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Сделка по Украине и признание Крыма – что Трамп хочет "продать" Москве - РИА Новости Крым, 25.04.2025
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Сделка по Украине и признание Крыма – что Трамп хочет "продать" Москве
Сделка по Украине и признание Крыма – что Трамп хочет "продать" Москве - РИА Новости Крым, 25.04.2025
Сделка по Украине и признание Крыма – что Трамп хочет "продать" Москве
Российская принадлежность Крыма давно понятна всему миру, а попытки президента США Дональда Трампа "продать" Москве признание полуострова не повлияют на... РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T16:52
2025-04-25T16:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Российская принадлежность Крыма давно понятна всему миру, а попытки президента США Дональда Трампа "продать" Москве признание полуострова не повлияют на проведение спецоперации, но эта тема может быть предметом российско-американского обсуждения в рамках других переговорных треков. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Денис Батурин.Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине, заявил Трамп в интервью журналу Time. Глава киевского режима Владимир Зеленский, по словам Трампа, это понимает.По мнению политолога, Трамп, который видит главные национальные интересы США далеко не в украинском кейсе, может попытаться "продать" признание Крыма Москве на разных треках, даже не касающихся непосредственно Украины."Давайте вернемся в конец 2021 года. Украинский кризис возник после того, как было отвергнуто наше соглашение по новой системе мировой безопасности, и, безусловно, Америка и Россия ведут сейчас диалог не только на счет того, что касается украинского кризиса. Это и вопрос Ирана, и вопрос Китая, Сирии, Ближнего востока, вопросы санкций, цены на нефть и так далее. Точки, где пересекаются наши интересы, далеко не ограничиваются одним украинским кризисом", – напоминает эксперт.Российско-американский диалог по крымской теме может вращаться вокруг какого-то из этих треков, не исключает политолог. Однако уступок в зоне проведения специальной военной операции Москва не сделает, уверен Батурин.Что касается стран Европы, которые назвали признание Крыма "красной линией" и вложили те же тезисы в уста марионеточного главы киевского режима Владимира Зеленского, они попытаются спровоцировать Москву на действия, которые сделали бы дальнейший российско-американский диалог неприемлемым и даже "неприличным" для Трампа. Однако в конечном счете Европа ничего не решает."Мы наблюдаем абсолютное политическое безумие, невежество и некомпетентность представителя Украины Зеленского, который занимается исключительно провокациями. У них нет даже потенциала между собой договориться – об этом говорит срыв встречи в Лондоне. А у Трампа есть рычаг влияния – поставки вооружения, деньги. Он это демонстрирует в том числе через тарифную политику", – напоминает политолог.На этой неделе США сообщили киевским властям, что ждут от них уступок, включая отказ от вступления Украины в НАТО. Для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским.Зеленский заявил, что Киев юридически не признает Крым российским. Чиновники Евросоюза ранее также донесли до администрации американского президента Дональда Трампа послание, что ЕС не сможет признать Крым, это является для Европы "красной линией", как и отказ Украины от стремления в НАТОСША недовольны киевскими властями из-за их нежелания принять предложения об уступке территорий, сообщила газета The Washington Post. Сам американский лидер Дональд Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его слова относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией.Крым и Севастополь стали российскими регионами в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В чем главный страх Зеленского признать Крым частью России – мнениеЛавров считает Крым и новые регионы "закрытыми вопросами"Путин на закрытой встрече раскрыл позицию РФ по Крыму и новым регионам
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мнения, крым, россия, политика, сша, денис батурин
Сделка по Украине и признание Крыма – что Трамп хочет "продать" Москве

Попытки Трампа "продать" Москве признание Крыма не повлияют на проведение СВО – мнение

16:52 25.04.2025
 
© AP Photo Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo Manuel Balce Ceneta
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Российская принадлежность Крыма давно понятна всему миру, а попытки президента США Дональда Трампа "продать" Москве признание полуострова не повлияют на проведение спецоперации, но эта тема может быть предметом российско-американского обсуждения в рамках других переговорных треков. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Денис Батурин.
Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине, заявил Трамп в интервью журналу Time. Глава киевского режима Владимир Зеленский, по словам Трампа, это понимает.

"Крым в любом случае останется в составе России. Это записано в Конституции РФ, давно понятно всем и никак не может измениться. СВО началась, когда Крым уже был в составе России конституционно. Но Трамп – публичный политик, с публичными навыками. И все эти заявления о Крыме – часть его пиара. Во-первых, он делает то, что не делали до него раньше, во-вторых, да – это его переговорная позиция", – констатирует Батурин.

По мнению политолога, Трамп, который видит главные национальные интересы США далеко не в украинском кейсе, может попытаться "продать" признание Крыма Москве на разных треках, даже не касающихся непосредственно Украины.
"Давайте вернемся в конец 2021 года. Украинский кризис возник после того, как было отвергнуто наше соглашение по новой системе мировой безопасности, и, безусловно, Америка и Россия ведут сейчас диалог не только на счет того, что касается украинского кризиса. Это и вопрос Ирана, и вопрос Китая, Сирии, Ближнего востока, вопросы санкций, цены на нефть и так далее. Точки, где пересекаются наши интересы, далеко не ограничиваются одним украинским кризисом", – напоминает эксперт.
Российско-американский диалог по крымской теме может вращаться вокруг какого-то из этих треков, не исключает политолог. Однако уступок в зоне проведения специальной военной операции Москва не сделает, уверен Батурин.

"Дело в том, что переговорный процесс определяет не только желание Трампа что-то продать. В первую очередь условия переговоров определяет сама Москва, и они многократно обозначены и определены в целях СВО, от которых мы не откажемся. И здесь обсуждать нечего", – продолжает эксперт.

Что касается стран Европы, которые назвали признание Крыма "красной линией" и вложили те же тезисы в уста марионеточного главы киевского режима Владимира Зеленского, они попытаются спровоцировать Москву на действия, которые сделали бы дальнейший российско-американский диалог неприемлемым и даже "неприличным" для Трампа. Однако в конечном счете Европа ничего не решает.
"Мы наблюдаем абсолютное политическое безумие, невежество и некомпетентность представителя Украины Зеленского, который занимается исключительно провокациями. У них нет даже потенциала между собой договориться – об этом говорит срыв встречи в Лондоне. А у Трампа есть рычаг влияния – поставки вооружения, деньги. Он это демонстрирует в том числе через тарифную политику", – напоминает политолог.
На этой неделе США сообщили киевским властям, что ждут от них уступок, включая отказ от вступления Украины в НАТО. Для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским.
Зеленский заявил, что Киев юридически не признает Крым российским. Чиновники Евросоюза ранее также донесли до администрации американского президента Дональда Трампа послание, что ЕС не сможет признать Крым, это является для Европы "красной линией", как и отказ Украины от стремления в НАТО
США недовольны киевскими властями из-за их нежелания принять предложения об уступке территорий, сообщила газета The Washington Post. Сам американский лидер Дональд Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его слова относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией.
Крым и Севастополь стали российскими регионами в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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