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Путин принимает Уиткоффа в Кремле - РИА Новости Крым, 25.04.2025
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Путин принимает Уиткоффа в Кремле
Путин принимает Уиткоффа в Кремле - РИА Новости Крым, 25.04.2025
Путин принимает Уиткоффа в Кремле
Переговоры президента Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом проходят в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T14:24
2025-04-25T14:33
россия
новости
стивен уиткофф
владимир путин (политик)
кремль
политика
переговоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Переговоры президента Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом проходят в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.По информации Кремля, уже начались переговоры. Последняя встреча главы государства с американским представителем состоялась 11 апреля в Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. Тогда в Кремле сообщили, что в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле назвали условия мира на УкраинеЛавров считает Крым и новые регионы "закрытыми вопросами"Это не наша война: США заявили о понимании позиции России по Украине
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россия, новости, стивен уиткофф, владимир путин (политик), кремль, политика, переговоры
Путин принимает Уиткоффа в Кремле

Путин принимает Уиткоффа в Кремле - Песков

14:24 25.04.2025 (обновлено: 14:33 25.04.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМосковский Кремль. Архивное фото
Московский Кремль. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Переговоры президента Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом проходят в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент России Владимир Путин принимает в Кремле посланника президента (США Дональда) Трампа Стива Уиткоффа", - рассказал он.

По информации Кремля, уже начались переговоры.
Последняя встреча главы государства с американским представителем состоялась 11 апреля в Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. Тогда в Кремле сообщили, что в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.
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РоссияНовостиСтивен УиткоффВладимир Путин (политик)КремльПолитикаПереговоры
 
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