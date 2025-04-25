https://crimea.ria.ru/20250425/v-krymu-pogasili-marku-k-80-letiyu-pobedy-1145972149.html

В Крыму погасили марку к 80-летию Победы

В Крыму погасили марку к 80-летию Победы - РИА Новости Крым, 25.04.2025

В Крыму погасили марку к 80-летию Победы

В Крыму состоялись торжественные церемонии гашения конвертов с почтовой маркой, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T15:28

2025-04-25T15:28

2025-04-25T15:28

новости крыма

ялта

евпатория

80 лет победы

почтовая марка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Крыму состоялись торжественные церемонии гашения конвертов с почтовой маркой, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в администрациях Ялты и Евпатории.Также тематическую марку погасили в Евпатории. В мероприятии участвовали глава города Галина Герасимова и депутаты местного горсовета.На марочном блоке изображен Орден Отечественной войны I степени, а также фотографии военкоров: Евгения Халдея, автора снимка "Знамя Победы над рейхстагом" и Владимира Гребнева, который прошел боевой путь от Москвы до Берлина.Марки уже поступили в продажу, приобрести их можно в почтовых отделениях, заплатив 80 рублей. Всего в продаже 58 тысяч экземпляров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму торжественно погасили марку в честь Ялтинской конференцииВ Ялте погасили марку к 240-летию вхождения Крыма и Кубани в РоссиюКрым выпустил почтовую открытку, посвященную воссоединению с Россией

ялта

евпатория

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, ялта, евпатория, 80 лет победы, почтовая марка