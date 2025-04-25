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При взрыве страйкбольной гранаты в Севастополе пострадали 4 ребенка - РИА Новости Крым, 25.04.2025
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При взрыве страйкбольной гранаты в Севастополе пострадали 4 ребенка
При взрыве страйкбольной гранаты в Севастополе пострадали 4 ребенка - РИА Новости Крым, 25.04.2025
При взрыве страйкбольной гранаты в Севастополе пострадали 4 ребенка
Из-за разрыва страйкбольной гранаты в одной из школ Севастополя пострадали четверо детей. Как сообщает пресс-служба полиции города, сейчас по данному факту... РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T14:18
2025-04-25T14:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Из-за разрыва страйкбольной гранаты в одной из школ Севастополя пострадали четверо детей. Как сообщает пресс-служба полиции города, сейчас по данному факту ведется проверка.О том, что на уроке в одной из школ Севастополя разорвалась страйкбольная граната ранее сообщил местный департамент образования. Гранату в школ принес ученик. Сообщалось об одном пострадавшем ребенке.В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники полиции, которые изучают обстоятельства произошедшего. По факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, срочные новости крыма, взрыв, дети, происшествия
При взрыве страйкбольной гранаты в Севастополе пострадали 4 ребенка

При взрыве страйкбольной гранаты в школе Севастополе пострадали четыре ребенка - УМВД

14:18 25.04.2025 (обновлено: 14:23 25.04.2025)
 
© Полиция СевастополяСтрайкбольная граната взорвалась в одной из школ Севастополя
Страйкбольная граната взорвалась в одной из школ Севастополя
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Из-за разрыва страйкбольной гранаты в одной из школ Севастополя пострадали четверо детей. Как сообщает пресс-служба полиции города, сейчас по данному факту ведется проверка.
О том, что на уроке в одной из школ Севастополя разорвалась страйкбольная граната ранее сообщил местный департамент образования. Гранату в школ принес ученик. Сообщалось об одном пострадавшем ребенке.
"Четверо детей получили травмы и обратились за помощью к прибывшим медикам", - сообщили новые данные в полиции.
В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники полиции, которые изучают обстоятельства произошедшего. По факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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СевастопольНовости СевастополяСрочные новости КрымаВзрывдетиПроисшествия
 
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