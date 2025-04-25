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Предложение США по Украине включает снятие санкций с России – Reuters

Предложение США по Украине включает снятие санкций с России – Reuters - РИА Новости Крым, 25.04.2025

Предложение США по Украине включает снятие санкций с России – Reuters

Европа и Украина допустили постепенное ослабление санкций против России "в случае прекращения огня и достижения устойчивого мира", утверждает агентство Reuters. РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T14:11

2025-04-25T14:11

2025-04-25T14:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Европа и Украина допустили постепенное ослабление санкций против России "в случае прекращения огня и достижения устойчивого мира", утверждает агентство Reuters.Как пишет издание, американское предложение США по урегулированию украинского конфликта включает снятие санкций с Российской Федерации.По данным агентства, ЕС и Киев передали США документ с таким предложением.Отказ от НАТО и гарантии безопасностиКроме того, в документе содержатся и пункты по признанию Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов под контролем России де-факто, пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters. Также в плане речь идет об остановке огня и начале немедленных переговоров между Киевом и Москвой. Более того, от Украины требуется отказ от вступления в НАТО.При этом американский проект по урегулированию украинского конфликта предусматривает гарантии безопасности для Украины, в первую очередь за счет Европы, сообщает агентство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250422/evropa-pobezhit-vdogonku-v-kieve-zabili-trevogu-iz-za-planov-ssha-po-krymu-1145874291.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, политика, в мире, сша, санкции против россии, европа, украина