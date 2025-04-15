https://crimea.ria.ru/20250415/150-tonn-kulichey-krymskie-pekarni-gotovyatsya-k-paskhe-1145691154.html

В Крыму освятили куличи в преддверии праздника Пасхи

В Крыму освятили куличи в преддверии праздника Пасхи - РИА Новости Крым, 15.04.2025

В Крыму освятили куличи в преддверии праздника Пасхи

В Крыму на одном из хлебокомбинатов провели обряд освящения куличей в преддверии празднования Пасхи. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T15:17

2025-04-15T15:17

2025-04-15T15:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Крыму на одном из хлебокомбинатов провели обряд освящения куличей в преддверии празднования Пасхи. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.Часть освященных куличей передадут в церковь, остальные раздадут работникам цехов, а также нуждающимся. Накануне светлого праздника пекарни работают круглосуточно.Всего по Крыму работают шесть крупных филиалов. Планируемый объем выпуска пасхальной продукции по всему предприятию – около 150 тонн, сообщил генеральный директор акционерного общества "Крымхлеб" Андрей Венжега.Православная Пасха в 2025 году совпала с католической. Праздник отметят 20 апреля.Ранее советы о том, как правильно выбрать творог к Пасхе, дали в Роспотребнадзоре. Хороший творог должен быть нежным на вкус, не кислым и не горьким. Покупать его лучше всего в магазинах, где есть специализированное холодильное оборудование, а вот брать такой продукт с рук рискованно, поскольку в домашних условиях часто не соблюдаются требования к его изготовлению.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пасха, религия, православие, общество, новости крыма