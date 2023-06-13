https://crimea.ria.ru/20230613/zabolevaemost-kleschevym-borreliozom-v-krymu-rastet-1129325493.html

Заболеваемость клещевым боррелиозом в Крыму растет

Заболеваемость клещевым боррелиозом в Крыму растет - РИА Новости Крым, 13.06.2023

Заболеваемость клещевым боррелиозом в Крыму растет

В Крыму выявлено 14 случаев заражения клещевым боррелиозом, что больше показателя 2022 года. Об этом сообщается на сайте регионального управления... РИА Новости Крым, 13.06.2023

2023-06-13T07:58

2023-06-13T07:58

2023-06-13T07:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В Крыму выявлено 14 случаев заражения клещевым боррелиозом, что больше показателя 2022 года. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.Роспотребнадзор проводит мониторинг вирусофорности (присутствия вируса - ред.) клещей. Данные по снятым с людей насекомым свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 9,5 % случаев, гранулоцитарным анаплазмозом - в 1,4%.В Крыму регистрируется два пика активности клещей: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний (август-сентябрь). Часто пик активности приходится на майские праздники и заканчивается в июне. В зависимости от погодных условий и в связи с ранней активизацией клещей на полуострове первые укусы клещей могут регистрироваться уже в январе месяце.Для профилактики возможного заражения с весны в регионе проводятся акарицидные обработки. Уже обработано 2174 га территорий, в том числе оздоровительные лагеря и туристические маршруты.Ранее глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что в регионе не зарегистрировано вспышек клещевого энцефалита, однако риски заразиться от укуса клещей существуют. Для предотвращения и снижения рисков проводятся иммунизация против клещевого энцефалита групп профессионального риска – лесников, работников зеленхозов, которые занимаются благоустройством парков и скверов, а также тех, кто работает в горной и предгорной зоне.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму втрое выросла заболеваемость клещевым боррелиозомУкусил клещ: что делать - инфографикаКлещевой энцефалит в Крыму: как не заразиться

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

клещи, здоровье, роспотребнадзор, крым, новости крыма, общество, безопасность