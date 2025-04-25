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Предложение США по Украине включает снятие санкций с России – Reuters
Предложение США по Украине включает снятие санкций с России – Reuters - РИА Новости Крым, 25.04.2025
Предложение США по Украине включает снятие санкций с России – Reuters
Европа и Украина допустили постепенное ослабление санкций против России "в случае прекращения огня и достижения устойчивого мира", утверждает агентство Reuters. РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T14:11
2025-04-25T14:11
2025-04-25T14:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Европа и Украина допустили постепенное ослабление санкций против России "в случае прекращения огня и достижения устойчивого мира", утверждает агентство Reuters.Как пишет издание, американское предложение США по урегулированию украинского конфликта включает снятие санкций с Российской Федерации.По данным агентства, ЕС и Киев передали США документ с таким предложением.Отказ от НАТО и гарантии безопасностиКроме того, в документе содержатся и пункты по признанию Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов под контролем России де-факто, пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters. Также в плане речь идет об остановке огня и начале немедленных переговоров между Киевом и Москвой. Более того, от Украины требуется отказ от вступления в НАТО.При этом американский проект по урегулированию украинского конфликта предусматривает гарантии безопасности для Украины, в первую очередь за счет Европы, сообщает агентство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250422/evropa-pobezhit-vdogonku-v-kieve-zabili-trevogu-iz-za-planov-ssha-po-krymu-1145874291.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости, политика, в мире, сша, санкции против россии, европа, украина
Предложение США по Украине включает снятие санкций с России – Reuters
ЕС и Киев предлагают снять санкции против России в случае прекращения огня
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Европа и Украина допустили постепенное ослабление санкций против России "в случае прекращения огня и достижения устойчивого мира", утверждает агентство Reuters.
Как пишет издание, американское предложение США по урегулированию украинского конфликта включает снятие санкций с Российской Федерации.
По данным агентства, ЕС и Киев передали США документ с таким предложением.
Отказ от НАТО и гарантии безопасности
Кроме того, в документе содержатся и пункты по признанию Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов под контролем России де-факто, пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters. Также в плане речь идет об остановке огня и начале немедленных переговоров между Киевом и Москвой. Более того, от Украины требуется отказ от вступления в НАТО.
При этом американский проект по урегулированию украинского конфликта предусматривает гарантии безопасности для Украины, в первую очередь за счет Европы, сообщает агентство.
"Украина получает надежные гарантии безопасности. Страны-гаранты будут представлять собой специальную группу европейских государств, а также желающих неевропейских государств", – цитирует РИА Новости фрагмент из проекта, который оказался в распоряжении Reuters.
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