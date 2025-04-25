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Каждый школьник России должен побывать в Новом Херсонесе - Кравцов - РИА Новости Крым, 25.04.2025
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Каждый школьник России должен побывать в Новом Херсонесе - Кравцов
Каждый школьник России должен побывать в Новом Херсонесе - Кравцов - РИА Новости Крым, 25.04.2025
Каждый школьник России должен побывать в Новом Херсонесе - Кравцов
Каждый школьник России должен посетить Севастополь, побывать здесь в музеях и посетить уникальное историко-культурное пространство "Новый Херсонес". Об этом... РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T14:42
2025-04-25T14:37
михаил развожаев
сергей кравцов
севастополь
новости севастополя
новый херсонес
образование в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Каждый школьник России должен посетить Севастополь, побывать здесь в музеях и посетить уникальное историко-культурное пространство "Новый Херсонес". Об этом журналистам заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, пребывая в городе федерального значения в Крыму на Всероссийском совещании региональных министров образования.По словам Кравцова, очень важно, что Всероссийское совещание проходит на этот раз именно в этом месте в Севастополе.Он подчеркнул, что побывать в Севастополе и в частности в Новом Херсонесе должен и каждый школьник. По его словам, важность этого участники совещания непременно донесут в своих регионах."Мы ставим задачу, чтобы каждый школьник нашей страны обязательно здесь побывал, увидел, посетил музеи, посетил обязательно Севастополь", – сказал Кравцов.Что касается самого Севастополя, министр отметил, что город с точки зрения развития системы образования делает успехи."Все поручения президента и задачи национальных проектов выполняются в срок, вовремя и даже где-то с опережением", – уточнил Кравцов.В свою очередь присутствующий в этот день на мероприятиях губернатор города Михаил Развожаев подчеркнул, что для Севастополя проходящее событие с участием гостей из всех регионов России очень важны."Впервые в новейшей истории Севастополя проводится большое отраслевое совещание Министерства просвещения РФ. Идет работа по обсуждению основных приоритетов, которые на предстоящий год ставятся и в целом по развитию отрасли", – сказал Развожаев.Он также отметил важность того, что встреча проходит именно в Новом Херсонесе, для которого митрополит Симферопольский и Крымский Тихон делает все, чтобы тот стал "новым центром развития науки, образования, культуры и новым духовно-нравственным центром нашей большой Родины"."Площадка, которая здесь появилась – а это музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" вместе с Школой искусств, где сегодня активно развивается дополнительное образование и, конечно, филиал "Артека", где сейчас мы непосредственно находимся, центр детский "Корсунь", – весь этот комплекс предполагает, что самые разнообразные, важные федеральные форматы здесь могут проходить… Поэтому очень здорово, что сегодня люди, которые отвечают за просвещение образования и воспитание во всех без исключения регионах нашей страны, прибыли сюда и смогли лично увидеть, лично познакомиться с этим богатством. И в том числе для того, чтобы в своих планах всегда учитывать, что в Севастополе сегодня есть какое место", – сказал Развожаев.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, сергей кравцов, севастополь, новости севастополя, новый херсонес, образование в россии, новости
Каждый школьник России должен побывать в Новом Херсонесе - Кравцов

Каждый школьник России должен побывать в Севастополе и посетить Новый Херсонес - Кравцов

14:42 25.04.2025
 
© РИА Новости КрымМинистр образования РФ Сергей Кравцов (справа) и губернатор Севастополя Михаил Развожаев на Всероссийском совещании региональных министров образования
Министр образования РФ Сергей Кравцов (справа) и губернатор Севастополя Михаил Развожаев на Всероссийском совещании региональных министров образования - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Каждый школьник России должен посетить Севастополь, побывать здесь в музеях и посетить уникальное историко-культурное пространство "Новый Херсонес". Об этом журналистам заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, пребывая в городе федерального значения в Крыму на Всероссийском совещании региональных министров образования.
По словам Кравцова, очень важно, что Всероссийское совещание проходит на этот раз именно в этом месте в Севастополе.
"Представители министерств всех 89 регионов сегодня здесь, в Новом Херсонесе в городе-герое Севастополе… Важно, чтобы министры увидели то великолепие, которое сегодня здесь создано, это культурно-историческое пространство. Это наша история и, можно сказать, колыбель нашей государственности", – сказал Кравцов.
Он подчеркнул, что побывать в Севастополе и в частности в Новом Херсонесе должен и каждый школьник. По его словам, важность этого участники совещания непременно донесут в своих регионах.
"Мы ставим задачу, чтобы каждый школьник нашей страны обязательно здесь побывал, увидел, посетил музеи, посетил обязательно Севастополь", – сказал Кравцов.
Что касается самого Севастополя, министр отметил, что город с точки зрения развития системы образования делает успехи.
"Все поручения президента и задачи национальных проектов выполняются в срок, вовремя и даже где-то с опережением", – уточнил Кравцов.
В свою очередь присутствующий в этот день на мероприятиях губернатор города Михаил Развожаев подчеркнул, что для Севастополя проходящее событие с участием гостей из всех регионов России очень важны.
"Впервые в новейшей истории Севастополя проводится большое отраслевое совещание Министерства просвещения РФ. Идет работа по обсуждению основных приоритетов, которые на предстоящий год ставятся и в целом по развитию отрасли", – сказал Развожаев.
Он также отметил важность того, что встреча проходит именно в Новом Херсонесе, для которого митрополит Симферопольский и Крымский Тихон делает все, чтобы тот стал "новым центром развития науки, образования, культуры и новым духовно-нравственным центром нашей большой Родины".
"Площадка, которая здесь появилась – а это музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" вместе с Школой искусств, где сегодня активно развивается дополнительное образование и, конечно, филиал "Артека", где сейчас мы непосредственно находимся, центр детский "Корсунь", – весь этот комплекс предполагает, что самые разнообразные, важные федеральные форматы здесь могут проходить… Поэтому очень здорово, что сегодня люди, которые отвечают за просвещение образования и воспитание во всех без исключения регионах нашей страны, прибыли сюда и смогли лично увидеть, лично познакомиться с этим богатством. И в том числе для того, чтобы в своих планах всегда учитывать, что в Севастополе сегодня есть какое место", – сказал Развожаев.
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Михаил РазвожаевСергей КравцовСевастопольНовости СевастополяНовый ХерсонесОбразование в РоссииНовости
 
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