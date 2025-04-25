https://crimea.ria.ru/20250425/zhitelya-evpatorii-prigovorili-k-14-godam-za-nasilie-nad-padcheritsey-1145974362.html

Жителя Евпатории приговорили к 14 годам за насилие над падчерицей

Жителя Евпатории приговорили к 14 годам за насилие над падчерицей - РИА Новости Крым, 25.04.2025

Жителя Евпатории приговорили к 14 годам за насилие над падчерицей

К 14 годам колонии приговорен житель Евпатории за насилие над несовершеннолетней падчерицей. Об этом сообщают пресс-службы республиканской прокуратуры и... РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T15:39

2025-04-25T15:39

2025-04-25T15:39

педофил

евпатория

закон и право

приговор

правосудие

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гсу ск россии по крыму и севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. К 14 годам колонии приговорен житель Евпатории за насилие над несовершеннолетней падчерицей. Об этом сообщают пресс-службы республиканской прокуратуры и Следкома России по Крыму и Севастополю.Насильником оказался 31-летний отчим потерпевшей девочки. Случай был не единичный. В один из таких моментов в ноябре 2024 года в комнату зашла мать, звонок в полицию от нее поступил незамедлительно.Все факты совершения противоправных действий в отношении потерпевшей, которые она скрывала от близких, были установлены. Собрана достаточная доказательная база, проведены необходимые судебные экспертизы.Судом мужчина признан виновным в свершении особо тяжкого преступления и ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Ранее сообщалось, что 51-летний житель Бахчисарайского района на 20 лет отправится в колонию за половые преступления против несовершеннолетней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 70-летний педофил получил 12 лет за совращение ребенка15 лет за интимные переписки: в Крыму осудили педофилаУбившего женщину в Алуште поймали спустя 12 лет

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

педофил, евпатория, закон и право, приговор, правосудие, срочные новости крыма, прокуратура республики крым, гсу ск россии по крыму и севастополю