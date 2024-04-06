https://crimea.ria.ru/20240406/v-krymu-iksodovye-kleschi-aktivizirovalis-rano--vrach-1136276528.html

В Крыму иксодовые клещи активизировались очень рано – врач

В Крыму иксодовые клещи активизировались очень рано – врач - РИА Новости Крым, 06.04.2024

В Крыму иксодовые клещи активизировались очень рано – врач

В этом году отмечается ранняя и увеличенная численность иксодовых клещей, которые являются переносчиками многих природно-очаговых инфекций. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 06.04.2024

2024-04-06T21:15

2024-04-06T21:15

2024-04-06T21:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В этом году отмечается ранняя и увеличенная численность иксодовых клещей, которые являются переносчиками многих природно-очаговых инфекций. Об этом РИА Новости Крым рассказала заведующая отделом эпидемиологии Федерального государственного казенного учреждения здравоохранения "Противочумная станция Республики Крым" Лилия Зинич."В этом году отмечается ранняя и увеличенная численность иксодовых клещей, которые являются переносчиками многих природно-очаговых инфекций. Примерно 3-10 процентов клещей инфицированы вирусом клещевого боррелиоза – это хроническое заболевание, которое сложно диагностируется, поражает суставы и может привести к инвалидизации", - предупредила специалист.Зинич отметила, что "резервуарами" иксодового клещевого боррелиоза являются не только клещи, но и мелкие млекопитающие, грызуны."Это обнаружили наши специалисты, сотрудники Противочумной станции Республики Крым в Симферополе", - сказала эксперт.По ее словам, в основном болезнь переносят клещи. Но механизм передачи еще до конца не изучен. Однако грызуны "являются хранителями, резервуарами вирусов", и клещи, которые "кормятся на мышках", а затем кусают человека, являются заразными.В Крыму наблюдается два пика активности клещей: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний (август-сентябрь). Часто пик приходится на майские праздники и заканчивается в июне. Из-за погодных условий уже регистрируются первые укусы. Так, 28 марта пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю сообщила о первом подтвержденном в этом году случае заражения клещевым боррелиозом (болезнью Лайма).Читайте также на РИА Новости Крым:Каких инфекций опасаться крымчанам – РоспотребнадзорВ Крыму проснулись клещи

https://crimea.ria.ru/20231224/v-rossii-nauchilis-vyraschivat-poleznykh-kleschey-entomofagov-1133718333.html

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