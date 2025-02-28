https://crimea.ria.ru/20250228/v-krymu-sozdadut-polnuyu-bazu-vakansiy--1144547413.html

В Крыму создадут полную базу вакансий

В Крыму создадут полную базу вакансий - РИА Новости Крым, 28.02.2025

В Крыму создадут полную базу вакансий

В Крыму необходимо создать полную базу вакансий с учетом потребностей в кадрах государственных учреждений и частного бизнеса. Такое поручение дал глава... РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T11:08

2025-02-28T11:08

2025-02-28T11:08

крым

сергей аксенов

трудоустройство

трудоустройство в крыму

кадры

общество

новости крыма

ветераны сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1c/1142205492_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ef25c2fe864b236a4308d786d0f494f7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Крыму необходимо создать полную базу вакансий с учетом потребностей в кадрах государственных учреждений и частного бизнеса. Такое поручение дал глава республики Сергей Аксенов.Еще один важный вопрос – формирование банка данных работодателей для трудоустройства ветеранов спецоперации. В этом году в России стартовала реализация нацпроекта "Кадры". Он необходим для создания более эффективной модели управления кадровым резервом, подготовка отечественных высококвалифицированных специалистов для роста и развития экономики России.Ранее в Крыму началась регистрация участников на региональную кадровую программу "Герои Крыма", цель которой – подготовка участников СВО к работе в органах власти, учреждениях, организациях и предприятиях КрымаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Управленцы с передовой: стартовала программа "Севастополь – город Героев"В России создают справочник востребованных и перспективных специальностейВ Крым пригласят трудовых мигрантов из Индии

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, трудоустройство, трудоустройство в крыму, кадры, общество, новости крыма, ветераны сво