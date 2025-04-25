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Удары ВСУ и переговоры по Украине – о чем говорят усиленные атаки на Крым

Удары ВСУ и переговоры по Украине – о чем говорят усиленные атаки на Крым - РИА Новости Крым, 25.04.2025

Удары ВСУ и переговоры по Украине – о чем говорят усиленные атаки на Крым

Атаки ВСУ на Крым, которые в последнее время усилились, говорят об отсутствии формулы перемирия. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил профессор... РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T15:10

2025-04-25T15:10

2025-04-25T15:10

радио "спутник в крыму"

александр ирхин

мнения

украина

атаки всу на крым

крым

безопасность республики крым и севастополя

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Атаки ВСУ на Крым, которые в последнее время усилились, говорят об отсутствии формулы перемирия. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ирхин.В ночь на 25 апреля российские силы ПВО сбили за ночь 79 украинских беспилотников, в том числе 59 над территорией Крыма, сообщили ранее в Минобороны. Сутками ранее над территорией Крыма силы ПВО уничтожили 45 украинских беспилотников. Всего над регионами России сбили 87 вражеских дронов.При этом, по его мнению, именно тезис о признании Крыма становится для Киева "триггером", поскольку это обрекло бы режим Зеленского на уничтожение."Это сразу потеря власти Владимиром Зеленским и его командой, и дальше - вопрос личного выживания. То есть эти тезисы просто не принимаются украинской элитой. Нужно сильнейшее поражение ВСУ на полях СВО и дипломатическое давление на Запад со стороны России, и все это нужно делать в комбинированной режиме, чтобы поставить их перед фактом поражения. Тогда, возможно, выйдем на какие-то решения, которые примет Зеленский", – говорит гость эфира.По мнению профессора, в контексте эскалации российской стороне необходимо усиливать и наращивать средства ПВО."ПВО сейчас – важнейший элемент обороны и его нужно наращивать и развивать", – убежден политолог.Американский президент Дональд Трамп заявлял ранее, что, по его мнению, Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта на Украине, но пока не удается договориться с Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что именно последние слова Зеленского о Крыме вредят мирным переговорам с Россией. Трамп также выразил мнение, что ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо заключить мир, либо он потеряет всю Украину уже через три года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землями и людьми не торгуем: в ГД ответили США по признанию статуса КрымаМосква готова к сделке по Украине - ЛавровМИД России: признание Крыма – вопрос времени

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр ирхин, мнения, украина, атаки всу на крым, крым, безопасность республики крым и севастополя, пво