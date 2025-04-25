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В Крыму погасили марку к 80-летию Победы
В Крыму погасили марку к 80-летию Победы - РИА Новости Крым, 25.04.2025
В Крыму погасили марку к 80-летию Победы
В Крыму состоялись торжественные церемонии гашения конвертов с почтовой маркой, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T15:28
2025-04-25T15:28
2025-04-25T15:28
новости крыма
ялта
евпатория
80 лет победы
почтовая марка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Крыму состоялись торжественные церемонии гашения конвертов с почтовой маркой, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в администрациях Ялты и Евпатории.Также тематическую марку погасили в Евпатории. В мероприятии участвовали глава города Галина Герасимова и депутаты местного горсовета.На марочном блоке изображен Орден Отечественной войны I степени, а также фотографии военкоров: Евгения Халдея, автора снимка "Знамя Победы над рейхстагом" и Владимира Гребнева, который прошел боевой путь от Москвы до Берлина.Марки уже поступили в продажу, приобрести их можно в почтовых отделениях, заплатив 80 рублей. Всего в продаже 58 тысяч экземпляров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму торжественно погасили марку в честь Ялтинской конференцииВ Ялте погасили марку к 240-летию вхождения Крыма и Кубани в РоссиюКрым выпустил почтовую открытку, посвященную воссоединению с Россией
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости крыма, ялта, евпатория, 80 лет победы, почтовая марка
В Крыму погасили марку к 80-летию Победы
В Крыму погасили почтовую марку к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Крыму состоялись торжественные церемонии гашения конвертов с почтовой маркой, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в администрациях Ялты и Евпатории.
"Особенная почтовая марка к 80-летию Победы! Торжественное гашение уникального марочного блока состоялось в нашем историко-литературном музее. Это совместный выпуск России и Беларуси – символ нашего братства", – рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.
Также тематическую марку погасили в Евпатории. В мероприятии участвовали глава города Галина Герасимова и депутаты местного горсовета.
"Выпуск почтовых марок к 80-летию Великой Победы – это знак глубокого уважения к тем, кто внес неоценимый вклад в историю борьбы с нацизмом. Наш долг – передать память об этом бессмертном подвиге и уважение к стойкости, мужеству и беззаветной любви к своему Отечеству следующим поколениям", – отметила Герасимова.
На марочном блоке изображен Орден Отечественной войны I степени, а также фотографии военкоров: Евгения Халдея, автора снимка "Знамя Победы над рейхстагом" и Владимира Гребнева, который прошел боевой путь от Москвы до Берлина.
Марки уже поступили в продажу, приобрести их можно в почтовых отделениях, заплатив 80 рублей. Всего в продаже 58 тысяч экземпляров.
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