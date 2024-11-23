Удары вглубь России и "Орешник" над Украиной: топ новостей недели
Главные события недели от РИА Новости Крым
19:43 23.11.2024 (обновлено: 19:50 23.11.2024)
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© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России ударили по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник" в ответ на удары западным оружием вглубь РФ. Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал разрешение Байдена на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории России. Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Москвой. Одно из вин крымской агрофирмы изъяли из продажи из-за прославления британских захватчиков периода Крымской войны. "Горбатый" мост в Симферополе закрыли на ремонт.
Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям – в подборке РИА Новости Крым.
"Орешник" в Днепропетровске
ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник", в Днепропетровске был поражен объект ВПК, который производит, в том числе, ракетную технику. Об этом в четверг заявил президент России Владимир Путин. Удар последовал в ответ на планы США по производству и развертыванию РСМД в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, и после того, как ВСУ атаковали ракетами ATACMS и Storm Shadow объекты в Брянской и Курской областях.
Скорость "Орешника"— два-три километра в секунду, что не позволяет перехватить ее с помощью любых систем ПВО и ПРО. Средняя дальность — от 1000 до 5500 километров. "Орешник", судя по опубликованным в Сети видео ночного удара, оснащен разделяющейся головной частью индивидуального наведения.
Удары вглубь России и комментарий Маска
Американский предприниматель Илон Маск, комментируя информацию о разрешении действующим президентом США Джо Байденом на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории России, согласился с мнением, что "либералы любят войну", которая выгодна "большому правительству". "Правда", – написал Маск под соответствующим постом в соцсети Х.
При этом профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ирхин считает, что разрешение наносить удары дальнобойным оружием НАТО вглубь России было согласовано с администрацией победившего на выборах в США Дональда Трампа. Решение повысить градус эскалации украинского конфликта было коллективным для Запада, и связывать его исключительно с демократической партией США неверно, считает политолог.
Зеленский о переговорах
Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Россией, при условии поддержки и усиления Украины третьими странами. Соответствующее заявление он сделал на этой неделе, отвечая на вопрос, о том, при каких условиях возможны переговоры с Россией.
Скандальное вино
Одно из вин агрофирмы "Золотая балка" изъяли из продажи . Речь о вине "The Thin Red Line" на контрмарке которого приводится история, прославляющая британских захватчиков периода Крымской войны. До изъятия всей парии непатриотичный маркетинг раскритиковал глава российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
"Горбатый" мост
В Симферополе ограничили движение транспорта по "горбатому" мосту. На месте установлены дорожные знаки, предупреждающие об изменении схемы движения и вариантах объезда. Движение здесь будет перекрыто примерно на полгода, однако минтранс республики как заказчик работ совместно с подрядчиком и местными властями будут стараться максимально сократить этот срок.
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