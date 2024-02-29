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В Крыму проснулись клещи
В Крыму проснулись клещи - РИА Новости Крым, 29.02.2024
В Крыму проснулись клещи
В Крыму раньше обычного начался сезон активности клещей. Об этом предупреждают в Объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий ФГБУ "Заповедный... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T21:13
2024-02-29T21:13
2024-02-29T21:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. В Крыму раньше обычного начался сезон активности клещей. Об этом предупреждают в Объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий ФГБУ "Заповедный Крым".В учреждении дают советы, как уберечь себя от укуса клещей. Во-первых, необходимо надеть одежду с плотно прилегающими манжетами и воротниками, заправить брюки в носки, на шею повязать прилегающий к телу шарф либо повязку. Кроме того, рекомендуется обработать репеллентами одежду и открытые участки тела, если это позволяет инструкция и действующий состав.После прогулки важно тщательно проверить кожный покров и одежду на наличие клещей. По словам экспертов, ползут клещи всегда вверх, поэтому их обнаруживают чаще всего в подмышечных впадинах, в паху, на спине, на шее и голове."При обнаружении укуса рекомендуем не заниматься самолечением и обратиться за помощью к специалистам", – предупреждают специалисты "Заповедного Крыма".Читайте также на РИА Новости Крым:Заболеваемость клещевым боррелиозом в Крыму растетКлещевой энцефалит в Крыму: как не заразитьсяУкусил клещ: что делать - инфографика
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новости крыма, крым, фгбу "заповедный крым", природа, клещи, безопасность, здоровье
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. В Крыму раньше обычного начался сезон активности клещей. Об этом предупреждают в Объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий ФГБУ "Заповедный Крым".
"Уже в конце января наши сотрудники, работающие в полях, делились многочисленными "встречами" с этими небезопасными паукообразными. В связи с такой активностью со стороны членистоногих животных убедительно просим всех, кто собирается посетить эколого-просветительские маршруты заповедника, позаботиться о собственной безопасности и принять соответствующие меры", – говорится в сообщении.
В учреждении дают советы, как уберечь себя от укуса клещей. Во-первых, необходимо надеть одежду с плотно прилегающими манжетами и воротниками, заправить брюки в носки, на шею повязать прилегающий к телу шарф либо повязку. Кроме того, рекомендуется обработать репеллентами одежду и открытые участки тела, если это позволяет инструкция и действующий состав.
После прогулки важно тщательно проверить кожный покров и одежду на наличие клещей. По словам экспертов, ползут клещи всегда вверх, поэтому их обнаруживают чаще всего в подмышечных впадинах, в паху, на спине, на шее и голове.
"При обнаружении укуса рекомендуем не заниматься самолечением и обратиться за помощью к специалистам", – предупреждают специалисты "Заповедного Крыма".
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