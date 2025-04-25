https://crimea.ria.ru/20250425/putin-prinimaet-uitkoffa-v-kremle-1145970157.html

Путин принимает Уиткоффа в Кремле

Путин принимает Уиткоффа в Кремле - РИА Новости Крым, 25.04.2025

Путин принимает Уиткоффа в Кремле

Переговоры президента Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом проходят в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T14:24

2025-04-25T14:24

2025-04-25T14:33

россия

новости

стивен уиткофф

владимир путин (политик)

кремль

политика

переговоры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Переговоры президента Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом проходят в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.По информации Кремля, уже начались переговоры. Последняя встреча главы государства с американским представителем состоялась 11 апреля в Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. Тогда в Кремле сообщили, что в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле назвали условия мира на УкраинеЛавров считает Крым и новые регионы "закрытыми вопросами"Это не наша война: США заявили о понимании позиции России по Украине

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, стивен уиткофф, владимир путин (политик), кремль, политика, переговоры