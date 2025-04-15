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В Крыму освятили куличи в преддверии праздника Пасхи - РИА Новости Крым, 15.04.2025
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В Крыму освятили куличи в преддверии праздника Пасхи
В Крыму освятили куличи в преддверии праздника Пасхи - РИА Новости Крым, 15.04.2025
В Крыму освятили куличи в преддверии праздника Пасхи
В Крыму на одном из хлебокомбинатов провели обряд освящения куличей в преддверии празднования Пасхи. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T15:17
2025-04-15T15:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Крыму на одном из хлебокомбинатов провели обряд освящения куличей в преддверии празднования Пасхи. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.Часть освященных куличей передадут в церковь, остальные раздадут работникам цехов, а также нуждающимся. Накануне светлого праздника пекарни работают круглосуточно.Всего по Крыму работают шесть крупных филиалов. Планируемый объем выпуска пасхальной продукции по всему предприятию – около 150 тонн, сообщил генеральный директор акционерного общества "Крымхлеб" Андрей Венжега.Православная Пасха в 2025 году совпала с католической. Праздник отметят 20 апреля.Ранее советы о том, как правильно выбрать творог к Пасхе, дали в Роспотребнадзоре. Хороший творог должен быть нежным на вкус, не кислым и не горьким. Покупать его лучше всего в магазинах, где есть специализированное холодильное оборудование, а вот брать такой продукт с рук рискованно, поскольку в домашних условиях часто не соблюдаются требования к его изготовлению.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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пасха, религия, православие, общество, новости крыма
В Крыму освятили куличи в преддверии праздника Пасхи

В Крыму освятили куличи в преддверии празднования Пасхи

15:17 15.04.2025 (обновлено: 15:26 15.04.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Крыму на одном из хлебокомбинатов провели обряд освящения куличей в преддверии празднования Пасхи. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.

"Я 15-й год подряд на этом предприятии освящаю куличи. Эти работники несут определенную миссию, ведь это основной хлебушек грядущего праздника Пасхи Господней", – рассказал протоиерей Василий Смерека.

© РИА Новости КрымОсвящение пасхальных куличей и кексов
Освящение пасхальных куличей и кексов - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости Крым
Освящение пасхальных куличей и кексов
Часть освященных куличей передадут в церковь, остальные раздадут работникам цехов, а также нуждающимся. Накануне светлого праздника пекарни работают круглосуточно.
Всего по Крыму работают шесть крупных филиалов. Планируемый объем выпуска пасхальной продукции по всему предприятию – около 150 тонн, сообщил генеральный директор акционерного общества "Крымхлеб" Андрей Венжега.

"У нас уже появились новинки. Это кулич с желтым верхом, для тех, кто не ест изюм. Там клюква. Этот кулич творожный и очень вкусный", – рассказал директор предприятия.

© РИА Новости КрымОсвящение пасхальных куличей и кексов
Освящение пасхальных куличей и кексов
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Освящение пасхальных куличей и кексов
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымОсвящение пасхальных куличей и кексов
Освящение пасхальных куличей и кексов
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Освящение пасхальных куличей и кексов
© РИА Новости Крым
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Освящение пасхальных куличей и кексов
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Освящение пасхальных куличей и кексов
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымОсвящение пасхальных куличей и кексов
Освящение пасхальных куличей и кексов
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Освящение пасхальных куличей и кексов
© РИА Новости Крым
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Освящение пасхальных куличей и кексов
© РИА Новости Крым
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Освящение пасхальных куличей и кексов
© РИА Новости Крым
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Освящение пасхальных куличей и кексов
© РИА Новости Крым
4 из 4
Освящение пасхальных куличей и кексов
© РИА Новости Крым
Православная Пасха в 2025 году совпала с католической. Праздник отметят 20 апреля.
Ранее советы о том, как правильно выбрать творог к Пасхе, дали в Роспотребнадзоре. Хороший творог должен быть нежным на вкус, не кислым и не горьким. Покупать его лучше всего в магазинах, где есть специализированное холодильное оборудование, а вот брать такой продукт с рук рискованно, поскольку в домашних условиях часто не соблюдаются требования к его изготовлению.
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