https://crimea.ria.ru/20250415/kak-v-krymu-reshayut-problemu-kadrovogo-defitsita-1145684785.html

Как в Крыму решают проблему кадрового дефицита

Как в Крыму решают проблему кадрового дефицита - РИА Новости Крым, 15.04.2025

Как в Крыму решают проблему кадрового дефицита

В Крыму средний доход составляет 53 тысячи рублей. В лидерах – банковская и финансовая сферы. Там зарплаты поднимаются до 100 тысяч рублей. Но остаются на... РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T20:28

2025-04-15T20:28

2025-04-15T19:56

радио "спутник в крыму"

кадры

работа

данил стадник

крым

новости крыма

минтруда крыма

трудоустройство в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111664/60/1116646070_0:206:5568:3338_1920x0_80_0_0_6c1ee7e3258c66d6ed07b46db5e465cc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Крыму средний доход составляет 53 тысячи рублей. В лидерах – банковская и финансовая сферы. Там зарплаты поднимаются до 100 тысяч рублей. Но остаются на полуострове и неохваченные профессии, где есть стабильный кадровый голод. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замминистра труда и социальной защиты Республики Крым Данил Стадник.Он сообщил, что сейчас Крым готовится к ярмарке трудоустройства. Региональный этап пройдет 18 апреля на базе КФУ им. Вернадского."Площадка выбрана не случайно. Студенты – это основная категория людей, с кем мы стараемся работать. Мы стараемся воспитать в нашей молодежи отношение к труду именно как к труду, способу продвижения, а не просто к способу заработка", – рассказал Данил Стадник.Он добавил, что сейчас государство старается показать молодежи, что двигаться нужно в том направлении, в котором есть способности. Неважно, насколько условное блогерство популярно, важно – найти себя, свои таланты в жизни и реализовать их в определенной трудовой сфере, уточнил гость эфира.Также он напомнил, что с начала 2025 года стартовал нацпроект "Кадры". Из нововведений программы Стадник отметил прогнозирование на долгосрочную перспективу."Изначально мы делали на пять лет. Сейчас до 2032 года разрабатывается вариант, чтобы сделать нормальный прогноз. Здесь в первую очередь участвуют работодатели. Они проходят опрос и сообщают – сколько им нужно людей для полноценного и замещающего труда", – сказал замминистра.Дополнительно, уточнил Стадник, вся собранная аналитика рассматривается с точки зрения существующих нацпроектов и других компонентов, которые могут повлиять на кадровую политику.По словам замминистра, главный вопрос, который волнует соискателей сегодня – обеспеченность жильем. Организации, которые предлагают соцпакет на оплату или предоставление жилплощади, очень быстро находят работников."Еще одно важное направление для нас – трудоустройство ветеранов СВО. Для них мы в основном предлагаем сферы с повышенным заработком – это охранные предприятия или помощь в открытии своего бизнеса. Также помогаем им освоить новые специальности", – заявил Стадник.Традиционно в преддверии курортного сезона в Крыму готовят базу для трудоустройства несовершеннолетних. Службы занятости вместе с администрациями муниципалитетов и ученическими самоуправлениями составляют перечень предприятий и актуальных вакансий на лето."У нас на полуострове ежегодно трудоустраивается больше двух тысяч несовершеннолетних на летний сезон", – добавил Стадник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вакантных мест больше безработных - каких специалистов не хватаетВ Крыму создадут полную базу вакансийМинздрав РФ готовит обязательную отработку для выпускников-медиков

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кадры, работа, данил стадник, крым, новости крыма, минтруда крыма, трудоустройство в крыму