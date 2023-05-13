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В Крыму втрое выросла заболеваемость клещевым боррелиозом - РИА Новости Крым, 13.05.2023
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В Крыму втрое выросла заболеваемость клещевым боррелиозом
В Крыму втрое выросла заболеваемость клещевым боррелиозом - РИА Новости Крым, 13.05.2023
В Крыму втрое выросла заболеваемость клещевым боррелиозом
В Крыму с начала года зарегистрировано девять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, что втрое больше показателя прошлого года. Об этом сообщается... РИА Новости Крым, 13.05.2023
2023-05-13T11:35
2023-05-13T11:35
клещи
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
боррелиоз (болезнь лайма)
наталья пеньковская
роспотребнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года зарегистрировано девять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, что втрое больше показателя прошлого года. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.В Крыму регистрируется два пика активности клещей: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний (август-сентябрь). Часто пик активности приходится на майские праздники и заканчивается в июне. В зависимости от погодных условий и в связи с ранней активизацией клещей на полуострове первые укусы клещей могут регистрироваться уже в январе месяце.Роспотребнадзор проводит постоянный мониторинг за вирусоформностью клещей. В этом году результаты исследования свидетельствуют об инфицированности снятых с людей клещей вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 14% случаев, гранулоцитарным анаплазмозом - 2,6%.Для профилактики возможного заражения проводятся акарицидные обработки. Уже обработано 794 га территорий полуострова, в том числе оздоровительные учреждения и на туристические маршруты.Ранее глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что в регионе не зарегистрировано вспышек клещевого энцефалита, однако риски заразиться от укуса клещей существуют. Чтобы предотвратить и снизить риски заболевания клещевым энцефалитом, проводится ряд мероприятий: это иммунизация против клещевого энцефалита групп профессионального риска – лесников, работников зеленхозов, которые занимаются благоустройством парков и скверов, а также лиц, которые работают в горно-предгорной зоне.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму наступает очередной пик активности клещейУкусил клещ: что делать - инфографикаКлещевой энцефалит в Крыму: как не заразиться
https://crimea.ria.ru/20230414/chem-opasny-kleschi-kakie-bolezni-oni-perenosyat-i-kak-vyzhit-posle-ukusa-1128165656.html
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клещи, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, боррелиоз (болезнь лайма), наталья пеньковская, роспотребнадзор
В Крыму втрое выросла заболеваемость клещевым боррелиозом

В Крыму выявлено 9 случаев заражения клещевым боррелиозом, что втрое больше 2022 года

11:35 13.05.2023
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПротивоклещевая обработка лесопарковых территорий в Калининграде
Противоклещевая обработка лесопарковых территорий в Калининграде - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года зарегистрировано девять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, что втрое больше показателя прошлого года. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
"С начала года обращаемость населения в медорганизации на 67 случаев меньше аналогичного периода прошлого года и не превышает среднемноголетние показатели. Наиболее высокий процент укушенных клещами людей отмечается при посещении лесных массивов, парковых зон и территорий с густо-посаженной растительностью. С начала года на территории Крыма зарегистрировано 9 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в 2022 году – три случая", - говорится в сообщении.
В Крыму регистрируется два пика активности клещей: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний (август-сентябрь). Часто пик активности приходится на майские праздники и заканчивается в июне. В зависимости от погодных условий и в связи с ранней активизацией клещей на полуострове первые укусы клещей могут регистрироваться уже в январе месяце.
Роспотребнадзор проводит постоянный мониторинг за вирусоформностью клещей. В этом году результаты исследования свидетельствуют об инфицированности снятых с людей клещей вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 14% случаев, гранулоцитарным анаплазмозом - 2,6%.
Для профилактики возможного заражения проводятся акарицидные обработки. Уже обработано 794 га территорий полуострова, в том числе оздоровительные учреждения и на туристические маршруты.
Ранее глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что в регионе не зарегистрировано вспышек клещевого энцефалита, однако риски заразиться от укуса клещей существуют. Чтобы предотвратить и снизить риски заболевания клещевым энцефалитом, проводится ряд мероприятий: это иммунизация против клещевого энцефалита групп профессионального риска – лесников, работников зеленхозов, которые занимаются благоустройством парков и скверов, а также лиц, которые работают в горно-предгорной зоне.
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Чем опасны клещи: какие болезни они переносят и как выжить после укусаКлещи могут быть переносчиками до 10 разных вирусов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости. Риски, связанные с клещами, выросли с приходом весны – клещи проснулись почти во всех регионах России.
 
клещиЗдоровьеЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссииБоррелиоз (Болезнь Лайма)Наталья ПеньковскаяРоспотребнадзор
 
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