные экспертизы.Судом мужчина признан виновным в свершении особо тяжкого преступления и ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Ранее сообщалось, что 51-летний житель Бахчисарайского района на 20 лет отправится в колонию за половые преступления против несовершеннолетней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 70-летний педофил получил 12 лет за совращение ребенка15 лет за интимные переписки: в Крыму осудили педофилаУбившего женщину в Алуште поймали спустя 12 лет
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РИА Новости Крым
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96
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353
60
педофил, евпатория, закон и право, приговор, правосудие, срочные новости крыма, прокуратура республики крым, гсу ск россии по крыму и севастополю
Жителя Евпатории приговорили к 14 годам за насилие над падчерицей

В Евпатории на 14 лет осужден отчим за насилие над падчерицей – СК

15:39 25.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. К 14 годам колонии приговорен житель Евпатории за насилие над несовершеннолетней падчерицей. Об этом сообщают пресс-службы республиканской прокуратуры и Следкома России по Крыму и Севастополю.
"Судом установлено, что подсудимый совершил в отношении малолетней девочки насильственные действия сексуального характера", – говорится в сообщении.
Насильником оказался 31-летний отчим потерпевшей девочки. Случай был не единичный. В один из таких моментов в ноябре 2024 года в комнату зашла мать, звонок в полицию от нее поступил незамедлительно.
Все факты совершения противоправных действий в отношении потерпевшей, которые она скрывала от близких, были установлены. Собрана достаточная доказательная база, проведены необходимые судебные экспертизы.
"Мужчине предъявлено обвинение в иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния несовершеннолетней", – дополнили в Следкоме.
Судом мужчина признан виновным в свершении особо тяжкого преступления и ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что 51-летний житель Бахчисарайского района на 20 лет отправится в колонию за половые преступления против несовершеннолетней.
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ПедофилЕвпаторияЗакон и правоПриговорПравосудиеСрочные новости КрымаПрокуратура Республики КрымГСУ СК России по Крыму и Севастополю
 
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