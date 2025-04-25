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ВС РФ добивают остатки украинских формирований в Курском приграничье - РИА Новости Крым, 25.04.2025
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ВС РФ добивают остатки украинских формирований в Курском приграничье
ВС РФ добивают остатки украинских формирований в Курском приграничье - РИА Новости Крым, 25.04.2025
ВС РФ добивают остатки украинских формирований в Курском приграничье
Бойцы группировки "Север" на Курском направлении оставили ВСУ без радиолокационной станции (РЛС) обнаружения воздушных целей, а также ликвидировали 160... РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T14:52
2025-04-25T14:39
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Север" на Курском направлении оставили ВСУ без радиолокационной станции (РЛС) обнаружения воздушных целей, а также ликвидировали 160 украинских боевиков за сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ходе наступательных действий группировка войск "Север" разгромила формирования ВСУ в районе населенных пунктов Горналь и Олешня.Кроме того, армия России нанесла поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Александрия, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Водолаги, Запселье, Кучеровка, Локня, Мирополье, Могрица, Новониколаевка, Садки, Сварково, Чернацкое, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
ВС РФ добивают остатки украинских формирований в Курском приграничье

На Курском направлении ВСУ лишились западной техники и 160 боевиков за сутки

14:52 25.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" в Курской области
Боевая работа РСЗО Град в Курской области - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Север" на Курском направлении оставили ВСУ без радиолокационной станции (РЛС) обнаружения воздушных целей, а также ликвидировали 160 украинских боевиков за сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены РЛС обнаружения воздушных целей, две ББМ, пусковая установка РСЗО, два миномета, РЛС, а также 13 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов", – уточнили в оборонном ведомстве РФ.

В ходе наступательных действий группировка войск "Север" разгромила формирования ВСУ в районе населенных пунктов Горналь и Олешня.
Кроме того, армия России нанесла поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Александрия, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Водолаги, Запселье, Кучеровка, Локня, Мирополье, Могрица, Новониколаевка, Садки, Сварково, Чернацкое, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.
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Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУНовостиМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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