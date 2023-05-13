https://crimea.ria.ru/20230513/v-krymu-vtroe-vyrosla-zabolevaemost-kleschevym-borreliozom-1128702171.html

В Крыму втрое выросла заболеваемость клещевым боррелиозом

В Крыму втрое выросла заболеваемость клещевым боррелиозом - РИА Новости Крым, 13.05.2023

В Крыму втрое выросла заболеваемость клещевым боррелиозом

В Крыму с начала года зарегистрировано девять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, что втрое больше показателя прошлого года. Об этом сообщается... РИА Новости Крым, 13.05.2023

2023-05-13T11:35

2023-05-13T11:35

2023-05-13T11:35

клещи

здоровье

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

боррелиоз (болезнь лайма)

наталья пеньковская

роспотребнадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года зарегистрировано девять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, что втрое больше показателя прошлого года. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.В Крыму регистрируется два пика активности клещей: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний (август-сентябрь). Часто пик активности приходится на майские праздники и заканчивается в июне. В зависимости от погодных условий и в связи с ранней активизацией клещей на полуострове первые укусы клещей могут регистрироваться уже в январе месяце.Роспотребнадзор проводит постоянный мониторинг за вирусоформностью клещей. В этом году результаты исследования свидетельствуют об инфицированности снятых с людей клещей вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 14% случаев, гранулоцитарным анаплазмозом - 2,6%.Для профилактики возможного заражения проводятся акарицидные обработки. Уже обработано 794 га территорий полуострова, в том числе оздоровительные учреждения и на туристические маршруты.Ранее глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что в регионе не зарегистрировано вспышек клещевого энцефалита, однако риски заразиться от укуса клещей существуют. Чтобы предотвратить и снизить риски заболевания клещевым энцефалитом, проводится ряд мероприятий: это иммунизация против клещевого энцефалита групп профессионального риска – лесников, работников зеленхозов, которые занимаются благоустройством парков и скверов, а также лиц, которые работают в горно-предгорной зоне.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму наступает очередной пик активности клещейУкусил клещ: что делать - инфографикаКлещевой энцефалит в Крыму: как не заразиться

https://crimea.ria.ru/20230414/chem-opasny-kleschi-kakie-bolezni-oni-perenosyat-i-kak-vyzhit-posle-ukusa-1128165656.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

клещи, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, боррелиоз (болезнь лайма), наталья пеньковская, роспотребнадзор