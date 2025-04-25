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Удары ВСУ и переговоры по Украине – о чем говорят усиленные атаки на Крым - РИА Новости Крым, 25.04.2025
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Удары ВСУ и переговоры по Украине – о чем говорят усиленные атаки на Крым
Удары ВСУ и переговоры по Украине – о чем говорят усиленные атаки на Крым - РИА Новости Крым, 25.04.2025
Удары ВСУ и переговоры по Украине – о чем говорят усиленные атаки на Крым
Атаки ВСУ на Крым, которые в последнее время усилились, говорят об отсутствии формулы перемирия. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил профессор... РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T15:10
2025-04-25T15:10
радио "спутник в крыму"
александр ирхин
мнения
украина
атаки всу на крым
крым
безопасность республики крым и севастополя
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Атаки ВСУ на Крым, которые в последнее время усилились, говорят об отсутствии формулы перемирия. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ирхин.В ночь на 25 апреля российские силы ПВО сбили за ночь 79 украинских беспилотников, в том числе 59 над территорией Крыма, сообщили ранее в Минобороны. Сутками ранее над территорией Крыма силы ПВО уничтожили 45 украинских беспилотников. Всего над регионами России сбили 87 вражеских дронов.При этом, по его мнению, именно тезис о признании Крыма становится для Киева "триггером", поскольку это обрекло бы режим Зеленского на уничтожение."Это сразу потеря власти Владимиром Зеленским и его командой, и дальше - вопрос личного выживания. То есть эти тезисы просто не принимаются украинской элитой. Нужно сильнейшее поражение ВСУ на полях СВО и дипломатическое давление на Запад со стороны России, и все это нужно делать в комбинированной режиме, чтобы поставить их перед фактом поражения. Тогда, возможно, выйдем на какие-то решения, которые примет Зеленский", – говорит гость эфира.По мнению профессора, в контексте эскалации российской стороне необходимо усиливать и наращивать средства ПВО."ПВО сейчас – важнейший элемент обороны и его нужно наращивать и развивать", – убежден политолог.Американский президент Дональд Трамп заявлял ранее, что, по его мнению, Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта на Украине, но пока не удается договориться с Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что именно последние слова Зеленского о Крыме вредят мирным переговорам с Россией. Трамп также выразил мнение, что ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо заключить мир, либо он потеряет всю Украину уже через три года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землями и людьми не торгуем: в ГД ответили США по признанию статуса КрымаМосква готова к сделке по Украине - ЛавровМИД России: признание Крыма – вопрос времени
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александр ирхин, мнения, украина, атаки всу на крым, крым, безопасность республики крым и севастополя, пво
Удары ВСУ и переговоры по Украине – о чем говорят усиленные атаки на Крым

Усиленные атаки ВСУ на Крым говорят об отсутствии формулы перемирия – мнение

15:10 25.04.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевики ВСУ запускают беспилотники
Боевики ВСУ запускают беспилотники
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Атаки ВСУ на Крым, которые в последнее время усилились, говорят об отсутствии формулы перемирия. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ирхин.
В ночь на 25 апреля российские силы ПВО сбили за ночь 79 украинских беспилотников, в том числе 59 над территорией Крыма, сообщили ранее в Минобороны. Сутками ранее над территорией Крыма силы ПВО уничтожили 45 украинских беспилотников. Всего над регионами России сбили 87 вражеских дронов.

"Удары происходят на фоне попыток усадить за стол переговоров противоборствующие стороны. При этом идет эскалация. Мы тоже неплохо отвечаем на все попытки этих беспилотных атак. Мы должны понимать, что все это отражение того, что пока не найдена даже формула перемирия. Нет точек соприкосновения, очевидно в ближайшее время их не будет", – считает Ирхин.

При этом, по его мнению, именно тезис о признании Крыма становится для Киева "триггером", поскольку это обрекло бы режим Зеленского на уничтожение.
"Это сразу потеря власти Владимиром Зеленским и его командой, и дальше - вопрос личного выживания. То есть эти тезисы просто не принимаются украинской элитой. Нужно сильнейшее поражение ВСУ на полях СВО и дипломатическое давление на Запад со стороны России, и все это нужно делать в комбинированной режиме, чтобы поставить их перед фактом поражения. Тогда, возможно, выйдем на какие-то решения, которые примет Зеленский", – говорит гость эфира.
По мнению профессора, в контексте эскалации российской стороне необходимо усиливать и наращивать средства ПВО.
"ПВО сейчас – важнейший элемент обороны и его нужно наращивать и развивать", – убежден политолог.
Американский президент Дональд Трамп заявлял ранее, что, по его мнению, Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта на Украине, но пока не удается договориться с Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что именно последние слова Зеленского о Крыме вредят мирным переговорам с Россией. Трамп также выразил мнение, что ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо заключить мир, либо он потеряет всю Украину уже через три года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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