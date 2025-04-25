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Часть Симферопольского района осталась без света
Часть Симферопольского района осталась без света - РИА Новости Крым, 25.04.2025
Часть Симферопольского района осталась без света
В Симферопольском районе Крыма без электроснабжения из-за аварии остались абоненты трех поселков. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T15:46
2025-04-25T15:46
2025-04-25T15:46
симферопольский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма без электроснабжения из-за аварии остались абоненты трех поселков. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа, уточнили в "Крымэнерго".На Южном берегу Крыма в 2025 году реконструируют транзитные линии электропередачи, что поможет избежать введения графиков аварийных отключений в период высоких летних нагрузок, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Часть Симферопольского района осталась без света
Три поселка в Симферопольском районе Крыма остались без света