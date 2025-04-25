https://crimea.ria.ru/20250425/sdelka-po-ukraine-i-priznanie-kryma--chto-tramp-khochet-prodat-moskve-1145976147.html

Сделка по Украине и признание Крыма – что Трамп хочет "продать" Москве

Сделка по Украине и признание Крыма – что Трамп хочет "продать" Москве - РИА Новости Крым, 25.04.2025

Сделка по Украине и признание Крыма – что Трамп хочет "продать" Москве

Российская принадлежность Крыма давно понятна всему миру, а попытки президента США Дональда Трампа "продать" Москве признание полуострова не повлияют на... РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T16:52

2025-04-25T16:52

2025-04-25T16:52

эксклюзивы риа новости крым

мнения

крым

россия

политика

сша

денис батурин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/08/1145524118_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_aca21069eca2a6a2762a74a2691f1367.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Российская принадлежность Крыма давно понятна всему миру, а попытки президента США Дональда Трампа "продать" Москве признание полуострова не повлияют на проведение спецоперации, но эта тема может быть предметом российско-американского обсуждения в рамках других переговорных треков. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Денис Батурин.Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине, заявил Трамп в интервью журналу Time. Глава киевского режима Владимир Зеленский, по словам Трампа, это понимает.По мнению политолога, Трамп, который видит главные национальные интересы США далеко не в украинском кейсе, может попытаться "продать" признание Крыма Москве на разных треках, даже не касающихся непосредственно Украины."Давайте вернемся в конец 2021 года. Украинский кризис возник после того, как было отвергнуто наше соглашение по новой системе мировой безопасности, и, безусловно, Америка и Россия ведут сейчас диалог не только на счет того, что касается украинского кризиса. Это и вопрос Ирана, и вопрос Китая, Сирии, Ближнего востока, вопросы санкций, цены на нефть и так далее. Точки, где пересекаются наши интересы, далеко не ограничиваются одним украинским кризисом", – напоминает эксперт.Российско-американский диалог по крымской теме может вращаться вокруг какого-то из этих треков, не исключает политолог. Однако уступок в зоне проведения специальной военной операции Москва не сделает, уверен Батурин.Что касается стран Европы, которые назвали признание Крыма "красной линией" и вложили те же тезисы в уста марионеточного главы киевского режима Владимира Зеленского, они попытаются спровоцировать Москву на действия, которые сделали бы дальнейший российско-американский диалог неприемлемым и даже "неприличным" для Трампа. Однако в конечном счете Европа ничего не решает."Мы наблюдаем абсолютное политическое безумие, невежество и некомпетентность представителя Украины Зеленского, который занимается исключительно провокациями. У них нет даже потенциала между собой договориться – об этом говорит срыв встречи в Лондоне. А у Трампа есть рычаг влияния – поставки вооружения, деньги. Он это демонстрирует в том числе через тарифную политику", – напоминает политолог.На этой неделе США сообщили киевским властям, что ждут от них уступок, включая отказ от вступления Украины в НАТО. Для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским.Зеленский заявил, что Киев юридически не признает Крым российским. Чиновники Евросоюза ранее также донесли до администрации американского президента Дональда Трампа послание, что ЕС не сможет признать Крым, это является для Европы "красной линией", как и отказ Украины от стремления в НАТОСША недовольны киевскими властями из-за их нежелания принять предложения об уступке территорий, сообщила газета The Washington Post. Сам американский лидер Дональд Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его слова относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией.Крым и Севастополь стали российскими регионами в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В чем главный страх Зеленского признать Крым частью России – мнениеЛавров считает Крым и новые регионы "закрытыми вопросами"Путин на закрытой встрече раскрыл позицию РФ по Крыму и новым регионам

https://crimea.ria.ru/20250423/v-kremle-nazvali-uslovie-mira-na-ukraine-1145917754.html

крым

россия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, крым, россия, политика, сша, денис батурин