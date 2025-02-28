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В Крыму создадут полную базу вакансий - РИА Новости Крым, 28.02.2025
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В Крыму создадут полную базу вакансий
В Крыму создадут полную базу вакансий - РИА Новости Крым, 28.02.2025
В Крыму создадут полную базу вакансий
В Крыму необходимо создать полную базу вакансий с учетом потребностей в кадрах государственных учреждений и частного бизнеса. Такое поручение дал глава... РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T11:08
2025-02-28T11:08
крым
сергей аксенов
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трудоустройство в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Крыму необходимо создать полную базу вакансий с учетом потребностей в кадрах государственных учреждений и частного бизнеса. Такое поручение дал глава республики Сергей Аксенов.Еще один важный вопрос – формирование банка данных работодателей для трудоустройства ветеранов спецоперации. В этом году в России стартовала реализация нацпроекта "Кадры". Он необходим для создания более эффективной модели управления кадровым резервом, подготовка отечественных высококвалифицированных специалистов для роста и развития экономики России.Ранее в Крыму началась регистрация участников на региональную кадровую программу "Герои Крыма", цель которой – подготовка участников СВО к работе в органах власти, учреждениях, организациях и предприятиях КрымаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Управленцы с передовой: стартовала программа "Севастополь – город Героев"В России создают справочник востребованных и перспективных специальностейВ Крым пригласят трудовых мигрантов из Индии
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крым, сергей аксенов, трудоустройство, трудоустройство в крыму, кадры, общество, новости крыма, ветераны сво
В Крыму создадут полную базу вакансий

В Крыму нужно создать полную базу вакансий для госучреждений и бизнеса - Аксенов

11:08 28.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯрмарка вакансий для участников СВО и членам их семей
Ярмарка вакансий для участников СВО и членам их семей - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Крыму необходимо создать полную базу вакансий с учетом потребностей в кадрах государственных учреждений и частного бизнеса. Такое поручение дал глава республики Сергей Аксенов.
"В ближайшее время в Крыму необходимо создать полную базу вакансий с учетом потребностей как госучреждений, так и частного бизнеса. На рынке труда в Крыму кадровый дефицит. Поэтому важное направление – прогноз потребности экономики в кадрах. Нужно понимать, каких специалистов не хватает республике, и последовательно решать эту проблему", – написал в Telegram-канале Аксенов.
Еще один важный вопрос – формирование банка данных работодателей для трудоустройства ветеранов спецоперации.
"Наши воины, возвращающиеся с фронта, должны иметь возможность найти себя в мирной жизни. Помочь им в этом – наша общая задача. Это касается и органов власти, и государственных структур, и представителей бизнеса", - акцентировал глава Крыма.
В этом году в России стартовала реализация нацпроекта "Кадры". Он необходим для создания более эффективной модели управления кадровым резервом, подготовка отечественных высококвалифицированных специалистов для роста и развития экономики России.
Ранее в Крыму началась регистрация участников на региональную кадровую программу "Герои Крыма", цель которой – подготовка участников СВО к работе в органах власти, учреждениях, организациях и предприятиях Крыма
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КрымСергей АксеновтрудоустройствоТрудоустройство в КрымуКадрыОбществоНовости КрымаВетераны СВО
 
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