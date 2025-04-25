https://crimea.ria.ru/20250425/kazhdyy-shkolnik-rossii-dolzhen-pobyvat-v-novom-khersonese---kravtsov-1145970821.html

Каждый школьник России должен побывать в Новом Херсонесе - Кравцов

Каждый школьник России должен побывать в Новом Херсонесе - Кравцов - РИА Новости Крым, 25.04.2025

Каждый школьник России должен побывать в Новом Херсонесе - Кравцов

Каждый школьник России должен посетить Севастополь, побывать здесь в музеях и посетить уникальное историко-культурное пространство "Новый Херсонес". Об этом... РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T14:42

2025-04-25T14:42

2025-04-25T14:37

михаил развожаев

сергей кравцов

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Каждый школьник России должен посетить Севастополь, побывать здесь в музеях и посетить уникальное историко-культурное пространство "Новый Херсонес". Об этом журналистам заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, пребывая в городе федерального значения в Крыму на Всероссийском совещании региональных министров образования.По словам Кравцова, очень важно, что Всероссийское совещание проходит на этот раз именно в этом месте в Севастополе.Он подчеркнул, что побывать в Севастополе и в частности в Новом Херсонесе должен и каждый школьник. По его словам, важность этого участники совещания непременно донесут в своих регионах."Мы ставим задачу, чтобы каждый школьник нашей страны обязательно здесь побывал, увидел, посетил музеи, посетил обязательно Севастополь", – сказал Кравцов.Что касается самого Севастополя, министр отметил, что город с точки зрения развития системы образования делает успехи."Все поручения президента и задачи национальных проектов выполняются в срок, вовремя и даже где-то с опережением", – уточнил Кравцов.В свою очередь присутствующий в этот день на мероприятиях губернатор города Михаил Развожаев подчеркнул, что для Севастополя проходящее событие с участием гостей из всех регионов России очень важны."Впервые в новейшей истории Севастополя проводится большое отраслевое совещание Министерства просвещения РФ. Идет работа по обсуждению основных приоритетов, которые на предстоящий год ставятся и в целом по развитию отрасли", – сказал Развожаев.Он также отметил важность того, что встреча проходит именно в Новом Херсонесе, для которого митрополит Симферопольский и Крымский Тихон делает все, чтобы тот стал "новым центром развития науки, образования, культуры и новым духовно-нравственным центром нашей большой Родины"."Площадка, которая здесь появилась – а это музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" вместе с Школой искусств, где сегодня активно развивается дополнительное образование и, конечно, филиал "Артека", где сейчас мы непосредственно находимся, центр детский "Корсунь", – весь этот комплекс предполагает, что самые разнообразные, важные федеральные форматы здесь могут проходить… Поэтому очень здорово, что сегодня люди, которые отвечают за просвещение образования и воспитание во всех без исключения регионах нашей страны, прибыли сюда и смогли лично увидеть, лично познакомиться с этим богатством. И в том числе для того, чтобы в своих планах всегда учитывать, что в Севастополе сегодня есть какое место", – сказал Развожаев.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, сергей кравцов, севастополь, новости севастополя, новый херсонес, образование в россии, новости