В Крыму втрое выросла заболеваемость клещевым боррелиозом
В Крыму выявлено 9 случаев заражения клещевым боррелиозом, что втрое больше 2022 года
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПротивоклещевая обработка лесопарковых территорий в Калининграде
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года зарегистрировано девять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, что втрое больше показателя прошлого года. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
"С начала года обращаемость населения в медорганизации на 67 случаев меньше аналогичного периода прошлого года и не превышает среднемноголетние показатели. Наиболее высокий процент укушенных клещами людей отмечается при посещении лесных массивов, парковых зон и территорий с густо-посаженной растительностью. С начала года на территории Крыма зарегистрировано 9 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в 2022 году – три случая", - говорится в сообщении.
В Крыму регистрируется два пика активности клещей: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний (август-сентябрь). Часто пик активности приходится на майские праздники и заканчивается в июне. В зависимости от погодных условий и в связи с ранней активизацией клещей на полуострове первые укусы клещей могут регистрироваться уже в январе месяце.
Роспотребнадзор проводит постоянный мониторинг за вирусоформностью клещей. В этом году результаты исследования свидетельствуют об инфицированности снятых с людей клещей вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 14% случаев, гранулоцитарным анаплазмозом - 2,6%.
Для профилактики возможного заражения проводятся акарицидные обработки. Уже обработано 794 га территорий полуострова, в том числе оздоровительные учреждения и на туристические маршруты.
Ранее глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что в регионе не зарегистрировано вспышек клещевого энцефалита, однако риски заразиться от укуса клещей существуют. Чтобы предотвратить и снизить риски заболевания клещевым энцефалитом, проводится ряд мероприятий: это иммунизация против клещевого энцефалита групп профессионального риска – лесников, работников зеленхозов, которые занимаются благоустройством парков и скверов, а также лиц, которые работают в горно-предгорной зоне.
Читайте также на РИА Новости Крым:
14 апреля, 08:45Чем опасны клещи: какие болезни они переносят и как выжить после укусаКлещи могут быть переносчиками до 10 разных вирусов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости. Риски, связанные с клещами, выросли с приходом весны – клещи проснулись почти во всех регионах России.