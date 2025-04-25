https://crimea.ria.ru/20250425/chast-simferopolskogo-rayona-ostalas-bez-sveta-1145974275.html

Часть Симферопольского района осталась без света

Часть Симферопольского района осталась без света - РИА Новости Крым, 25.04.2025

Часть Симферопольского района осталась без света

В Симферопольском районе Крыма без электроснабжения из-за аварии остались абоненты трех поселков. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T15:46

2025-04-25T15:46

2025-04-25T15:46

симферопольский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма без электроснабжения из-за аварии остались абоненты трех поселков. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа, уточнили в "Крымэнерго".На Южном берегу Крыма в 2025 году реконструируют транзитные линии электропередачи, что поможет избежать введения графиков аварийных отключений в период высоких летних нагрузок, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферопольский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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