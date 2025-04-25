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Когда наступит перелом годовой инфляции в России – прогноз Центробанка
Когда наступит перелом годовой инфляции в России – прогноз Центробанка - РИА Новости Крым, 25.04.2025
Когда наступит перелом годовой инфляции в России – прогноз Центробанка
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России заявила, что перелом в годовой инфляции в... РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T16:28
2025-04-25T16:28
2025-04-25T16:28
эльвира набиуллина
центробанк рф
банк россии
экономика
инфляция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России заявила, что перелом в годовой инфляции в России придется на май, затем начнется замедление.И добавила, что некоторое повышение инфляции возможно в июле. Оно связано с индексацией тарифов ЖКХ, уточнила Набиуллина.Банку России для начала снижения ключевой ставки нужно больше уверенности в устойчивости снижения текущей инфляции и инфляционных ожиданий, добавила глава Центробанка.Ранее совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Центробанк отметил укрепление курса рубляКогда в России начнет снижаться ключевая ставкаБольше бюджета региона: сколько денег крымчане хранят на депозитах
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эльвира набиуллина, центробанк рф, банк россии, экономика, инфляция
Когда наступит перелом годовой инфляции в России – прогноз Центробанка
Перелом годовой инфляции в России придется на май – Набиуллина
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России заявила, что перелом в годовой инфляции в России придется на май, затем начнется замедление.
"На наш взгляд, пик мы прошли в четвертом квартале – текущие темпы роста цен с учетом сезонности снизились практически в два раза в первом квартале по сравнению с четвертым кварталом. Но годовая инфляция... на наш взгляд, перелом и переход к снижению будет происходить в мае, потому что это будет зависеть от того, с каким месяцем предыдущего года мы сравниваем", – сказала глава Центробанка.
И добавила, что некоторое повышение инфляции возможно в июле. Оно связано с индексацией тарифов ЖКХ, уточнила Набиуллина.
Банку России для начала снижения ключевой ставки нужно больше уверенности в устойчивости снижения текущей инфляции и инфляционных ожиданий, добавила глава Центробанка.
"По части этих факторов мы уже видим некоторое подтверждение динамики, но нам нужно больше уверенности, что все это достаточно устойчивое. Хотя по сравнению с прошлым заседанием многие процессы сейчас выглядят как более устойчивые", – подчеркнула она.
Ранее совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых
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