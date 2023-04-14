https://crimea.ria.ru/20230414/chem-opasny-kleschi-kakie-bolezni-oni-perenosyat-i-kak-vyzhit-posle-ukusa-1128165656.html

Чем опасны клещи: какие болезни они переносят и как выжить после укуса

Чем опасны клещи: какие болезни они переносят и как выжить после укуса - РИА Новости Крым, 14.04.2023

Чем опасны клещи: какие болезни они переносят и как выжить после укуса

Клещи могут быть переносчиками до 10 разных вирусов. Об этом заявила в интервью НТВ глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости. Риски, связанные с клещами, выросли с приходом весны – клещи проснулись почти во всех регионах России.

2023-04-14T08:45

2023-04-14T08:45

2023-04-14T08:45

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Сезон клещей открыт"По сезону сегодня риски, связанные с клещами. Клещи несут около 10, 7 точно абсолютно самых разных вирусов могут переносить и передавать человеку… Клещи проснулись почти везде в России", - сказала Попова.Она уточнила, что клещи кусают и животных, а клещевым вирусным энцефалитом можно заразиться, выпив сырого козьего молоком.По словам Поповой, эффективной мерой профилактики заражения клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация.Как сообщает МЧС России, самыми опасными клещами на территории России из почти 60 видов являются энцефалитные, при укусе их нельзя вырывать, необходимо обратиться к врачу.В свою очередь, как рассказал доктор биологических наук, профессор Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ Сергей Иванов, среди всех представителей крымской фауны наиболее опасными для здоровья человека являются энцефалитные клещи.Сезон клещей в Крыму начинается в конце марта и может продолжаться до начала октября.Чем можно заразиться от клещаОдна из самых опасных болезней, переносчиками которых могут быть клещи – это клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма. Инфекция поражает центральную нервную систему, сердце, сосуды и суставы. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Медакадемии им. С.И. Георгиевского КФУ Борис Синицын.В то же время, по его словам, для крымчан энцефалит не так опасен, как болезнь Лайма, "потому что в Крыму преобладает западный тип энцефалита, который не характеризуется параличами, в отличие от восточного".По его словам, особенно опасны именно поздние проявления болезни Лайма, которые наступают через несколько лет после укуса.Кроме того, еще один вирус, который переносят клещи, это вирус Хасеки. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор РФ пишет РИА Новости.Что делать, если укусил клещ"В случае, если клещ все же прицепился, нужно обратиться в приемный покой инфекционного отделения, где поставят диагноз "укус клеща", - дает рекомендации вирусолог Синицын. И отмечает, что клеща нужно отнести в лабораторию на исследование."Если был укус, нужно обязательно повести исследования, опередить антитела и желательно провести профилактическую антибиотикотерапию, чтобы исключить возникновение патологических изменений через 3—5 лет", - рекомендует он.Ученый убежден, что к клещам нельзя относиться безразлично, "будто ничего страшного", необходимо оберегать себя от укуса клещей, потому что "последствия могут быть страшными".Как защититься от клеща"Защита от клещей для человека, который посетил лес, должна стоять на первом месте, важно использовать репелленты, акарицидые средства", - напоминает Синицын.По его словам, даже дым от выхлопной трубы по своим свойствам является репеллентом, отпугивающим клещей. "Можно одежду "немножко прокоптить".Также Синицын отметил, что "в лес важно одеваться так, чтобы клещи "не проникали к коже". После прогулки на природе обязательно нужно осмотреть одежду и тело.Как ранее рассказаланачальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад."Мы выходим максимально закрытыми: брюки с резинкой или даже пусть они будут заправлены в носки, длинные рукава, головной убор. Рекомендована светлая одежда, поскольку на ней клеща лучше видно. Сейчас много репеллентов именно противоклещевых - это средства, которыми обрабатывается одежда. Нужно делать это правильно: одежда опрыскивается перед тем, как вы ее надеваете. Возвращаясь с прогулки, лучше вытряхнуть одежду, если с вами гуляли домашние животные - осмотреть их шерсть, если вы собрали полевые цветы, вытряхнуть букет", - советует специалист.Читайте также на РИА Новости Крым:Подкаст: змеи, клещи - кого опасаться весной в КрымуВ Крыму наступает очередной пик активности клещейТуристические маршруты Крыма обработали от клещей – минприроды

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