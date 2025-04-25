Рейтинг@Mail.ru
Часть Симферопольского района осталась без света - РИА Новости Крым, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250425/chast-simferopolskogo-rayona-ostalas-bez-sveta-1145974275.html
Часть Симферопольского района осталась без света
Часть Симферопольского района осталась без света - РИА Новости Крым, 25.04.2025
Часть Симферопольского района осталась без света
В Симферопольском районе Крыма без электроснабжения из-за аварии остались абоненты трех поселков. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T15:46
2025-04-25T15:46
симферопольский район
гуп рк "крымэнерго"
новости крыма
электросети крыма
лэп
электричество
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/05/1142391816_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_d2bdaf780384c695497694c3d26b5ef7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма без электроснабжения из-за аварии остались абоненты трех поселков. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа, уточнили в "Крымэнерго".На Южном берегу Крыма в 2025 году реконструируют транзитные линии электропередачи, что поможет избежать введения графиков аварийных отключений в период высоких летних нагрузок, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферопольский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/05/1142391816_68:0:1132:798_1920x0_80_0_0_99ef05a47cb9332217cade7c41dcd455.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферопольский район, гуп рк "крымэнерго", новости крыма, электросети крыма, лэп, электричество, отключение электроэнергии
Часть Симферопольского района осталась без света

Три поселка в Симферопольском районе Крыма остались без света

15:46 25.04.2025
 
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
Электроподстанции в Крыму
© Крымэнерго
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма без электроснабжения из-за аварии остались абоненты трех поселков. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".
"Аварийное отключение. Симферопольский район населенные пункты: Перевальное, Доброе, Заречное", – сообщили в пресс-службе предприятия.
Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа, уточнили в "Крымэнерго".
На Южном берегу Крыма в 2025 году реконструируют транзитные линии электропередачи, что поможет избежать введения графиков аварийных отключений в период высоких летних нагрузок, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Симферопольский районГУП РК "Крымэнерго"Новости КрымаЭлектросети КрымаЛЭПЭлектричествоОтключение электроэнергии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:04Стрельба слышна в Феодосии
17:58О чем говорили Путин и Уиткофф на переговорах по Украине
17:42Что последует за признанием Штатами российского Крыма – депутат Рады
17:35В Крыму начата выплата компенсации бойцам СВО взамен земельных участков
17:31Будущее детей России зависит от системы образования – Чернышенко
17:14"Диктант Победы" в Крыму и Севастополе написали больше 30 тысяч человек
17:04Взрыв в школе Севастополя – все о ЧП и состоянии пострадавших детей
16:52Сделка по Украине и признание Крыма – что Трамп хочет "продать" Москве
16:28Когда наступит перелом годовой инфляции в России – прогноз Центробанка
16:10В Крыму издали книгу для детей о событиях Великой Отечественной войны
15:46Часть Симферопольского района осталась без света
15:39Жителя Евпатории приговорили к 14 годам за насилие над падчерицей
15:28В Крыму погасили марку к 80-летию Победы
15:10Удары ВСУ и переговоры по Украине – о чем говорят усиленные атаки на Крым
14:52ВС РФ добивают остатки украинских формирований в Курском приграничье
14:42Каждый школьник России должен побывать в Новом Херсонесе - Кравцов
14:34Российские военные ликвидировали почти 9000 украинских боевиков
14:24Путин принимает Уиткоффа в Кремле
14:18При взрыве страйкбольной гранаты в Севастополе пострадали 4 ребенка
14:11Предложение США по Украине включает снятие санкций с России – Reuters
Лента новостейМолния