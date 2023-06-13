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Заболеваемость клещевым боррелиозом в Крыму растет
Заболеваемость клещевым боррелиозом в Крыму растет - РИА Новости Крым, 13.06.2023
Заболеваемость клещевым боррелиозом в Крыму растет
В Крыму выявлено 14 случаев заражения клещевым боррелиозом, что больше показателя 2022 года. Об этом сообщается на сайте регионального управления... РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T07:58
2023-06-13T07:58
2023-06-13T07:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В Крыму выявлено 14 случаев заражения клещевым боррелиозом, что больше показателя 2022 года. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.Роспотребнадзор проводит мониторинг вирусофорности (присутствия вируса - ред.) клещей. Данные по снятым с людей насекомым свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 9,5 % случаев, гранулоцитарным анаплазмозом - в 1,4%.В Крыму регистрируется два пика активности клещей: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний (август-сентябрь). Часто пик активности приходится на майские праздники и заканчивается в июне. В зависимости от погодных условий и в связи с ранней активизацией клещей на полуострове первые укусы клещей могут регистрироваться уже в январе месяце.Для профилактики возможного заражения с весны в регионе проводятся акарицидные обработки. Уже обработано 2174 га территорий, в том числе оздоровительные лагеря и туристические маршруты.Ранее глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что в регионе не зарегистрировано вспышек клещевого энцефалита, однако риски заразиться от укуса клещей существуют. Для предотвращения и снижения рисков проводятся иммунизация против клещевого энцефалита групп профессионального риска – лесников, работников зеленхозов, которые занимаются благоустройством парков и скверов, а также тех, кто работает в горной и предгорной зоне.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму втрое выросла заболеваемость клещевым боррелиозомУкусил клещ: что делать - инфографикаКлещевой энцефалит в Крыму: как не заразиться
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клещи, здоровье, роспотребнадзор, крым, новости крыма, общество, безопасность
Заболеваемость клещевым боррелиозом в Крыму растет
В Крыму выявлено 14 случаев заражения клещевым боррелиозом, что больше уровня 2022 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В Крыму выявлено 14 случаев заражения клещевым боррелиозом, что больше показателя 2022 года. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
"Наиболее высокий процент укушенных клещами людей отмечается при посещении лесных массивов, парковых зон и территорий с густо посаженной растительностью. С начала года на территории Республики Крым зарегистрировано 14 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в 2022 их было 13", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор проводит мониторинг вирусофорности (присутствия вируса - ред.) клещей. Данные по снятым с людей насекомым свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 9,5 % случаев, гранулоцитарным анаплазмозом - в 1,4%.
В Крыму регистрируется два пика активности клещей: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний (август-сентябрь). Часто пик активности приходится на майские праздники и заканчивается в июне. В зависимости от погодных условий и в связи с ранней активизацией клещей на полуострове первые укусы клещей могут регистрироваться уже в январе месяце.
Для профилактики возможного заражения с весны в регионе проводятся акарицидные обработки. Уже обработано 2174 га территорий, в том числе оздоровительные лагеря и туристические маршруты.
Ранее глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что в регионе не зарегистрировано вспышек клещевого энцефалита
, однако риски заразиться от укуса клещей существуют. Для предотвращения и снижения рисков проводятся иммунизация против клещевого энцефалита групп профессионального риска – лесников, работников зеленхозов, которые занимаются благоустройством парков и скверов, а также тех, кто работает в горной и предгорной зоне.
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