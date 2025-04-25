https://crimea.ria.ru/20250425/kogda-nastupit-perelom-godovoy-inflyatsii-v-rossii--prognoz-tsentrobanka-1145975427.html

Когда наступит перелом годовой инфляции в России – прогноз Центробанка

Когда наступит перелом годовой инфляции в России – прогноз Центробанка - РИА Новости Крым, 25.04.2025

Когда наступит перелом годовой инфляции в России – прогноз Центробанка

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России заявила, что перелом в годовой инфляции в... РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T16:28

2025-04-25T16:28

2025-04-25T16:28

эльвира набиуллина

центробанк рф

банк россии

экономика

инфляция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России заявила, что перелом в годовой инфляции в России придется на май, затем начнется замедление.И добавила, что некоторое повышение инфляции возможно в июле. Оно связано с индексацией тарифов ЖКХ, уточнила Набиуллина.Банку России для начала снижения ключевой ставки нужно больше уверенности в устойчивости снижения текущей инфляции и инфляционных ожиданий, добавила глава Центробанка.Ранее совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Центробанк отметил укрепление курса рубляКогда в России начнет снижаться ключевая ставкаБольше бюджета региона: сколько денег крымчане хранят на депозитах

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2025

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эльвира набиуллина, центробанк рф, банк россии, экономика, инфляция