https://crimea.ria.ru/20250425/pri-vzryve-straykbolnoy-granaty-v-sevastopole-postradali-4-rebenka-1145969868.html

При взрыве страйкбольной гранаты в Севастополе пострадали 4 ребенка

При взрыве страйкбольной гранаты в Севастополе пострадали 4 ребенка - РИА Новости Крым, 25.04.2025

При взрыве страйкбольной гранаты в Севастополе пострадали 4 ребенка

Из-за разрыва страйкбольной гранаты в одной из школ Севастополя пострадали четверо детей. Как сообщает пресс-служба полиции города, сейчас по данному факту... РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T14:18

2025-04-25T14:18

2025-04-25T14:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Из-за разрыва страйкбольной гранаты в одной из школ Севастополя пострадали четверо детей. Как сообщает пресс-служба полиции города, сейчас по данному факту ведется проверка.О том, что на уроке в одной из школ Севастополя разорвалась страйкбольная граната ранее сообщил местный департамент образования. Гранату в школ принес ученик. Сообщалось об одном пострадавшем ребенке.В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники полиции, которые изучают обстоятельства произошедшего. По факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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