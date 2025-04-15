В Крыму освятили куличи в преддверии праздника Пасхи
В Крыму освятили куличи в преддверии празднования Пасхи
15:17 15.04.2025 (обновлено: 15:26 15.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Крыму на одном из хлебокомбинатов провели обряд освящения куличей в преддверии празднования Пасхи. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.
"Я 15-й год подряд на этом предприятии освящаю куличи. Эти работники несут определенную миссию, ведь это основной хлебушек грядущего праздника Пасхи Господней", – рассказал протоиерей Василий Смерека.
© РИА Новости КрымОсвящение пасхальных куличей и кексов
© РИА Новости Крым
Освящение пасхальных куличей и кексов
Часть освященных куличей передадут в церковь, остальные раздадут работникам цехов, а также нуждающимся. Накануне светлого праздника пекарни работают круглосуточно.
Всего по Крыму работают шесть крупных филиалов. Планируемый объем выпуска пасхальной продукции по всему предприятию – около 150 тонн, сообщил генеральный директор акционерного общества "Крымхлеб" Андрей Венжега.
"У нас уже появились новинки. Это кулич с желтым верхом, для тех, кто не ест изюм. Там клюква. Этот кулич творожный и очень вкусный", – рассказал директор предприятия.
© РИА Новости КрымОсвящение пасхальных куличей и кексов
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Освящение пасхальных куличей и кексов
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымОсвящение пасхальных куличей и кексов
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Освящение пасхальных куличей и кексов
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымОсвящение пасхальных куличей и кексов
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Освящение пасхальных куличей и кексов
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымОсвящение пасхальных куличей и кексов
4 из 4
Освящение пасхальных куличей и кексов
© РИА Новости Крым
1 из 4
Освящение пасхальных куличей и кексов
© РИА Новости Крым
2 из 4
Освящение пасхальных куличей и кексов
© РИА Новости Крым
3 из 4
Освящение пасхальных куличей и кексов
© РИА Новости Крым
4 из 4
Освящение пасхальных куличей и кексов
© РИА Новости Крым
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