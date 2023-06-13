Рейтинг@Mail.ru
Заболеваемость клещевым боррелиозом в Крыму растет - РИА Новости Крым, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230613/zabolevaemost-kleschevym-borreliozom-v-krymu-rastet-1129325493.html
Заболеваемость клещевым боррелиозом в Крыму растет
Заболеваемость клещевым боррелиозом в Крыму растет - РИА Новости Крым, 13.06.2023
Заболеваемость клещевым боррелиозом в Крыму растет
В Крыму выявлено 14 случаев заражения клещевым боррелиозом, что больше показателя 2022 года. Об этом сообщается на сайте регионального управления... РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T07:58
2023-06-13T07:58
клещи
здоровье
роспотребнадзор
крым
новости крыма
общество
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110515/57/1105155708_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_bce1ca8defc53659c040e79f74dd2ee2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В Крыму выявлено 14 случаев заражения клещевым боррелиозом, что больше показателя 2022 года. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.Роспотребнадзор проводит мониторинг вирусофорности (присутствия вируса - ред.) клещей. Данные по снятым с людей насекомым свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 9,5 % случаев, гранулоцитарным анаплазмозом - в 1,4%.В Крыму регистрируется два пика активности клещей: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний (август-сентябрь). Часто пик активности приходится на майские праздники и заканчивается в июне. В зависимости от погодных условий и в связи с ранней активизацией клещей на полуострове первые укусы клещей могут регистрироваться уже в январе месяце.Для профилактики возможного заражения с весны в регионе проводятся акарицидные обработки. Уже обработано 2174 га территорий, в том числе оздоровительные лагеря и туристические маршруты.Ранее глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что в регионе не зарегистрировано вспышек клещевого энцефалита, однако риски заразиться от укуса клещей существуют. Для предотвращения и снижения рисков проводятся иммунизация против клещевого энцефалита групп профессионального риска – лесников, работников зеленхозов, которые занимаются благоустройством парков и скверов, а также тех, кто работает в горной и предгорной зоне.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму втрое выросла заболеваемость клещевым боррелиозомУкусил клещ: что делать - инфографикаКлещевой энцефалит в Крыму: как не заразиться
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110515/57/1105155708_51:0:504:340_1920x0_80_0_0_775f23f612adc5cb3b03ca75a38f0774.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
клещи, здоровье, роспотребнадзор, крым, новости крыма, общество, безопасность
Заболеваемость клещевым боррелиозом в Крыму растет

В Крыму выявлено 14 случаев заражения клещевым боррелиозом, что больше уровня 2022 года

07:58 13.06.2023
 
© © Fotolia/ Michael TieckКлещ в лесу. Архивное фото
Клещ в лесу. Архивное фото
© © Fotolia/ Michael Tieck
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В Крыму выявлено 14 случаев заражения клещевым боррелиозом, что больше показателя 2022 года. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
"Наиболее высокий процент укушенных клещами людей отмечается при посещении лесных массивов, парковых зон и территорий с густо посаженной растительностью. С начала года на территории Республики Крым зарегистрировано 14 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в 2022 их было 13", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор проводит мониторинг вирусофорности (присутствия вируса - ред.) клещей. Данные по снятым с людей насекомым свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 9,5 % случаев, гранулоцитарным анаплазмозом - в 1,4%.
В Крыму регистрируется два пика активности клещей: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний (август-сентябрь). Часто пик активности приходится на майские праздники и заканчивается в июне. В зависимости от погодных условий и в связи с ранней активизацией клещей на полуострове первые укусы клещей могут регистрироваться уже в январе месяце.
Для профилактики возможного заражения с весны в регионе проводятся акарицидные обработки. Уже обработано 2174 га территорий, в том числе оздоровительные лагеря и туристические маршруты.
Ранее глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что в регионе не зарегистрировано вспышек клещевого энцефалита, однако риски заразиться от укуса клещей существуют. Для предотвращения и снижения рисков проводятся иммунизация против клещевого энцефалита групп профессионального риска – лесников, работников зеленхозов, которые занимаются благоустройством парков и скверов, а также тех, кто работает в горной и предгорной зоне.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму втрое выросла заболеваемость клещевым боррелиозом
Укусил клещ: что делать - инфографика
Клещевой энцефалит в Крыму: как не заразиться
 
клещиЗдоровьеРоспотребнадзорКрымНовости КрымаОбществоБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:43Запрет на лекарства для водителей - оценка эксперта
08:14В Краснодаре произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе
07:58Заболеваемость клещевым боррелиозом в Крыму растет
07:24Массовые отключения в Симферополе: где во вторник не будет света
07:02Как нарушают ПДД в Крыму и что готовится сделать полиция
00:01В Крыму грозовые дожди
00:00Какой сегодня праздник: 13 июня
19:58Главные события и заявления дня: 12 июня
19:12Насколько безопасно море в Крыму
18:41Как защищен Крым – ответ депутата Госдумы
18:09Путин в военном госпитале вручил награды участникам СВО
17:52Память о войне и подвиге: в Крыму чествуют партизан Ичкинского отряд
17:07В крымском музее показали одежду русских модниц XIX века
16:38Потери ВСУ: уничтожены более 600 боевиков и вооружение
16:22Целенаправленное уничтожение: обстановка в Шебекино глазами очевидца
16:03Двое детей утонули на Кубани
15:26Российская ПВО перехватила "Точку-У" и восемь беспилотников
15:12Обстрел из гранатомета и атака дронами: удары ВСУ по Белгородской области
14:54Российские военные отразили атаки ВСУ
14:34Дорогой человек и настоящий друг: Путин о Берлускони
Лента новостейМолния