https://crimea.ria.ru/20250425/vs-rf-dobivayut-ostatki-ukrainskikh-formirovaniy-v-kurskom-prigraniche-1145970946.html

ВС РФ добивают остатки украинских формирований в Курском приграничье

ВС РФ добивают остатки украинских формирований в Курском приграничье - РИА Новости Крым, 25.04.2025

ВС РФ добивают остатки украинских формирований в Курском приграничье

Бойцы группировки "Север" на Курском направлении оставили ВСУ без радиолокационной станции (РЛС) обнаружения воздушных целей, а также ликвидировали 160... РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T14:52

2025-04-25T14:52

2025-04-25T14:39

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

новости

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Север" на Курском направлении оставили ВСУ без радиолокационной станции (РЛС) обнаружения воздушных целей, а также ликвидировали 160 украинских боевиков за сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ходе наступательных действий группировка войск "Север" разгромила формирования ВСУ в районе населенных пунктов Горналь и Олешня.Кроме того, армия России нанесла поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Александрия, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Водолаги, Запселье, Кучеровка, Локня, Мирополье, Могрица, Новониколаевка, Садки, Сварково, Чернацкое, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу